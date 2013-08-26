Подарунковий пакет з оливковою олією отримує Dieline Nod

У центрі Moscone в Сан-Франциско відбулася конференція Dieline Package Design Conference, проведена однойменним веб-сайтом та Inwork, консультантом з упаковки та прототипів, з нагоди останнього ​"ЯК Design Live».

Dieline Package Design Awards — це щорічний всесвітній конкурс, присвячений брендовій упаковці. На конкурс 2013 року на конкурс надійшло понад 1,100 робіт із 61 країни світу. Конкурс очолює Деббі Міллман, яка разом зі своєю командою в Sterling Brands також судить Нью-Йоркський міжнародний конкурс оливкової олії Design Awards.

У конкурсі Dieline було тринадцять категорій, багато з яких присвячені їжі. Критерії оцінювання були засновані на якості креативності, товарності та інноваційності. Окрім стандартних нагород, проект з найвищим балом отримав a ​"Best of Show», і міг би представити кейс на конференції. Ендрю Гіббс, засновник The Dieline, також вибрав ​"Вибір редакції», а цього року було створено нову премію Sustainable Packaging Award.

Команда ​"У категорії «Молочні продукти, спеції, олії, соуси та приправи» було три оливкові олії першого віджиму. My Olive Tree з Греції посіла третє місце, а A Couple Drops (знову Греція) та італійський набір Madonna Dell'Olivo Special Edition 2013 отримали нагороду за заслуги.

Мадонна Делл'Оліво – це відзначена нагородами олійна ферма, яку очолює геолог Антоніно Менелла, який особливо присвячує свою роботу на олійному заводі, щоб покращити та оцінити особливості різних сортів оливок.

Готель Madonna dell'Olivo розташований у південноіталійському регіоні Кампанії, неподалік від стародавнього святилища в самому серці прекрасного району Чіленто, який дуже цінується як за привітне море, так і за свою сільську місцевість, багату історією та родючими землями. Свою назву святилище отримав через дивовижний вид Мадонни над оливковим деревом деякими молодими місцевими пастухами в 16 ст.th століття.

З 200 оливкових дерев навколо стародавнього сімейного особняка, який він врятував від занепаду, Меннелла виробляє оливкову олію першого віджиму з очищених оливок, таких як RaRo – чудова і складна суміш 50/50 місцевих сортів Равесе і Ротонделла з її чарівністю аромат свіжоскошеної трави, шкірки помідорів і ароматних трав. Є також односортовий Itrans, виготовлений з оливок Itrana, з тонким квітковим ароматом, що вносить більше елегантності в його багатий характер, і Carpellese, виготовлений з цього менш відомого, але чудового місцевого сорту.

Цього року Меннелла вирішив упакувати обмежену кількість пляшок об’ємом 1.5 л — більшого формату класичного Батерфляй, який часто використовується для преміального шампанського, який він також використовує у меншому форматі для 250 мл пляшок — зі спеціальною етикеткою та елегантною коробкою, щоб використовувати як подарунок або для особливої ​​нагоди.

У 2013 році лише близько 100 ​"були виготовлені спеціальні упаковки», пляшки переважно наповнені олією Carpellese або іншими маслами Madonna dell'Olivo за запитом. Багато з них були відправлені до США, одного з основних ринків для цієї невеликої італійської компанії. У 2014 році він планує зробити майже таку саму кількість спеціального пакету, створеного набагато більше для престижу, ніж для бізнесу.

Після зміни дизайну логотипу та етикеток бренду протягом останніх трьох років, багатопрофільна студія дизайну NJU — базується в Еболі, Сіленто — описав це інноваційне рішення для упаковки: ​"Він використовує — завдяки відмінному вибору пляшки Magnum об’ємом 1.5 літра, текстурі та витравленим ілюстративним деталям — спадщину, високу якість і святковий дух, пов’язані з шампанським, а також досвід і пристрасть майстра».

Річард Бейрд, англійський дизайнер-фріланс, який спеціалізується на логотипах, брендах та упаковках, а також редактор The DieLine, також написав: ​"Існує майже редукціоністський підхід до рішення для упаковки, оскільки воно сприяє вибору образів і структури як візуальних метафор, а не зосередження на прямих і звичайних сигналах. Широке використання усталених уявлень, які перехресно запилюються з інших галузей, для досягнення комунікативної простоти та візуальної тиші, яка виглядає витонченою, але не абстрактною. Рішення, яке доповнює пропозицію, яка може сподобатися клієнтам з уже встановленими відносинами з брендом, які шукають щось відмінне для особливої ​​​​нагоди».



Креативний директор NJU Маріо Кавалларо

Зовнішнє дизайнерське рішення NJU складається з ​"коробка з двома, добре розташованими, великими літерами, без засічок гирі з незвичайними вирізами на клемах, різною шириною штрихів і великою кількістю недрукованого простору» для мінімалістичного ефекту. Покриття сріблястою фольгою лише посилює уявлення про упаковку та її вміст. Навпаки, дизайн та графіка пляшки більше пов’язані з темами спадщини, досвіду та цінності майстерності.

За словами Берда, це навіть ​"проводить аналогію між давньою релігійною історією та давньою практикою виробництва оливкової олії» завдяки стилізованому зображенню жінки — що представляє Мадонну Святилища біля ферми — яке, здається, вигравірувано монохромним відбитком на папері своєрідного листівка/етикетка. Всередині він містить інформацію про ферму, рукописні відомості про вибрану олію та елементи розповіді, які підсилюють комунікативні елементи дизайну. Мадонна ніби із зав'язаними очима гумкою, яка утримує етикетку закритою, також нагадуючи про богиню, що приносить удачу Фортуну.

Маріо Кавалларо, креативний директор NJU, сказав: ​"Ми дуже раді цьому визнанню наших досліджень якості дизайну. І ми ще більш щасливі, оскільки це означає, що нам вдалося надати чудовій оливковій олії Антоніно Менелли, яка була відзначена в усьому світі, правильною обкладинкою для обіцянок бренду. Але найбільше ми пишаємося тим, що два підприємства (і студія, і клієнт), засновані в Південній Італії, були оцінені й оцінені в такому важливому контексті, як Сан-Франциско, поряд з деякими високопоставленими міжнародними студіями та брендами».