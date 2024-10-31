Виробники в Португалії очікують ще один чудовий урожай

Оскільки збирання врожаю починається, фермери та мельники в Португалії очікують, що країна досягне другого за величиною виробництва оливкової олії в 2024/25 врожайному році.

За словами Маріани Матос, генерального секретаря Casa do Azeite, асоціації виробників, Португалія, як очікується, виробить від 170,000 190,000 до 2024 25 метричних тонн оливкової олії в -/- врожайному році.

Якщо врожай буде досягнутий, він значно перевищить п’ятирічний середній показник у 146,060 206,200 тонн, але завершиться нижче рекордного рівня в - - тонн записано в 2021/22.

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"Кампанія тільки почалася, але очікується відновлення виробництва в більш традиційних регіонах вирощування оливок, враховуючи, що клімат був більш сприятливим протягом усього виробничого циклу», – сказав Матос.

"Зокрема, дощів випало більше, ніж за попередні два роки», – додала вона. ​"Різниця може бути не настільки значною щодо сучасних і зрошуваних оливкових гаїв».

Від традиційних гаїв на крутих схилах у Трас-ос-Монтес до гаїв із надвисокою щільністю плантації в Алентежувиробники четвертого за величиною виробника оливкової олії в Європі підтвердили, що вони очікують, що виробництво залишиться стабільним або зросте.

Проте деякі попереджають, що надлишок дощу під час збору врожаю може призвести до нижчого, ніж очікувалося, виробництва оливкової олії та негативного впливу на якість.

Ранньому збору врожаю завадив дощ, який, на думку деяких виробників, може вплинути на якість. (Фото: Акушла)

Альберто Серралья, виконавчий директор Sociedade Agrícola Ouro Vegetal (SAOV) у центральній Португалії, повідомила, що компанія почала збирати врожай 24 вересняth і планується завершити до 10 листопадаth.

Хоча SAOV та його партнери збирали більше оливок, він сказав, що менше накопичення олії у плодах не обов’язково призводить до збільшення виробництва оливкової олії.

"Погода була прохолоднішою, ніж минулого року, що сприяє якості», – сказав він. ​"Тим не менш, через дощі ми втратили 12 днів урожаю, що значно порушило наші продажі олії та переробку».

Тим не менш, Серралья сказав, що очікується збільшення виробництва в ширшому регіоні. ​"Виробництво більше, ніж минулого року», – сказав він.

"Однак є проблеми з якістю, оскільки тривали 12 днів тривалих дощів антракноз, впливаючи на найбільш вразливі сорти», – додав Серралья. ​"Ті, хто зволікав зі збором врожаю, тепер стикаються з проблемами якості та втратою плодів на землі».

Він охарактеризував оцінку в 180,000 - тонн як оптимістичну, додавши, що збіг багатьох факторів у Португалії робить прогнозування кінцевого врожаю дуже спекулятивною практикою.

"Важко оцінити ферму [не кажучи вже] про країну», — сказав Серралья. ​"Постійне розширення оливкових гаїв у Португалії робить це ще важчим. Враховуючи низькі врожаї олії та зниження продуктивності старих садів із надвисокою щільністю, 180,000 - тонн знаходиться в межах мого найоптимістичнішого сценарію».

"Якщо антракноз сильно вдарить, це може закінчитися так само, як минулого року», коли Португалія вироблено 157,600 тис. тонн, він додав. ​"Незважаючи на те, що щороку з’являється в мережі значна кількість нових зон, це буде третій сезон нижче рекорду 2019 року».

У північному регіоні Трас-ос-Монтес фермери та мельники очікують незначного збільшення виробництва через рясні зимові дощі, які припинили історичну посуху в країні.

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Жоакім Морейра, прес-секретар Акушла, сказав, що компанія очікує, що виробництво оливкової олії зросте на 15 відсотків. Він сказав, що нововисаджені гаї вступають у зрілість разом із дощем.

"У Трас-ос-Монтес зростання буде не таким сильним – ймовірно, лише на п’ять відсотків більше, ніж у попередньому році», – сказав він. ​"У нас були гірші кліматичні умови».

Морейра додав, що він очікує, що виробництво продовжуватиме зростати в Акушлі та Португалії, оскільки нові посаджені гаї досягнуть зрілості.

Мануель Норте Санто очікує, що виробництво буде подібним до минулорічного врожаю, який був другим найвищим в історії країни. (Фото: Est. Manuel Silva Torrado)

Виробники також очікують ще один хороший урожай у великому південному регіоні Алентежу, який відповідає за переважну більшість португальського виробництва оливкової олії. Проте не всі виробники очікують, що цьогорічна врожайність перевищить торішню.

"Ситуація дуже схожа на минулорічну», — сказав Мануель Норте Санто, менеджер з експорту Приблизно Мануель Сільва Торрадо. ​"Однак у традиційних оливкових гаях цей пізній дощ створив деякі труднощі з шкідниками, і деякі оливки почали опадати».

Norte Santo очікує, що компанія, яка може похвалитися гаями площею 200 гектарів і купує оливки в інших фермерів, буде виробляти стабільно з гаями надвисокої щільності.

"У традиційному вирощуванні є більша волатильність, але цього року прогноз має бути таким, як торік», – додав він. ​"Однак, як ціна на оливкову олію буде нижчим, ніж минулого року, деякі виробники з невеликими площами вирощування можуть не зібрати врожай оливок, що спричинить дещо зниження кількості».

У результаті Norte Santo погодився із Серралхою, що поточний прогноз виробництва може бути оптимістичним, і сказав, що картина стане більш очевидною, коли продовжуватиметься збір врожаю.

В іншому місці Алентежу, 4 С Азеїти виконавчий директор Франциско Лопес сказав, що збирання врожаю вже триває, і очікує, що виробництво буде таким же, як і в попередні роки. Компанія вироблено 6,900 л оливкової олії в 2023/24 врожайному році.

Виробники в Алентежу очікують, що цьогорічний урожай буде подібним до минулорічного або трохи кращим. (Фото: 4 C Azeites)

"В Алентежу рік виглядає багатообіцяючим, оскільки обсяги дещо вищі, ніж у 2023 році, завдяки збільшенню площ, засаджених суперінтенсивними оливковими гаями, які будуть вирощуватися», — сказав він.

У той час як деякі виробники в Алентежу очікують подібного врожаю, інші відчули збільшення виробництва, оскільки нові оливкові гаї дозрівають, а інші гаї починають ​"на рік» у природному альтернативному циклі плодоношення оливкової гаю.

Включно та поза роками Оливкові дерева мають природний цикл чергування високопродуктивних і низькопродуктивних років, відомих як ​"на-роки» і ​"поза роки», відповідно. Протягом року оливкові дерева дають більшу кількість плодів, що призводить до збільшення виробництва оливкової олії. Навпаки, ан ​"поза рік» характеризується зниженням урожайності оливок через стрес від попереднього ​"на рік». Виробники оливкової олії часто відстежують ці цикли, щоб передбачити та спланувати зміни у виробництві.

Тереза ​​Тейшейра, помічник директора Olivum, асоціації оливкових фермерів, підтвердила, що її члени очікують збільшення виробництва на 20 відсотків порівняно з минулим роком.

"Минулого року виробництво оливкової олії членами Olivum склало 105,000 тис. тонн», — сказала вона. ​"Цього року ми прогнозуємо, що виробництво становитиме близько 125,000 тис. тонн. Отже, 180,000 тис. тонн – це приблизно те, що ми прогнозували для національного виробництва».

У той час як фермери та мельники насолоджувалися сприятливими умовами, що передували збору врожаю, Матос попередив, що виробники, ймовірно, зіткнуться зі знайомою проблемою, коли збиратимуть урожай.

"Під час збору врожаю однією з головних проблем є проблема робочої сили, яка може бути проблемою в деяких регіонах, особливо в більш традиційних оливкових гаях… де механічний збір урожаю неможливий», – сказав Матос. ​"У Португалії ці оливкові гаї знаходяться в північних і центральних регіонах».

"У сучасних оливкових гаях в регіоні Алкева, в Алентежу ці проблеми не такі гострі, оскільки вони зрошуються, а збір врожаю повністю механізований», – додала вона.

Разом із нестачею робочої сили Тейшейра додав, що поширення гаїв з високою та надвисокою щільністю заселення призвело до експоненціального зростання виробництва оливкової вичавки без відповідного збільшення інфраструктури для обробки та утилізації побічного продукту виробництва оливкової олії.

"В останні роки спостерігалося величезне зростання виробництва, і видобувна промисловість не має потужностей, щоб прийняти всі оливкові вичавки», – сказала вона. ​"Ще однією проблемою є брак спеціалізованої робочої сили для нових технологій».