Новий процес підвищує стійкість, фенольний профіль екстрактів оливкового листя

Дослідники з Університету Барселони відкрили новий екологічно чистий метод видобутку поліфеноли з оливкового листя.

В вчитися нещодавно опублікований у Food Chemistry, вчені детально описали новий метод екстракції з використанням природних глибоких евтектичних розчинників (NaDES).

Метою нашої дослідницької групи є сприяння стійкості в галузі оливкової олії шляхом інтеграції оливкових відходів у циклічну економіку. - Sónia Sentellas, інженер-хімік, Університет Барселони

Метод екстракції має вирішальне значення, оскільки він впливає на вартість і доцільність переробки оливкового листя у великих масштабах поза лабораторією.

Крім того, це впливає на склад екстрагованих речовин та їх потенційне застосування.

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Дослідники створили NaDES з природних компонентів, поєднавши рідку речовину, подібну до гліцерину, з хлоридом холіну, твердою сіллю, яка використовується в кормах для тварин.

"Коли ви об’єднуєте ці дві речовини, утворюється новий розчинник», – сказала Соня Сентеллас, дослідник кафедри хімічної інженерії та аналітичної хімії університету та співавтор дослідження.

"Це натуральна речовина, яка не має токсичного впливу на здоров’я людини», – розповіла вона Olive Oil Times.

Першим кроком у виробництві екстракту є подрібнення листя в дрібний порошок.

"Далі ми змішуємо певну пропорцію цього порошку з розчинником при 80 ºC протягом двох годин і чекаємо, поки утвориться екстракт», — сказав Сентеллас.

"Весь процес схожий на приготування чаю», – додала вона. ​"Чайне листя замочують у гарячій воді, яка діє як розчинник. Через деякий час ви отримуєте забарвлену воду з деякими компонентами чаю, а потім відокремлюєте листя від рідини».

Дослідники виявили, що використання NaDES покращило ефективність вилучення, дотримуючись екологічно чистих методів.

Дослідження виявило кілька поліфенолів в екстрактах оливкового листя, в тому числі гідрокситирозоль, лютеолін і олеуропеїн.

Ці сполуки, також знайдені в оливкова олія першого віджиму, відомі своїми антиоксидантними властивостями та здатністю захищати здоров’я серцево-судинної системи та мозку.

Хоча дослідники все ще вивчають потенційні можливості застосування, цей процес екстракції може принести користь виробництву оливкової олії, пакуванню харчових продуктів і косметиці.

Крім того, великомасштабне виробництво екстрактів оливкового листя може значно вплинути на утилізацію оливкового листя.

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Використання натуральних, екологічно чистих, нетоксичних розчинників розширює профіль застосування одержуваних речовин.

"Деякі дослідження спрямовані на те, щоб зрозуміти, як такі екстракти можна додавати до оливкової олії підвищити його здоровий профіль і смак", - сказав Сентеллас.

Окрім оливкової олії, дослідники досліджують, як екстракти можуть бути використані в інших цілях, зокрема для продовження терміну придатності упакованих харчових продуктів і як антимікробний засіб.

"У нашій дослідницькій групі в Барселоні ми також працюємо над розробкою плівок», — сказав Сентеллас. ​"Вони виготовлені на основі біорозкладаних матеріалів і збагачені екстрактом поліфенолів, що відкриває можливість використовувати ці плівки для продовження терміну зберігання харчових продуктів і запобігання росту бактерій».

Дослідницька група зосередилася на методах максимального очищення екстракту, щоб розширити сферу застосування екстракту. Крім того, вони працюють над переробкою розчинника, який використовується в процесі екстракції.

"Переробка розчинника є не тільки економічно ефективною та екологічно чистою, але й робить весь процес більш привабливим для промисловості», — сказав Сентеллас.

Іспанія є найбільшим у світі виробником оливкової олії. Значна біомаса, включаючи оливкове листя, створюється під час збору врожаю оливок і подальшого обрізання. За деякими оцінками, ферми з високою та надвисокою щільністю в Іспанії щороку дають 30 тонн біомаси з обрізки оливкових дерев на гектар.

"Метою нашої дослідницької групи є сприяння стійкості в галузі виробництва оливкової олії шляхом інтеграції оливкових відходів у циклічну економіку», — сказав Сентеллас. ​"У цьому дослідженні ми прагнемо відновити сполуки для створення багатого екстракту з користю для здоров’я, додаючи цінності цьому залишку».

"Це узгоджується з принципами циркулярної економіки, де відходи зводяться до мінімуму, а ресурси ефективно повторно використовуються», — додала вона. ​"Масштабування процесу видобутку до промислового рівня може змінити те, як промисловість оливкової олії поводиться зі своїми відходами».

В даний час процес тестується в лабораторних умовах. ​"Наступним кроком є ​​підготовка пілотного заводу, щоб побачити, як нашу лабораторну роботу можна масштабувати до промислового рівня», – підсумував Сентеллас.