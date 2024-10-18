Офіційні особи в Іспанії оптимістично налаштовані напередодні збирання врожаю, оскільки ціни залишаються високими

Очікується, що виробництво оливкової олії в Іспанії значно відновиться після двох послідовних історично низьких урожаїв, що принесе полегшення всьому ланцюжку постачання.

За словами Хуана Вілара, виконавчого директора Вількон, консалтингова компанія, очікується, що Іспанія виробить від 1.4 до 1.45 мільйона тонн у 2024/25 врожайному році, що є переглядом у бік зменшення його попередньої оцінки в 1.65 мільйона.

Душан Калевич, виконавчий директор Filippo Berio North America, оцінив, що Іспанія вироблятиме близько 1.5 млн тонн.

Цьогорічний урожай, безсумнівно, буде значно вищим за минулорічний, але (наскільки краще) говорити ще зарано. До кінця кампанії залишилося ще багато місяців. - Андреа Лопес Верікат, генеральний директор, Sucersores de Hermanos López

"Зима була ідеальною», – сказав він. ​"Він не був занадто холодним або гарячим, що найкраще підходить для інкубації оливкової олії. У нас на деревах цвіло багато маленьких фруктів. Найважливіше те, що у нас був ідеальний рівень опадів у січні та лютому».

У результаті запаси води в Іспанії значно відновилися, що особливо допомогло багатьом незрошуваним гаям країни.

Після виробництва в середньому 1.41 мільйона тонн на рік протягом п’яти врожаїв до 2021/22 років послідовні роки посухи та високі весняні температури призвели до масових втрат плодів в Андалусії та, як наслідок, падіння виробництва в Іспанії. 665,800 - тонн у 2022/23 і 852,600 - тонн наступного року.

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Очікується, що Андалусія виробить близько 1.1 мільйона тонн оливкової олії цього року зі значним відскоком у Хаен і Кордові, двох найбільших провінціях автономного співтовариства з виробництва оливкової олії.

Очікується, що виробництво в Хаен досягне 445,000 116 тонн, що на 271,000% більше, ніж у минулому році. Кордова також очікує врожаю 79 203 тонн, що на 24% більше, ніж у -/-.

У Севільї та Гранаді також спостерігалося значне збільшення виробництва, що склало 125,000 103,300 і 76,700 - тонн відповідно. На інші чотири провінції автономного співтовариства припадатиме - - тонн.

Однак Вілар сказав, що відсутність дощів наприкінці літа та початку осені в поєднанні з деякими екстремальними погодними явищами знизили раніше навіть більш оптимістичні перспективи виробництва.

"Була проблема з сильним градом», – сказав він. ​"Крім того, була проблема з серією теплових хвиль протягом попередніх місяців. Погода в Іспанії негативно вплинула на розвиток тенденції збору врожаю».

Незважаючи на значні зимові та весняні дощі, Вілар зазначив, що осінь в Андалусії була більш сухою та спекотною, ніж зазвичай. ​"Це створить умови, не найкращі для хорошої кампанії», – сказав він.

Тим не менш, Хуан Хіменес, виконавчий директор Хаен Компанія Green Gold Olive Oil, сказав, що весняний і зимовий дощі вплинули на все.

Його компанія почала збирати врожай на початку місяця для бренду раннього врожаю і завершить збір урожаю після того, як решта оливок досягне верезону пізніше цього року.

"Урожай помітно кращий з різних причин», — сказав Хіменес. ​"Оливковий гай дуже відпочив після двох років без або з невеликим плодом; було більше опадів, менше екстремальних погодних умов, і в ключові моменти для оливкового гаю (цвітіння, зав’язування плодів і закладення кісточок) погода поводилася як завжди».

Андреа Лопес Верікат, виконавчий директор Sucersores de Hermanos López у сусідній провінції Кордова, сказала, що очікує ​"середнього врожаю» цього року після того, як сімейна компанія зазнала свого ​"найгірший урожай за останні 20 років» минулого року.

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"Урожай цього року, безсумнівно, буде значно вищим за минулорічний, але [наскільки краще] говорити ще рано», — сказала вона. ​"До кінця кампанії залишилося ще багато місяців, і завжди є змінні, які можуть змінити видобуток нафти: погода, шкідники та промислові показники».

Залежно від погоди Sucersores de Hermanos López планує розпочати збір урожаю наприкінці місяця.

Незважаючи на те, що врожай залишатиметься нижчим за історичні максимуми кінця минулого десятиліття, Вілар сказав, що це принесе значне полегшення через ланцюг поставок.

"Майбутня кампанія буде дуже хорошою для всіх операторів у ланцюжку поставок», – сказав він. ​"Фермери відносно задоволені. Олійні заводи також відносно щасливі. Розливники матимуть більшу доступність. Споживачі матимуть кращі ціни, і великі роздрібні торговці будуть заробляти гроші, тому що є більше нафти».

За даними Міністерства сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії, 2023 вересня Іспанія завершила врожайний 24/30 рік.th із запасами оливкової олії 186,303 - тонн.

Профспілка фермерів Asaja Jaén заявила, що ця кількість задовольнить попит, поки перша оливкова олія з нинішнього врожаю не потече в резервуари для зберігання в кінці листопада і грудні.

Зі свого боку, Вілар сказав, що очікує, що коливання початкової ціни відображатимуть погоду. З моменту досягнення рекордно високих рівнів у січні ціни на оливкову олію першого віджиму, першого віджиму та лампанте значно впали.

Найбільш різке зниження відбулося в березні після тривалого дощу та погодних температур, що призвело до чудових умов цвітіння та зав’язування плодів. Ціни стабільно зростали протягом весни, оскільки продажі оливкової олії залишалися високими, а запаси скоротилися.

Очікується, що врожай Jaén досягне 445,000 116 тонн, що на 2023 відсотків більше, ніж у 24/- врожайному році. (Фото: Sucersores de Hermanos López)

Перші оцінки в потенційно 1.65 мільйона тонн у середині червня призвели до падіння цін до найнижчого рівня з липня 2023 року.

Дійсно, сухіша погода та новини про екстремальні явища в Хаен і Каталонії призвели до того, що ціни знову зросли перед тим, як впали на початку жовтня, коли в Іспанії та Португалії почалися ранні збори врожаю.

"Збір врожаю в Португалії розпочнеться лише в середині жовтня, де очікується, що виробництво становитиме 180,100 - тонн», — сказав він. ​"Збір урожаю в Іспанії розпочнеться лише 15 листопадаth, тому протягом жовтня нам доведеться використовувати запаси оливкової олії в Іспанії до листопада. Залежно від клімату ціни можуть трохи зрости до початку збору врожаю».

За даними InfaOliva, екстра вірджин ціни на оливкову олію на даний момент становить 6.733 євро за кілограм, що на 25 відсотків нижче рівня січня. Так само впали ціни на оливкову олію Virgin і lampante.

Лопес і Хіменес з нетерпінням чекають повернення цін на вихідні до більш нормального рівня. Обидва виробники сказали, що помітили, що деякі клієнти припинили купувати оливкова олія першого віджиму оскільки ціни злетіли до історичних максимумів.

"Ми повинні мати можливість скористатися цим моментом для розробки цих нових проектів і розширення наших ринків і проникнення клієнтів», – сказав Хіменес.

"Якщо ціни будуть помірними, для людей, які перестали купувати оливкову олію першого віджиму, буде важливо знову почати її споживати, і загалом це буде продукт, який не буде відсутній у кошику для покупок», – підсумував Лопес.