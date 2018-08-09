Органічна обробка має перспективи проти ксилели

Ми стежили за розвитком за роки дослідження щодо стримування Xylella fastidiosa (Xf) бактерії на чолі з дослідницьким директором Центру оливкових, фруктових дерев і цитрусових при Раді сільськогосподарських досліджень та аналізу економіки сільського господарства (CREA) в Ромі та Казерті Марко Скортічіні у співпраці з іншими італійськими дослідницькими установами, включаючи Університет ім. Саленто в Лечче і Департамент сільського господарства Служби сільськогосподарських досліджень США в Каліфорнії.

Дослідження було проведено для оцінки, як in vitro, так і в польових умовах, бактерицидної активності запатентованої сполуки, що містить цинк і мідь, з лимонною кислотою гідрацид для боротьби з фітопатогеном.

Попередні результати дослідження були представлені два роки тому під час а семінар, організований МОК, а остаточні результати нещодавно були опубліковані в рецензованому журналі, присвяченому патології рослин, Phytopathologia Mediterranea.

Марко Скортічіні

Дослідники провели трирічні польові випробування в оливковому гаю в Вельє, провінція Лечче, на якому були дорослі оливкові дерева Cellina di Nardò і Ogliarola salentina, які до випробування були офіційно оголошені інфікованими Xylella fastidiosa subsp. pauca і виявили симптоми оливковий синдром швидкого занепаду (OQDS або CoDiRO).

"Експериментальні польові випробування є фундаментальним ядром дослідження, оскільки вони дозволяють зрозуміти, як працює явище, але дуже важливим етапом є подальше проведення випробування, яке в даному випадку дало нам обнадійливі результати», – сказав Скортічіні. ​"Зараз деякі фермери в заражених районах дотримуються нашого протоколу, щоб стримувати хворобу».

Дослідник сказав, що виробники добровільно попросили дотримуватися процедури після відвідування досудових нарад, оскільки їх оливковий гай мав сильні симптоми захворювання. Тому в квітні 2016 року почали впроваджувати протокол, спочатку видаляючи частини оливкових дерев, уражені висиханням, а потім застосовуючи обробку.

"В даний час їхні оливкові дерева повні оливок у відмінному здоров’ї», – зауважив Скортічіні. ​"Для прикладу, два тижні тому ми нарахували в деяких випадках 16-18 оливок у розвитку на 12-13-сантиметровій гілці».

Щороку під час випробування з початку квітня по жовтень суміш наносили за допомогою шести обприскувачів на крони оливкових дерев. Результати досліджень показали, що з’єднання зменшило вираженість симптомів у обох сортів. Хоча більшість необроблених дерев загинули до кінця випробування, усі оброблені дерева вижили з хорошим вегетативним статусом, згідно з NDVI (Нормалізований індекс різниці рослинності), зафіксованим на початку жовтня 2017 року.

Кількісна ПЛР у реальному часі (полімеразна ланцюгова реакція) проводилася з червня 2016 року по вересень 2017 року згідно з офіційними процедурами, встановленими Європейською та середземноморською організацією із захисту рослин (EPPO). Аналіз виявив статистично значуще зниження щільності клітин Xylella fastidiosa в листках оброблених дерев.

Оливкове дерево в повному обсязі на третій рік польових випробувань

"Скорочення бактерії не є неможливим — співіснування — це те, чого можна досягти», — сказав Скортічіні. Olive Oil Times репортер, Кейн Бурдо в третя стаття його серії розслідувань про Ксилеллу.

За словами нашого дослідника, оскільки бактерія присутня на величезній території, на даний момент єдиним рішенням є навчитися з нею жити. ​"Для цього ми розробили метод, спрямований на сприяння життєвому балансу оливкових дерев і території, у тому числі ґрунту», – зазначив він, додавши, що вони вважають принциповим відновленням стабілізуючих факторів в екологічній системі шляхом розвитку органічні та стійкі практики.

(Подальша дискусія стосується протидія такому підходу тими, хто бачить розчин Xf в пестицидах.

"Тому багатообіцяючі результати, яких ми досягли, свідчать про комплексне управління, яке включає регулярну обрізку оливкових дерев; боронування ґрунту наприкінці зими та на початку весни, щоб зменшити популяцію комах-переносників, які виживають на бур’янах; і обприскування цією сумішшю крон оливкових дерев з весни до кінця осені може ефективно контролювати хворобу», – підсумував Скортічіні.