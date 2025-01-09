Міжнародна рада з виробництва оливкової олії прогнозує, що світове виробництво оливкової олії зросте до 3.38 мільйона метричних тонн у 2024/25 врожайному році, що на 32 відсотки більше порівняно з минулим роком і на 13 відсотків вище середнього показника за п’ять років.

Іспанія, Туніс і Туреччина були рушійною силою цього зростання, причому очікується, що виробництво оливкової олії зросте на 51 відсоток до 1.3 млн тонн в Іспанії, 55 відсотків до 340,000 109 тонн у Тунісі та - відсотків до рекордна 450,000 - тонн у Туреччині порівняно з попереднім роком.

Виробники в Іспанії пояснили підвищення врожайності, яка перевищила п’ятирічний середній показник майже на 17 відсотків, хорошими умовами врожаю, включаючи помірну весняну температуру та вологу зиму, яка відновила раніше пересохлі річки та водоносні горизонти.

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Очікується, що своєчасний дощ підштовхне туніських виробників до високого врожаю, який, за оцінками, буде найбільшим з рекордна 440,000 2019 тонн у 20/- і став другим за величиною за весь час.

На північно-східному узбережжі Середземного моря турецькі виробники стверджують, що сприятливі умови вирощування та відсутність шкідників оливкових у більшості регіонів вирощування спричинили відновлення врожаю.

Разом зі значним відновленням врожаю в Іспанії фермери та мельники в Греції та Португалії також відчули зростання виробництва.

Очікується, що врожайність оливкової олії в Греції зросте на 43 відсотки порівняно з 2023/24 роками до 250,000 - тонн, оскільки багато гаїв увійдуть до ​"на рік» у природному чергуванні циклу плодоношення оливкового дерева. Однак існує занепокоєння, що врожайність може бути нижче, ніж очікувалося спочатку.

Включно та поза роками Оливкові дерева мають природний цикл чергування високопродуктивних і низькопродуктивних років, відомих як ​"на-роки» і ​"поза роки», відповідно. Протягом року оливкові дерева дають більшу кількість плодів, що призводить до збільшення виробництва оливкової олії. Навпаки, ан ​"поза рік» характеризується зниженням урожайності оливок через стрес від попереднього ​"на рік». Виробники оливкової олії часто відстежують ці цикли, щоб передбачити та спланувати зміни у виробництві.

На іншому кінці Європи португальські фермери та мельники очікують a постійне зростання виробництва на 21 відсоток порівняно з минулим сезоном, сягнувши 195,000 - тонн, другого за величиною врожаю в країні. Подібно до Іспанії, волога зима, помірні весняні температури та ан ​"на рік» для багатьох виробників призвів до чудового врожаю.

Оливкова олія Європейського Союзу виробництво зросло на 29 відсотків порівняно з 2023/24 роками, досягнувши 1.97 мільйона тонн.

У п’яти країнах-виробниках оливкової олії (включаючи Кіпр і Словенію) урожай збільшився; виробництво залишилося на тому ж рівні в Хорватії, тоді як у Франції та Італії спостерігалося зниження врожаю.

Очікується, що виробництво оливкової олії в Італії впаде до 224,000 32 тонн, що на 27 відсотки нижче минулорічної врожайності та на - відсотків нижче середнього показника за п’ять років.

Тоді як фермери та мельники в північній і центральній Італії зіткнулися з нижчими врожаями оливок, виробники на півдні зібрали значну кількість оливок. Все-таки вони отримали a значно нижчий вихід олії ніж очікувалося. Виробники на Сицилії повідомили про меншу кількість оливок через тривала посуха.

З іншого боку Середземного моря, Марокко, Єгипет і Алжир зазнали спаду виробництва. Урожайність оливкової олії в Марокко впала третій рік поспіль, впавши на 15 відсотків до 90,000 - тонн.

В інших країнах Північної Африки виробництво в Алжирі впало майже на дев'ять відсотків до 85,000 40,000 тонн. Тим часом Єгипет виробив 11 - тонн, що на - відсотків менше, ніж у минулому році.

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У ширшому масштабі дані МОК демонструють, як змінюється світ оливкової олії. У всьому світі виробництво оливкової олії зросло на 0.9 відсотка з середньорічного показника в 2.97 мільйона тонн з 2014/15 по 2018/19 роки до 3.00 мільйона за останні п’ять врожайних років.

Незважаючи на невелике зростання, відбулися кардинальні зміни у вирощуванні оливкової продукції та розповсюдженні переробних виробів.

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Традиційні країни-виробники спостерігали застійне зростання та падіння виробництва протягом останніх п’яти років порівняно з попередніми п’ятьма роками (2014/15 – 2018/19).

Урожайність оливкової олії в Іспанії та Греції за цей період впала на 16 відсотків і трохи більше ніж на три відсотки відповідно. Тим часом виробництво оливкової олії в Італії, Марокко та Сирії спостерігалося набагато нижче зростання на 3.9%, 1.1% і 0.2% відповідно.

Виробництво оливкової олії в ЄС впало в середньому з 1.99 мільйона тонн на рік з 2014/15 по 2018/19 роки до 1.83 мільйона тонн за останні п’ять врожайних років.

" 19-23 серп " 14-18 серп % Змін Хорватія 3,860 3,780 2 Кіпр 4,200 5,780 -27 Франція 4,740 4,480 6 Greece 260,400 269,200 -3 Італія 307,680 296,280 4 Португалія 146,720 94,920 55 Словенія 540 480 13 Іспанія 1,105,420 1,317,640 -16 Європейський Союз 1,833,500 1,992,500 -8 Джерело: Міжнародна оливкова рада

Одиниця: метричні тонни

Протягом тих самих інтервалів ЄС виробляв 67% усієї оливкової олії в світі до 61%.

Частину цього скорочення виробництва компенсували 11 країн-виробників оливкової олії в Північній Африці та на Близькому Сході, де виробництво оливкової олії в світі збільшилося з 29 відсотків до 34 відсотків.

Зростання виробництва в регіоні відбулося за рахунок Туреччини та Тунісу, причому середньорічне виробництво зросло на 40 відсотків у Туреччині та 20 відсотків у Тунісі між останніми п’ятьма роками та попередніми п’ятьма роками.

" 19 -23 Сер " 14-18 серп % Змін Алжир 91,900 78,800 17 Єгипет 44,200 28,800 53 Ізраїль 19,800 17,100 16 Jordan 26,600 22,900 16 Ліван 18,400 20,700 -11 Лівія 16,300 16,700 -2 Марокко 141,600 140,000 1 Палестина 23,000 20,000 15 Сирія 116,000 115,800 0.2 Туніс 251,400 209,000 20 Туреччина 264,900 188,900 40 Джерело: Міжнародна оливкова рада

Одиниця: метричні тонни

У Єгипті також спостерігалося значне зростання виробництва оливкової олії, урожайність якої зросла з 28,800 44,200 тонн до - - тонн за той самий період.

Більш скромне зростання відбулося в Алжирі (17 відсотків), Ізраїлі (16 відсотків), Йорданії (16 відсотків) і Палестині (15 відсотків). Ліван був єдиною країною в регіоні, яка відчула значне зниження, зі спадом виробництва на 11 відсотків протягом інтервалу.

Виробництво оливкової олії також зросло на 13 відсотків у Південній Америці, піднявшись із середньорічних 50,100 2014 тонн з 15/2018 по 19/56,700 роки до - - тонн.

" 19 -23 Сер " 14-18 серп % Змін Argentina 33,600 30,200 11 Brazil 270 35 673 Чилі 21,200 19,300 10 Уругвай 1,641 577 184 Джерело: Міжнародна оливкова рада, Olive Oil Times

Одиниця: метричні тонни

Найбільше зростання відбулося в Аргентині (11 відсотків) і Чилі (- відсотків). На відміну від цього, у Бразилії та Уругваї спостерігалося найбільш драматичне зростання, причому виробництво зросло в шість разів у першій і потроїлося в останньому за той самий проміжок часу.

Найбільш різке зростання в окремих країнах відбулося від нових виробників за межами Середземноморського басейну, включаючи Албанію, Китай, Іран і Саудівську Аравію.

У Саудівській Аравії виробництво оливкової олії зросло з середнього рівня 3,000 тонн на рік з 2014/15 по 2018/19 роки до 14,500 380 тонн за останні п’ять урожаїв, тобто зростання на - відсотків.

" 19 -23 Сер " 14-18 серп % Змін Албанія 19,700 11,200 76 Китай 8,200 4,800 71 Іран 10,700 6,300 70 Саудівська Аравія 14,500 3,000 383 Джерело: Міжнародна оливкова рада

Одиниця: метричні тонни

За оцінками МОК, у 33,500/2024 королівство виробить рекордні 25 - тонн оливкової олії.

Подібним чином у Китаї за цей період річне виробництво оливкової олії зросло на 71 відсоток до 8,200 тонн, а в Ірані виробництво оливкової олії зросло на 70 відсотків і досягло 10,700 - тонн.

У Середземноморському басейні Албанія також бачила a різке зростання виробництва. Маленька південноєвропейська країна виробляла в середньому 11,200 2014 тонн з 15/2018 по 19/19,700 роки до 30,000 2024 тонн за попередні п’ять врожайних років. Крім того, за оцінками МОК, Албанія виробить 25 - тонн оливкової олії в -/-.

Усі чотири країни спостерігали за підтримки уряду зусилля щодо збільшення вирощування оливок і виробництва оливкової олії, причому Китай і Саудівська Аравія висаджували нові гаї з надвисокою та високою щільністю.