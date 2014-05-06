Хто є хто на новій комісії з оливкової олії Каліфорнії

Результати виборів оприлюднила нова комісія з оливкової олії, інавгураційна рада директорів Каліфорнії. Директори комісії матимуть потенціал вплинути на майбутнє оливкової олії в штаті, оскільки група буде рекомендувати маркування і стандарти оцінки до міністра продовольства та сільського господарства Каліфорнії. Запропоновані ними стандарти, ймовірно, вплинуть не тільки на виробників у Каліфорнії та США, але й зрештою можуть вплинути на імпортерів.

Команда Комісія з оливкової олії Каліфорнії в результаті було встановлено Сенатський законопроект 250, представлений Лоїс Волк (Д-Девіс). Метою Комісії є підвищення конкурентоспроможності держави у світовій промисловості оливкової олії, і її головна стратегія досягнення цієї мети полягатиме в тому, щоб встановити значущі та обов’язкові стандарти оливкової олії.

Департамент продовольства та сільського господарства Каліфорнії (CDFA) нещодавно оголосив обраних членів правління, яких вибрали колеги з галузі. Нова рада складається з десяти членів, включаючи двох виробників і одного менеджера з кожного з трьох основних районів виробництва оливкової олії в Каліфорнії та громадського члена (ще не обраного). Кожен представник також має заступника. Нижче наведено члени та їхню приналежність:

Виробники

Адам Енглхардт, Kbar Farming, (Альтернатива: Грегг Келлі, Каліфорнійське оливкове ранчо)

Ларрі Мейбен, Maben Family LLC, (замінник: Rich Mathews, Sadeg Ranch Organic Olives)

Джон Вільямс, Cal Ag Properties LLC, (замінник: John Post)

Дік Нілсен, McEvoy of Marin LLC, (замінник: Карл Гігієр, JK Vineyards)

Джефф Коломбіні, Lodi Farming, (Замінник: Пет Рікчіуті, P‑R Farms, Inc.)

Річард Марчіні, Marchini Ag, (Замінник: Джош Бартон, ранчо Бартон)

Обробники

Джим Ліпман, California Olive Ranch, (Альтернатива: Брендон Флінн, Pacific Sun Gourmet)

Джим Еттерс, Seka Hills Olive Mill, (Замінник: вакантний)

Бреді Вітлоу, Corto Olive LP, (Замінник: Вінсент Рікчіуті, ENZO Olive Oil Company)

громадськості

(Вакантний)

На додаток до виборів ради комісії, CDFA призначив дорадчу групу з семи членів, яка представлятиме інтереси менших виробників (менше 5,000 галонів на рік).

Члени правління комісії взяли на себе активну керівну роль в інших державних зусиллях щодо прийняття стандартів на оливкову олію. Деякі члени були підписаними прихильниками законопроекту Сенату № 250, а інші є членами правління Каліфорнійської ради з оливкової олії та Американська асоціація виробників оливкової олії (AOOPA).

Кімберлі Холдинг, виконавчий директор AOOPA, сказала, що її організація не має офіційної позиції щодо певного стандарту, який вона сподівається прийняти Комісія, але вона впевнена, що розроблені стандарти додадуть споживачам впевненості, що пляшка оливкова олія першого віджиму вони придбані автентично та якісно. Холдінг зазначив, що наука про олії продовжує розвиватися, і нові стандарти, можливо, зможуть визначити біохімічні маркери, які працюють для американських оливкових олій.

Член ради комісії Джон Вільямс хоче, щоб бренди каліфорнійської оливкової олії були відомі як олії високої якості. Він очікує, що Комісія розгляне низку існуючих стандартів, але вважає, що міжнародний стандарт є нижчим, ніж те, що Комісія захоче рекомендувати. Вільямс назвав Австралійський стандарт для оливкової та оливкової олії як хороша основа для маркування та оцінювання контрольних показників. Він сказав, що будь-які стандарти, запропоновані в кінцевому підсумку, забезпечать високу якість олії, але все одно залишаться стандартами, яким виробники зможуть відповідати. Вільямс також вважає, що а маркетингове замовлення було б корисним засобом ​"змусити імпортерів бути чесними» щодо того, що в їхніх пляшках.

Будь-які рекомендації щодо стандартів, надані Комісією міністру продовольства та сільського господарства, підлягатимуть громадському слуханню. Перше засідання Ради Комісії відбудеться 8 травня в Сакраменто, Каліфорнія.