Португальські виробники підкреслюють якість як наріжний камінь рекламних зусиль

Після святкування країни другий за величиною врожай у 2023/24 врожайному році виробники в Португалії очікують ще один хороший урожай у 2024/25.

Виробництво оливкової олії в Португалії досягло 157,600 17 тонн, перевищивши п'ятирічний середній показник на 50,000 відсотків і знизившись менш ніж на - - тонн до рекордна 206,200 2021 тонн, зафіксованих у 22/-.

Ці нагороди підкреслюють виняткову якість і майстерність португальських виробників. Вони допомагають підняти репутацію португальської оливкової олії на світовій арені. - Хуліо Алвес, засновник Quinta dos Olmais

Проте переваги високого врожаю не поширилися рівномірно по Іберійській країні. У той час як Алентежу, найбільший регіон з вирощування оливок зі значним відривом, насолоджувався плідним урожаєм, виробники на півночі мали врожай нижче середнього.

Незважаючи на виклики, включно з впливом регіону небувала посуха з 2022 по 2023, зростання витрат виробництва та нестачі робочої сили, португальські виробники все ще підтримували відзначений нагородами рівень якості.

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Виробники з третього за величиною європейського виробника (який вперше обігнав Грецію) разом отримали 30 нагород із 56 заявок на виставці 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Серед найбільших переможців країни був Каса де Санто Амаро, яка здобула п'ять нагород на конкурсі.

"Ці три золоті та дві срібні нагороди є результатом величезних зусиль усієї команди Casa de Santo Amaro, яка щодня працює, щоб зробити це визнання можливим», — сказав співвласник Антоніу Павао. ​"Я вважаю, що ці нагороди дуже важливі для нашої компанії та мають важливий вплив на популярність усіх португальських оливкових олій».

Антоніу Павао сказав успіх на NYIOOC підвищує авторитет Португалії як виробника оливкової олії на світовій арені. (Фото: Casa de Santo Amaro)

На відміну від багатьох інших виробників по всій країні, Павао сказав, що Casa de Santo Amaro зазнав значного спаду виробництва в 2023/24 роках, подібного до того, який зазнав у -/- роках. 2022/23.

"Але завдяки всім зусиллям, відданості та професіоналізму команди ми змогли зібрати свіжі та здорові оливки та негайно виготовити їх оливкові олії першого віджиму надзвичайної якості на нашому заводі», – сказав він.

"Під час останніх двох урожаїв спостерігалося величезне падіння виробництва, а витрати на виробництво зросли практично вдвічі, оскільки витрати на допоміжні матеріали значно зросли після незвичайної інфляції», — додав Павао. ​"На жаль, це загальна ситуація в усіх країнах-виробниках Європи».

В інших історичних регіонах Трас-ос-Монтес і Альто-Дуоро виробники сприймали свої нагороди як щасливий кінець ще одного важкого врожаю.

Розташований на кордоні з Іспанією, Acushla отримала срібну нагороду за органічну суміш середньої інтенсивності, що стало п’ятим визнанням компанії на Всесвітньому конкурсі за шість років.

"Ми знаємо, що виробляємо одну з найкращих органічних оливкових олій у світі, але отримати таке підтвердження від всесвітньо визнаних компаній – це честь, особливо на американському ринку», – сказала Клара Паредес Кастро, старший директор з маркетингу.

На додаток до користі для компанії, Паредес сказав, що ці нагороди сприяють зміцненню міжнародного авторитету Португалії як виробника високоякісної оливкової олії.

Гірська місцевість Трас-ос-Монтес створює труднощі під час збору врожаю, але терруар є основою унікальної якості регіону. (Фото: Акушла)

"Ми вважаємо, що зростає думка, що Португалія — це країна, де люди дуже добре харчуються і де виробляють високоякісні продукти, такі як оливкова олія, вино та сир», — сказала вона.

На відміну від Casa de Santo Amaro, Паредес сказав, що Acushla отримав трохи кращий урожай у поточному сільськогосподарському році, ніж у попередньому, але врожайність все ще була нижчою за попередні врожаї.

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"Якість плодів залишалася дуже високою, але видобувати з них олію було складніше», — сказала вона.

Паредес назвав морфологію Trás-os-Montes постійним викликом для виробництва високоякісної оливкової олії.

"Однак це також є одним із критичних факторів успіху для якості нашої оливкової олії», – сказала вона. ​"Наше виробництво цього року було нижчим, ніж очікувалося, тому що ми вирішили збирати фрукти, коли вони ще були дуже зеленими, що знижує вихід олії, але забезпечує свіжість і якість, яких ми хочемо».

"Інші поширені проблеми включають зміна клімату, метеорологічні явища та збільшення вартості сировини через глобальні події, такі як війна», — додав Паредес.

Приблизно в 85 кілометрах на північ від Акушли, ще одна багаторічна рослина NYIOOC переможець також відзначено срібною нагородою.

"Здобувши ще одну нагороду на NYIOOC це був хвилюючий досвід для нас», – сказав Хуліо Алвес, засновник Квінта дос Олмайс. ​"Це визнання не тільки підтверджує нашу наполегливу працю, але й надихає нас на постійне прагнення до досконалості».

Хуліо Алвес каже, що склалися умови для нового гарного врожаю, і сподівається, що літня погода допоможе його справі. (Фото: Quinta dos Olmais)

З 2016 року Quinta dos Olmais отримала сім нагород, що, за словами Алвеса, демонструє прагнення компанії до якості з самого початку.

"Ці нагороди значно підвищили довіру до нашого бренду та репутацію на ринку», – сказав він. ​"Вони надали нам платформу для демонстрації нашої відданості якості та допомогли нам завоювати довіру та лояльність споживачів».

Крім допомоги бренду, Алвес погоджується, що нагороди також підвищують визнання португальської оливкової олії першого віджиму за кордоном.

"Ці нагороди підкреслюють виняткову якість і майстерність, які пропонують португальські виробники», — сказав він. ​"Вони допомагають підняти репутацію португальської оливкової олії на світовій арені, демонструючи її як продукт, який конкурує з найкращими у світі».

Тим часом Мігель Азеведо Ремедіо, комерційний директор компанії Casa Agricola Roboredo Madeira (CARM), який отримав третю поспіль золоту нагороду за середню органічну суміш, заявив, що перемога на Всесвітньому конкурсі встановила стандарт якості для всієї галузі.

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У той час як виробник із Дору Суперіор заявив, що компанія помітила невелике відновлення кількості, Remédio заявила, що вони значно підвищили якість.

"Для CARM [нагорода] означає, що ми продовжуємо правильний шлях і що важка праця, яку ми вклали в минулорічний урожай, була компенсована», — сказав він. ​"Це дуже допомагає у створенні іміджу якості як для CARM, так і для португальської оливкової олії».

"Основні проблеми, з якими ми стикаємося, пов’язані з нестачею води та труднощами з пошуком людей для обробки землі», – сказав він. ​"Що стосується останнього врожаю, то ми не можемо скаржитися на опади, але людська праця залишається важливою проблемою».

Незважаючи на золотий фініш 2023/24, виробники, що стоять за CARM, заявили, що посуха та брак робочої сили є постійними проблемами. (Фото: CARM)

З іншого боку Португалії, у південному регіоні Алгарве, виробники позаду Вівейрос Монтероза відкалібрований, вигравши пару срібних нагород на NYIOOC.

"Отримання цих нагород має велике значення, і це визнання нашої відданості та роботи у виробництві високоякісних масел протягом останніх 20 років», — сказали операційний директор Педро Есперанса та комерційний директор Антоніо Дуарте.

"В останні роки португальські виробники доклали великих зусиль для просування якості своїх масел на внутрішньому ринку», — додали вони. ​"Оскільки це найбільший міжнародний конкурс оливкової олії першого віджиму, отримання нагороди ставить португальських виробників серед найкращих олій з інших країн, і це допомагає змінити погляд споживачів на продукт».

Після чудового врожаю в 2023/24 роках компанія очікує невеликого спаду виробництва в майбутньому врожаї, оскільки багато дерев увійдуть до ​"поза рік» у природному чергуванні циклу плодоношення оливкового дерева.

Далі на північ, Sociedade Agrícola Ouro Vegetal (SAOV) був ще одним із найбільших переможців країни.

Компанія, яка Серралья раніше сказано Olive Oil Times становить близько двох відсотків виробництва оливкової олії в країні, вона отримала дві золоті нагороди та три срібні нагороди за асортимент місцевих моносортів, купажу та Picual.

"Протягом багатьох років конкуренція виявилася цінним ресурсом і хорошим маркетинговим інструментом для SAOV і нашого партнера Veronica Foods, який постачає мережу роздрібних торговців оливковою олією в Північній Америці», — сказав Альберто Серралья, виконавчий директор компанії. ​"Медалі підкреслюють досконалість і забезпечують споживачам гарантію якості».

Серралья сказав, що компанія зазнала 50-відсоткового збільшення виробництва порівняно з 2022/23 роком, але врожай все ще був нижчим за середній.

"Через раннє дозрівання ми почали збирати врожай наприкінці вересня, і нам довелося зіткнутися зі складними погодними умовами, включаючи високу температуру та тривалий дощ», — сказав він.

"Наше використання високовакуумної малаксації дозволяє миттєво коригувати температуру пасти, що є вирішальним кроком до досягнення високої якості за таких несприятливих умов», – додав Серралха. ​"Наше рішення почати збирати врожай так рано допомогло нам завершити збір урожаю, не постраждавши від хвороб плодів».

Дивлячись на 2024/25 врожайний рік, Серралья сказав, що ситуація виглядає багатообіцяючою для SAOV.

"Очікування дуже сприятливі з точки зору розміру врожаю та кліматичних умов», — сказав він. ​"Ми налаштовані оптимістично і з нетерпінням чекаємо початку сезону».

Інші виробники по всій Португалії поділяли його почуття.

Більшість виробників очікують ще один урожай вище середнього в 2024/25, але чекають, чи сприятиме погода. (Фото: Quinta dos Olmais)

"Дивлячись вперед на майбутній урожай, ми оптимістично дивимося на поточну ситуацію», — додав Алвес. ​"Ми ретельно стежили за здоров’ям і розвитком наших оливкових дерев, і умови були сприятливими».

Однак він попередив, що ще попереду довгий шлях до початку збору врожаю на початку жовтня, і багато чого ще може змінитися.

"Звичайно, ми залишаємося пильними щодо погодних умов», — сказав він. ​"Наша підготовка та цілеспрямованість додають нам впевненості, коли ми наближаємось до сезону збору врожаю, але, як завжди, будемо сподіватися, що погода не підкине нам жодних кривих перед жнивами».

Паредес поділяє почуття обережності Алвеса, також посилаючись на незвичайні погодні умови як фактор, який зменшує оптимізм компанії напередодні збору врожаю.

"Португалія переживає незвичайну погоду з великою вологістю, що не характерно для цього сезону», – сказала вона. ​"Найближчими тижнями прогнозуються хвилі спеки, які можуть вплинути на фрукти, зупинивши процес виробництва олії. Треба чекати і сподіватися на краще. На даний момент здається дуже схожим на минулий рік».