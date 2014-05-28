Більшість EVOO добре оцінюють у новому тесті на фенольні сполуки

Ще в жовтні 2013 року Прокопіоса Магіатіса та Елені Мелліу з Афінського університету можна було побачити в магазинах по всій Північній Каліфорнії, які запасаються десятками пляшок EVOO в рамках приватного дослідницького проекту з вимірювання фенольних сполук за допомогою ЯМР (ядерного магнітного резонансу). ) і визначити, скільки з куплених в магазині EVOO підійдуть для маркування ЄС положення 432/2012.

Результати випробувань були представлені на FOODMR2014 конференції в Чезені, Італія минулого тижня, яка була зосереджена на застосуванні магнітного резонансу, особливо ЯМР у дослідженні харчових продуктів. Понад 200 учасників представили нові заявки.

Під час конференції Magiatis представив нову версію нещодавно повідомили Метод ЯМР, за допомогою якого можна швидко виміряти фенольні сполуки, які підтверджують твердження щодо здоров’я ЄС 432/2012, що 5 мг на день гідрокситирозолу та похідних (олеуропеїновий комплекс і тирозоль) забезпечують захист від окислення ЛПНЩ: ​"Поліфеноли оливкової олії сприяють захисту ліпідів крові від окисного стресу».

Олеокантал і олеацеїн є двома найпоширенішими формами кон’югованих гідрокситирозолу і тирозолу в більшості оливкових олій, разом з агліконом олеуропеїну та агліконом лігстрозиду.

Зразки, зібрані командою в Каліфорнії, були перевірені UC Davis Olive Center для олеоканталу, олеацеїну, аглікону олеуропеїну та аглікону лігстрозиду. Дослідження провели Прокопіос Магіатіс, Елені Мелліу та Браян Кіллдей.

"Наша мета полягала в тому, щоб розробити надійний метод вимірювання всіх сполук, згаданих у регламенті, в одному експерименті та надати необхідні дані для заяв про здоров’я», – сказав доктор Магіатіс.

Хороша новина полягає в тому, що 56 із 110 EVOO, куплених у супермаркетах та місцевих магазинах, мали чудовий фенольний профіль, згідно з результати і майже половина з них відповідала б вимогам щодо здоров’я на маркування ЄС.

ЄС зараз вирішує, чи можна включати вимірювання олеоканталу в необхідну загальну суму для подання нової заяви. Доктор Марія-Ізабель Ковас, яка проводила випробування на людях EUROLIVE, які лягли в основу ЄС 432/2012, категорично заявила, що олеокантал слід виміряти та включати, і інші вчені, опитані, погодилися.

Якщо включити олеокантал, половина EVOO, випробуваних у Каліфорнії, відповідала б вимогам. Якщо остаточно буде вирішено, що олеокантал не слід вимірювати, то менше ніж 1 з 5 буде кваліфікованим.

Далі Магіатіс пояснював: ​"Важливу роль відіграє не тільки бренд, але й сорт, а тип оливкового млина є критичним моментом. Загальний вміст поліфенолів не настільки характерний, якщо не знати, який саме є домінуючим.

Зображення імпульсної діаграми ЯМР надано Брайаном Кілдеєм

"Наприклад, сорт Mission з Каліфорнії показав у всіх аналізованих зразках значно вищу (у 5 разів більше) концентрацію олеуропеїну аглікону, ніж усі середземноморські сорти. Характерно Місія Берклі Оливковий гай показала найвищу концентрацію серед усіх досліджуваних зразків у 397 мг/кг. Фактично, всі каліфорнійські олії, що містять олію Mission, навіть у складі суміші, виявилися дуже багатими. Ця специфічна фенольна сполука була пов’язана з активність проти хвороби Альцгеймера».

"Ще один важливий фактор – тип використовуваного млина. Оливкова олія Аполлон, також із Північної Каліфорнії, загалом містила найбільше фенольних сполук. Це можна пояснити вакуумним оливковим млином, який вони використовують».

Винайдено пізн Марко Муджеллі, міжнародно визнаний сільськогосподарський науковець, інженер та експерт з оливкової олії, вакуумний млин може досягти більш високих рівнів поліфенолів, подовжуючи період малаксації без посилення окислення.

EVOO, випробувані з найбільшою кількістю кожної фенольної сполуки, були:

олеуропеїн аглікон — 397.2 — Берклі оливковий гай 1913 — Каліфорнія

олеацеїн — 400.6 — Apollo Sierra Organic — Каліфорнія

лігстрозід аглікон — 174.5 — Лучіні — Італія

олеоканталь — 403.2 — Колавіта — Італія

Також проводиться органолептичний аналіз усіх EVOO. Магіатіс сказав, що найближчим часом він представить дані ЯМР разом з органолептичним аналізом. Можливо, це може призвести до нового класу EVOO, що поєднує найкраще з обох світів, надаючи додатковий зміст фразі, ​"тест на смак».

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Далі Магіатіс сказав: ​"Одним з найважливіших аспектів нашого дослідження щодо вимірювання вмісту фенолів EVOO за допомогою ЯМР є те, що ми виявили, що метод ВЕРХ не дуже точно вимірює окремі фенольні сполуки. Ця проблема викликана розчинниками, які використовуються для вилучення та аналізу фенолів з оливкової олії. Як ми можемо запровадити регулювання, яке вимагає точного вимірювання окремих фенольних сполук за допомогою методу, який виявився неточним?»

Результати тесту не повинні розглядатися як гарантія того, що конкретні бренди будуть містити однакову кількість при купівлі в інший час або в іншому місці. Деякі фенольні сполуки, як правило, зберігаються з часом краще, ніж інші. Багато факторів впливають на рівень фенолів, включаючи тип млина, час збору врожаю та розливу, тип використовуваної пляшки, кількість часу, проведеного на полиці, а також умови на складі або в транспорті. Назви брендів, які не пройшли тест, не будуть опубліковані, але багато з них були дуже близькі до кваліфікації. Була використана сувора гранична точка для вмісту фенолів на основі регламенту ЄС 432/2012 250 мг на кілограм.

Слід також зазначити, що метод ЯМР був перевірений як дійсний інструмент дослідження та перевірений експертами. ЯМР-метод вимірювання був винайдений в Греції, але не був представлений на схвалення МОК (Міжнародна рада з оливкового дерева). У відповідальне міністерство було зроблено запит, чому його не подали на офіційне визнання до МОК чи ЄС. Станом на дату публікації відповіді не було. Одне джерело в міністерстві, яке побажало залишитися анонімним, визнало, що це так ​"політична”.

Можна знайти 56 куплених у магазині брендів EVOO, які показали високі загальні фенольні речовини, та результати їх тестів. знайдете.