Місцеві сорти дають урожай, відзначений нагородами для турецьких виробників

Туреччина не була винятком із цього правила зниження врожаю оливкової олії через Середземне море в 2023/24 врожайному році, коли виробництво впало з a рекордна врожайність з 421,000 2022 тонн оливкової олії в 23/180,000 роках до приблизно 254,600 - тонн, що нижче середнього п'ятирічного показника в - - тонн.

Подібно до своїх колег в інших середземноморських країнах-виробниках, турецькі виробники оливкової олії висловили свою тривогу через низькі врожаї в Olive Oil Times опитування на урожай 2023/24 у грудні минулого року.

Ці нагороди підтверджують наші зусилля з виробництва високоякісних оливкових олій, які демонструють унікальні смаки та характеристики турецьких сортів оливок. - Туба Їлмаз, власник, Гая Оліва

"Погані погодні умови та морози наприкінці березня [2023] завдали великої шкоди оливковим квітам та їхньому подальшому вирощуванню», — сказав виробник Мустафа Сафа Сойдан. ​"Для деяких літніх фермерів ніколи не було такого поганого врожаю з 1990 року».

Деякі виробники в країні також повідомили про проблеми з якістю їхньої свіжої оливкової олії, які спорадично виникали в деяких регіонах виробництва.

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У цьому контексті турецьк оливкова олія першого віджиму виробники, виробники та експортери разом виграли 29 нагород (17 золотих і 11 срібних) із 52 найбажаніших нагород у галузі на виставці 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Згідно зі Olive Oil Times World Ranking, вони представили на цьогорічний конкурс на 56 брендів менше, ніж у 2023 році, і досягли успіху з 56 відсотками своїх робіт.

Двадцять чотири з 29 переможців брендів оливкової олії першого віджиму були виготовлені з ендемічних сортів оливок, включаючи Мемеджик, Айвалік, Едреміт, Трільє, Домат, Гемлік, Ханім Пармагі та Кіліс.

Повернення учасника Гайя Оліва успішно адаптувався до вимог сезону, щоб відсвяткувати дві золоті нагороди на NYIOOC цього року для моносортів раннього врожаю Memecik і Ayvalik з однойменною назвою, продовживши свою виграшну серію до чотирьох років.

Виробники Gaia Oliva четвертий рік поспіль відсвяткували успіх на Всесвітньому конкурсі вітчизняних моносортів. (Фото: Gaia Oliva)

"Виграв дві золоті нагороди в 2024 році NYIOOC це справді велика честь для нас і свідчення відданості та наполегливої ​​праці нашої команди», – сказав власник Туба Їлмаз. ​"Для нашої компанії ці нагороди підтверджують наші зусилля з виробництва високоякісних оливкових олій, які демонструють унікальні смаки та характеристики турецьких сортів оливок».

Йилмаз зазначив, що сезон був далеко не простим. Високі температури та несподівані опади вплинули на врожай і порушили усталені схеми вирощування оливкових дерев.

"Зміни в температурі та характері опадів призвели до непередбачуваних періодів вегетації», – сказала вона. ​"Незважаючи на ці труднощі, наша команда продемонструвала надзвичайну стійкість і досвід. Завдяки ретельному плануванню та наполегливій роботі ми змогли адаптуватися до мінливих умов і пом’якшити вплив несприятливих погодних умов. «

Оливкова олія Емінема, ще один учасник Всесвітнього конкурсу з турецької провінції Мугла, знову витримав змагання, здобувши Золоту нагороду за його органічний бренд Oro di Milas з оливок Memecik.

Oro di Milas подолав низку труднощів, щоб виробити десять тонн оливкової олії першого віджиму в урожайному 2023/24 році. (Фото: Eminem's Olive Oil)

"Ми відчуваємо честь отримати таке визнання, особливо зважаючи на труднощі 2023 року», – сказав співвласник Марк Колін.

Колін також назвав численні проблеми, які завадили збору врожаю 2023/24 рр., включаючи екстремальні погодні умови, нестачу робочої сили та вплив оливкова фруктова муха.

Дебют компанії на змаганнях у 2023 році NYIOOC, Оливкова олія Емінема отримав дві золоті нагороди для пари органічних середніх моносортів Мемецик.

Відданість виробництву високоякісної оливкової олії стала рушійною силою золотої нагороди Гарісар для свого однойменного моносорту Arbequina, повторивши успіх минулорічного Всесвітнього конкурсу.

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"Ми пишаємося тим, що наша оливкова олія Arbequina отримала золоту нагороду на виставці 2024 NYIOOC”, – сказав Давут Айваз, виконавчий директор компанії. ​"Цей успіх свідчить про те, що наші стандарти якості, над якими ми віддано працювали роками, знову оцінені».

"Це був складний сезон», – додав Айваз. ​"Для нас було дуже важливо ще раз переконатися, наскільки цінні були наші зусилля та відданість, незважаючи на те, наскільки несприятливими були сезонні умови. Ми повністю впевнені, що виграємо ще багато нагород».

Переважна більшість виробників-переможців країни походила з узбережжя Егейського моря в західній Анатолії, де виробляється значна частина оливкової олії країни, включаючи провінцію Маніса.

"Я дуже щасливий і маю честь отримати нагороду на NYIOOC цього року, вдруге поспіль», – сказала Зейнеп Белгер, жінка-підприємець, Зайто, після приєднання до елітного списку переможців у 2024 році NYIOOC.

Незважаючи на те, що пізньовесняний дощ пошкодив оливкові дерева під час цвітіння, Zayto досяг нагороди якості на виставці 2024 NYIOOC. (Фото: Zayto)

Zayto отримав золоту нагороду за міцний моносорт Zayto Saittai. Виробник отримує оливки сорту Гемлік (також відомого як Трільє) у Манісі, одному з головних регіонів країни з виробництва оливкової олії.

З їхніми деревами поблизу величної протоки Дарданелли на північному заході Туреччини, Справжня олива подолав посуху, щоб отримати свою першу в історії нагороду на Всесвітньому конкурсі, a Срібна нагорода для свого бренду Private Reserve з оливок Edremit.

Виробнику також довелося пережити лісову пожежу, яка спустошила його землю десять років тому, вирощуючи та відновлюючи спалені оливкові дерева для виробництва високоякісної оливкової олії.

"Перемога — це невимовна радість для всіх нас», — сказала співвласниця Ніколь Бабаоглу. ​"Це найкраща винагорода за всю важку роботу протягом цього нелегкого року. Посуха стала серйозною проблемою для цього врожаю, але, працюючи разом, ми все одно змогли максимально використати ситуацію».

"Отримання срібної нагороди надихає на рішучість привезти додому золото у 2025 році», – додала вона.