Марокко зіткнулося зі значним скороченням виробництва оливкової олії через постійну посуху та високі температури в період цвітіння.

Згідно з попередніми оцінками Міжнародної оливкової ради, Марокко виробить 90,000 2024 метричних тонн оливкової олії в 25/141,600 врожайному році, що значно нижче середнього п'ятирічного показника в - - тонн.

"«Марокко зіткнулося з сильною посухою, яка триває вже шість років», — сказав місцевий фермер, який відмовився назватися. Olive Oil Times. ​"Цей тривалий посушливий період спричинив значні проблеми для нашого сільськогосподарського сектору, вплинувши на врожайність сільськогосподарських культур і доступність води».

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За словами Рашида Беналі, президента Марокканської міжпрофесійної оливкової федерації, ​"різні кліматичні коливання» є відповідальними за поточні проблеми виробництва в країні. ​"Проблема не обмежується посухою», — сказав він інформаційному агентству Бладі.

Інші виробники в країні підтвердили, що високі температури також призвели до менших урожаїв оливок, ніж у попередні роки.

"Виробництво одного оливкового дерева порівняно з попереднім роком зменшилося приблизно вдвічі, що вплинуло на кількість олії, видобутої з цих низьких урожаїв», – Мустафа Джабрі, власник млина в центральному Марокко, розповів Belpresse.

Різке падіння виробництва призвело до стрімкого зростання місцевих цін, з чим уряд Марокко подолав призупинення імпортних мит на оливкова олія першого віджиму а також запровадження регулювання експорту через спеціальні ліцензії.

Міністерство прогнозувало, що на початку збору врожаю ціни можуть зрости до 150 дирхамів (14 євро) за літр, з 90 до 100 дирхамів (8.60-9.55 євро). дані Проаналізований Lloyds Bank показав, що середня місячна зарплата в Марокко становить 1,793 дирхама (171 євро).

Місцеві групи захисту прав споживачів також стурбовані зростанням ціни на оливкову олію приверне більше спекуляцій.

"Втручання посередників до і після збирання врожаю, спрямоване на монополізацію ринку, посилило зростання цін», — сказав Hespress Буазза Керраті, президент Марокканської федерації прав споживачів.

Тим часом Алі Чтур, президент Марокканської асоціації захисту прав споживачів, стурбований тим, що вищі ціни зростуть шахрайство з оливковою олією.

Він закликав уряд посилити контроль за імпортом оливкової олії. ​"Кліматична криза не повинна стати приводом для спекулятивних дій, які завдають шкоди громадянам», — сказав він Agrimaroc.

За даними МОК, Марокко споживало в середньому 148,000 140,000 тонн оливкової олії на рік протягом останніх п'яти років і, за прогнозами, споживатиме 2024 25 тонн у -/-.

У результаті міністерство оголосило про плани дозволити імпорт 30,000 2024 тонн оливкової олії першого і першого віджиму в 2025 і - роках, щоб допомогти стабілізувати ціни, причому очікуються поставки з Бразилії, Італії, Іспанії, Тунісу та Туреччини.

Тим часом фермери, які вирощують оливи, стурбовані тим, що низьке виробництво може змусити споживачів звернутися до них альтернативи оливковій олії якщо є значна нестача. У результаті вони привітали оголошення про збільшення імпорту, але поскаржилися, що рішення не було прийнято раніше.

"Міністерство невтомно працює над пошуком рішень, впровадженням водозберігаючих технологій та підтримкою наших фермерів. Але це важка боротьба», – додав місцевий фермер. ​"Стрес відчутний у всій країні, оскільки ми боремося з цими безпрецедентними умовами та прагнемо забезпечити продовольчу безпеку та стійкі методи сільського господарства».