Місцеві сорти та столітні дерева: формула перемоги для Olivian Groves

Поєднання традиційного вирощування оливок із сучасним поглядом на соціальну та екологічну стійкість дало відзначені нагородами результати для виробників Олів'ян Гровс.

Заснована в 2019 році компанія висадила два традиційних грецьких сорти, Manaki і Koroneiki, на родючому півострові Пелопоннес на півдні Греції.

Ми вирішили інвестувати у вибрані традиційні фруктові сади, де завдяки належному втручанню ми зробили наш бізнес економічно, екологічно та соціально стійким. - Мері Саввас, генеральний менеджер Olivian Groves

З самого початку виробники взяли на озброєння довгу історію вирощування оливок у регіоні та унікальний терруар, наданий гірським ландшафтом.

Незважаючи на те, що пересічена місцевість значно збільшує витрати на робочу силу, компанія вважає, що це компенсується унікальними органолептичними характеристиками, що надаються її оливкові олії першого віджиму столітніми деревами, ландшафтом і кліматом.

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"Вирощування оливкових дерев у Греції бере свій початок тисячоліттями і передається з покоління в покоління, дотримуючись однакових процедур», – сказала Мері Саввас, генеральний менеджер Olivian Groves.

"Ручна робота була здебільшого пов’язана з гірським характером гаїв», – додала вона. ​"Але з точки зору якості, це велика перевага грецьких оливкових гаїв. Більшість з них традиційні, зі зрілими деревами, віком іноді сотні років. Вони представляють переважну більшість – понад 80 відсотків – дерев, які виробляють оливкову олію першого віджиму».

Olivian Groves вирощує близько 40,000 - оливкових дерев на двох фермах в Арголіді та Мессенії, запровадивши сучасні методи та методи вирощування, налаштовані на підвищення якості та стійкості.

"Дивлячись у майбутнє, ми вирішили інвестувати у вибрані традиційні фруктові сади, де завдяки належному втручанню ми зробили наш бізнес економічно, екологічно та соціально стійким», — сказав Саввас. ​"Таким чином ми можемо забезпечити найкращу якість оливкової олії та отримати інші переваги від нашої діяльності».

Olivian Groves виробляє свій бренд Hermione в Арголіді, поблизу Герміони, одного з найстаріших поселень Греції, історія якого сягає четвертого або п’ятого століття до нашої ери.

"Герміона була жінкою унікальної краси, донькою Менелая, царя Спарти, та його дружини Олени Троянської», — сказав Саввас. ​"У цій міфічній країні ми культивуємо відносно рідкісний, але з особливими характеристиками сорт Манакі».

Моносорт Манакі середньої інтенсивності отримав срібну нагороду 2024 року NYIOOC World Olive Oil Competition.

"Ми дуже пишаємося отриманням нагороди», – сказав Саввас. ​"Це другий раз, коли ми беремо участь, але це перший раз, коли ми представляємо нашу першокласну оливкову олію Hermione single estate першого віджиму, вінець портфоліо нашого бренду».

"Нагорода дає нам сили продовжувати наш шлях до якості та досконалості, встановлюючи ще вищу планку на майбутнє», – додала вона.

Друга оливкова ферма компанії також занурена Давньогрецька історія. Він розташований на західній частині півострова Пелопоннес, неподалік від Мессени, величезного стародавнього міста, залишки якого такі ж великі, як і Стародавня Олімпія.

Тут дерева Koroneiki Olivian Groves дають оливкову олію першого віджиму, сертифіковану захищеним походженням Хрисос.

"Хрисос — це вишукана оливкова олія з м’яким або середнім пряним присмаком, а також антиоксидантними та протизапальними властивостями», — сказав Саввас.

Саввас вважає зміну клімату найбільшою проблемою, з якою стикаються столітні оливкові гаї Греції. (Фото: Olivian Groves)

Дотримуючись свого бачення сталого виробництва відзначеної нагородами оливкової олії, Olivian Groves ретельно інтегрувала свою діяльність у навколишнє середовище, гарантуючи, що вона приносить користь землі та її людям.

"Ми підтримуємо місцеву громаду, забезпечуємо роботу для місцевих жителів, запобігаємо занедбанню традиційних фруктових садів і поширенню лісових пожеж, а також підтримуємо навколишнє середовище, маючи негативний вуглецевий слід», — сказав Саввас.

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Компанія доглядає за деревами цілий рік, знаючи, що доглянутий гай пом’якшує наслідки лісових пожеж.

"Правильно обрізані оливкові дерева створюють природний бар’єр для вогню, оскільки це листяні рослини, які зберігають вологість», – сказала вона. ​"Пожежні машини можуть безпосередньо качати воду з резервуарів для води, які ми побудували в наших гаях для зрошення».

Також були застосовані технології точного землеробства, що дозволило компанії значно скоротити воду, необхідну для зрошення дерев.

"Системи збору метеорологічних даних, встановлені в наших гаях, надають нам дані про евапотранспірацію та кількість опадів», — сказав Саввас. ​"Це дозволяє нам використовувати найменшу кількість води для поливу дерев. У результаті минулого року кількість закачаної води зменшилася приблизно на 80 мільйонів літрів».

Olivian Groves також бере участь у пілотних програмах відстеження шкідників оливкових рослин, таких як оливкова фруктова муха, шляхом збору та аналізу даних з моніторингових пасток для впровадження відповідних заходів боротьби зі шкідниками.

Пелопоннеський виробник також пройшов додаткову милю, щоб прийняти працівників, які щороку збирають урожай оливок, побудувавши житловий комплекс у гаях компанії.

"Ми підтримуємо потреби наших співробітників і їхнє благополуччя», — сказав Саввас. ​"Останнім прикладом цього є будівництво нового сучасного житла для наших працівників сільського господарства, забезпечення їм умов проживання, якими ми пишаємося».

Під час 2023/24 врожайний рік, Olivian Groves долав ті самі виклики, які переслідували світову промисловість оливкової олії, від несприятливих погодних умов до зростання витрат виробництва і нестача робітників.

"2023 рік був непростим», – підтвердив Саввас. Наші обсяги виробництва скоротилися, але, на щастя, без шкоди для якості».

Вона додала, що брак робітників була однією з найбільших проблем із механізмом Греції для пошуку робочої сили з третіх країн, таких як Єгипет, який забезпечив часткове вирішення.

"Однак бюрократична інерція в державних установах ускладнює процес і ставить під загрозу вирощування оливок», – сказав Саввас.

Незважаючи на те, що високі витрати на виробництво також становлять значну проблему для компанії, Саввас зазначив, що найважливішою проблемою для Олівіан Гровс є зміна клімату, що вплинуло майже на кожен урожай останніх років.

"Потенційно найважливішою проблемою є величезний вплив зміни клімату», – сказала вона. ​"Останні кілька років спостерігалися теплі зими, посухи та суворі погодні явища, як-от повені та граду».

"Отже, ми бачимо спалах хвороб, які створюють серйозні проблеми для оливкових дерев», – додав Саввас. ​"На жаль, існує небагато дорогих засобів, які виробник може використати для захисту врожаю».

"Якщо лідери всіх [виробників оливкової олії] країн не вживуть суттєвих заходів, майбутнє наших оливкових гаїв буде дуже похмурим», — продовжила вона.

Як орієнтований на експорт виробник оливкової олії, Olivian Groves покладається на якість, щоб врівноважити будь-які коливання попиту, спричинені безпрецедентно високими цінами. світові ціни на оливкову олію.

Саввас сказав, що підвищення цін і пов’язана з ними невизначеність значно ускладнили вихід на нові ринки та укладення нових угод.

"Нашою зброєю для подолання цих перешкод є наші стандарти високої якості», – додала вона. ​"Коли споживачі познайомляться з нашими продуктами, вони оцінять, що ми дотримуємося збалансованої цінової політики, яка відповідає високій вартості наших брендів, поглинаючи різкі коливання ринкових цін».

"Але, найголовніше, вони відкриють інший смак нашої оливкової олії преміум-класу», — підсумував Саввас.