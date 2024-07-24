У 2023 році площа органічних оливкових гаїв в Італії збільшилася на 2.2 відсотка, або на 6,142 гектари.

Згідно з новим звітом опублікованому Італійським інститутом послуг для сільськогосподарського та продовольчого ринку (Ісмеа), 279,766 64,000 гектарів оливкових гаїв зараз вирощуються органічно в країні, а ще - - гектарів переводяться на органічні.

Ismea підрахувала, що за останнє десятиліття площа органічних оливкових гаїв збільшилася на 65 відсотків із 170,067 - гектарів.

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Процес органічного переходу відповідає нормам Європейського Союзу, які вимагають щонайменше трьох років, протягом яких застосовується підхід до сертифікованого органічного сільського господарства, перш ніж звичайна оливкова гай офіційно отримає статус органічного.

Хоча більшість органічних оливкових культур історично вирощувалися в південній Італії, у 2023 році було повідомлено про значне зростання в центрі та півночі країни.

Проте площа, присвячена органічному вирощуванню оливок, зменшилася на 2,000 гектарів у Апулії, найбільшому регіоні з виробництва оливок в Італії, впавши приблизно до 86,000 - гектарів.

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Незважаючи на це скорочення, в Апулії залишається одна третина всіх органічних оливкових гаїв у країні, частково завдяки значному розширенню органічного оливкового господарства в останні роки.

Розширення органічних оливкових гаїв у 2023 році було трохи нижчим за середній національний показник для всього сільського господарства Італії, а загальна використана сільськогосподарська площа, призначена для органічного землеробства, зросла на 4.5 відсотка.

Ісмеа зазначив, що 2023 рік став першим роком нового ЄС Спільної сільськогосподарської політики, яка підтримує фермерів і підвищує продуктивність сільського господарства за допомогою субсидій та інших програм.

CAP, яка діятиме до 2027 року, є критично важливим рушієм переходу до органічного землеробства. Він пропонує бонуси та спеціальні заохочення для фермерів, які застосовують більш екологічні методи.

За словами Ісмеа, адміністративні складності нової CAP і зростання витрат на виробництво в 2023 році стали проблемою для сільськогосподарського сектора Італії.

Незважаючи на ці проблеми, які ще більше посилюються частими несприятливими погодними явищами, площа органічного землеробства в Італії зросла до 2.5 мільйонів гектарів.

Ісмеа зазначив, що це розширення наблизило національну сільськогосподарську площу до 20 відсотків, наблизившись до ЄС Політика «від ферми до столу». мета 25 відсотків.

Коментуючи звіт, FederBIO, асоціація виробників органічної продукції, вказала, що кількість харчових компаній, які працюють за органічними протоколами в Італії в 2023 році, зросла на 1.8 відсотка, більшість з яких були органічними фермами.

Асоціація також відзначила 5.2 відсотка зростання продажів органічних продуктів харчування у 2023 році, досягнувши загального обороту в 3.8 мільярда євро. Однак це зростання пояснюється більше високими цінами, ніж збільшенням обсягів продажів.

"Дані ISMEA показують безперервне зростання органічного виробництва, навіть якщо воно дещо сповільнилося внаслідок екологічної, кліматичної та соціальної кризи», – сказала президент FederBIO Марія Грація Маммучіні.

"Кліматична криза впливає на все сільське господарство, призводячи до скорочення виробництва», – додала вона. ​"Навіть якщо органічне землеробство є найбільш стійкою сільськогосподарською моделлю до надзвичайних кліматичних ситуацій, я вважаю за необхідне зосередитися на навчанні та технічній допомозі для підтримки фермерів та інвестувати в агроекологічні інновації та дослідження».

"Це забезпечить все більш ефективні інструменти для протидії зміні клімату, відновлення деградованих середовищ існування та одночасного підвищення біорізноманіття та родючості ґрунту», – підсумував Маммуччіні.