Оливкова олійна промисловість Пакистану набирає обертів

Очікується, що Пакистан виробить від 160 до 180 метричних тонн оливкової олії в 2024/25 врожайному році, що на 20 відсотків більше порівняно з попереднім сезоном, за словами Мухаммада Таріка, національного директора PakOlive.

Окрім кількості, Тарік також задоволений якістю виробленого, пояснюючи успіх наполегливою працею місцевих виробників та державною допомогою, включаючи 70-відсоткову субсидію на витрати виробництва.

За словами Таріка, у Пакистані налічується близько 5.6 мільйонів оливкових дерев, і щороку висаджується від 500,000 800,000 до - - нових дерев.

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"Крім зусиль, спрямованих на оливкові плантації, поширені на можливих територіях країни, було поставлено мету встановити системи крапельного зрошення на 10,000 4,050 акрах (- - гектарів) територій з нестачею води», — сказав він. ​"Цей проект спрямований на те, щоб уможливити вирощування оливкових культур на маргінальних землях і збільшити дохід фермерів поблизу».

Тарік обговорив останні результати збору врожаю на фестивалі Olive Gala 2024 в Ісламабаді, столиці Пакистану.

Команда щорічний захід, зосереджена на оливкова олія першого віджиму, стійкість і розвиток міжнародного співробітництва.

Він об’єднав місцевих виробників, дистриб’юторів, інвесторів, урядовців та інших зацікавлених сторін у новонародженому секторі оливкової олії в країні.

"Уряд працює над тим, щоб підтримати оливковий сектор Пакистану», — сказав під час вступного слова на гала-церемі Рана Танвір Хусейн, міністр національної продовольчої безпеки та досліджень.

Рана Танвір Хусейн сказав, що уряд Пакистану прагне сприяти розвитку сектору оливкової олії в країні. (Фото: Olive Gala Festival)

"Пакистану пощастило мати мільйони диких оливкових дерев і можливі площі, доступні для додаткових оливкових плантацій, що демонструє, що зусилля наших сільськогосподарських спеціалістів зараз принесли позитивні результати», – додав він.

Тарік був задоволений кількістю людей, які відвідали галузеву подію, яка, на його думку, є необхідною розвивати сектор.

"Подібні заходи — чудова можливість для всіх зацікавлених сторін», — сказав він. ​"Ця подія стала платформою для компаній і споживачів і відкрила двері для багатьох видів співпраці між компаніями».

"Зростаюча оливкова промисловість дає більше можливостей місцевим виробникам, допомагаючи їм з можливостями та більш масштабними виробничими субсидіями, які надає уряд», — додав Тарік. ​"Це ще більше обіцяє розширення економічних можливостей, якого ми прагнемо досягти завдяки зростанню оливкової промисловості в Пакистані».

Один із способів, як пакистанська влада сподівається розвивати цей сектор, — це впровадження технологій із самого початку.

Айза Імран, старший керівник бренду Khaity Technologies і фахівець із сталого розвитку, сказала, що онлайн-ринок компанії та мобільний додаток допомагають підвищити ефективність і обмін знаннями для фермерів по всій країні.

"Додаток Khaity є ключовим гравцем у забезпеченні технологічного прогресу в сільськогосподарській галузі, особливо в оливковому секторі, з понад 20,000 - зареєстрованих користувачів», – сказала вона. ​"Додаток створив цифровий ринок, де ми співпрацюємо з різними постачальниками, щоб надавати сільськогосподарські продукти, такі як добрива, інструменти тощо, які фермери можуть купити будь-де в Пакистані. Наша унікальна пропозиція полягає в тому, що ми надаємо ці продукти фермерам протягом 24 годин після розміщення замовлення».

"Ми також запустили чат-бота штучного інтелекту для фермерів у додатку. Фермери можуть задавати запитання та запити з цього додатка», – додала вона. ​"Цей чат-бот може відповідати на запитання всіма основними мовами, якими розмовляють у різних регіонах Пакистану».

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У той час як урду та англійська є двома офіційними мовами країни, дев’ять інших мов мають понад мільйон носіїв, а ще 60 – менше мільйона.

Khaity Technologies також співпрацює з урядами провінцій над різними проектами.

"Ми співпрацювали з урядом провінції Пенджаб над проектом оливкової долини, під час якого ми висадили 1.3 мільйона оливкових рослин у регіоні Потохар. Пенджаб", - сказав Імран. ​"Ці рослини були надані за субсидованою ставкою, щоб допомогти фермерам. Ми також забезпечили легкість через субсидії на джерела води, такі як технологія крапельного зрошення».

Разом із технологічними компаніями захід відвідали виробники та фермери, спілкуючись із колегами та рекламуючи свою продукцію.

Мухаммад Азім Тарік, керівник проекту компанії Loralai Olives, яка нещодавно була запущена, поділився своїми амбіціями розпочати експорт пакистанської оливкової олії першого віджиму.

Loralai Olives працює над експортом пакистанської оливкової олії першого віджиму. (Фото: Olive Gala Festival)

"Ми прагнемо виробляти оливкову олію першого віджиму міжнародної якості та виводити пакистанський продукт на міжнародні ринки», — сказав він. ​"Ми працюємо над міжнародними сертифікатами, такими як сертифікати Європейського Союзу та азіатські сертифікати, щоб мати можливість експортувати продукцію на міжнародний рівень».

Окрім зосередження на високоякісних моносортах, Азім Тарік бачить необхідність привабливої ​​упаковки; Loralai Olives нещодавно отримав нагороду в галузі брендингу та маркетингу.

Він також високо оцінив роль національних заходів у оливковому секторі, щоб об’єднати сектор для обміну знаннями та досвідом і зберегти імпульс.

"Цей рік був визначним для оливкової промисловості», – сказав Азім Тарік. ​"Ми спостерігаємо зростання не тільки плодоношення, але й захоплення фермерів виробництвом оливок».

"За допомогою таких заходів ми хочемо підвищити обізнаність виробників щодо якості врожаю, наприклад, як запобігти будь-якій шкоді під час збору оливок з дерев, додав він. ​"Крім того, ми також навчаємо фермерів щодо зберігання фруктів відповідно до міжнародних стандартів. Крім того, ми навчили фермерів відправляти фрукти від збирання до екстракції протягом 24 годин, щоб підвищити якість, дотримуючись цих параметрів».

Інші оливкові фермери, присутні на гала-концерті, також поділилися своїм недавнім досвідом і рекламували захід як спосіб укладати угоди з постачальниками та клієнтами.

"Ці заходи дозволяють нам демонструвати нашу продукцію ширшій аудиторії, спілкуватися з потенційними покупцями та навчатися у лідерів галузі», – сказав Сабір Султан, піонерський виробник у Хазарі провінція. ​"Це важливий крок до розширення нашого охоплення та побудови сталого майбутнього для місцевої оливкової промисловості».

Аршад Кадрі, інший виробник, який керує Boston Farm, наголосив на необхідності диверсифікації та продажу різноманітних оливкових продуктів.

"Ми є фермою, розташованою в Калар-Кахарі», — сказав він. ​"У нас є 12,000 17 оливкових дерев і десять різних сортів фруктів, з яких ми створили - різних продуктів, включаючи оливкову олію першого віджиму, чай тощо».

"Ми задоволені зростанням оливкової галузі. Сприятливе середовище нашого регіону сприяло успіху збору врожаю», – додав Кадарі. ​"Лише за минулий рік ми виготовили 55 тонн продукту... Подібні заходи є чудовим засобом для співпраці з іншими платформами та прямого контакту зі споживачем».

Виробники також висловили проблеми, пов'язані з виробничим процесом через обмежену кількість млинів у країні.

Проте Тарік сказав, що уряд працює над вирішенням цих проблем і продовжує просувати оливки як життєздатний варіант економічного розвитку.

"Провінція Белуджистан продемонстрував експоненціальне зростання», – сказав він. ​"Незважаючи на водну кризу, у регіоні спостерігається зростання оливкових плантацій».