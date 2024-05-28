Монте-ду-Камело виграє завдяки екологічно вирощеним місцевим сортам

Третій рік поспіль Монте-ду-Камело отримав визнання на міжнародній арені. Португальський продюсер отримав срібну нагороду 2024 року NYIOOC World Olive Oil Competition для свого бренду Tratturo de Fronteira, Galega середньої інтенсивності.

Ферма площею десять гектарів розташована у Фронтейрі у Верхньому Алентежу, одному з головних регіонів Португалії з виробництва оливкової олії.

Іноді стійкість згадується без реальних заслуг. У нашому випадку зростання біорізноманіття є важливою частиною нашої роботи. Наша мета — зберегти ґрунт, допомагаючи процвітати навколишньому середовищу. - Ана Кардозу, співвласник, Monte do Camelo

Ана Кардозо та Паоло Морозі почали вирощувати оливки в 2017 році. Спочатку вони зосередили свої зусилля на місцевому сорті Galega, а пізніше включили Cobrançosa, щоб диверсифікувати та збагатити своє виробництво.

Морозі сказав, що дерева Galega дають скромну кількість маленьких оливок. ​"Дерева міцні, здорові та витривалі», – додав він.

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Подружжя висловило поєднання задоволення від визнання та мотивації вдосконалюватися наступного року, дізнавшись про новину про нагороду.

"Ми, звичайно, дуже задоволені результатами на NYIOOC", - сказав Кардозо. ​"Минулого року ми отримав Золоту нагороду з нашим дебютним моносортом Cobrançosa. Ми сподівалися виграти золото і цього року».

"Одним із незвичайних аспектів чудової оливкової олії Galega є її летючі ноти, які мають тенденцію швидко змінюватися, щоб на носі зелені, фруктові аромати могли швидко перетворитися на майже дозрілі, зберігаючи унікальний зелений, фруктовий смак у роті. – додала вона.

Коли Кардозо і Морозі вперше придбали ферму в 2014 році, близько 1,000 оливкових дерев Galega були розкидані по території.

Кардозу та Морозі вирощують галегу та кобрансозу, обидва родом із Португалії. (Фото: Monte do Camelo)

"Вони безладно розкидані по сільськогосподарських угіддях на відстані до десяти метрів один від одного», — сказав Кардозо. ​"Це прекрасно, навіть якщо збирання врожаю вимагає більше зусиль, ніж деінде».

У 2018 році подружжя розширило свою діяльність, додавши 2.5 гектара олив Cobrançosa у густо засадженому фруктовому саду.

"Це єдині оливкові дерева, які ми зрошуємо», – сказав Кардозо. ​"Це молоді дерева. Коли вони трохи підростуть, ми припинимо полив».

Такий підхід відображає прихильність виробників до стійких методів ведення сільського господарства та очікування майбутнього самозабезпечення.

Чотири роки тому, спонукані навчанням у Лісабонському університеті та іншими навчальними заняттями, зосередженими на технологіях і процедурах обробки, Кардозо та Морозі побудували млин.

У 2020 році Кардозо і Морозі побудували млин, щоб контролювати процес виробництва. (Фото: Monte do Camelo)

"Нам довелося, оскільки ми не хотіли, щоб наші оливки змішувалися з оливками інших виробників, що траплялося раніше», — сказав Кардозо. ​"Ми прийняли органічний підхід, сприяючи регенеративному сільському господарству, який не так багато інших виробників у цьому регіоні застосовують у гаях».

Монте-ду-Камело оливкова олія першого віджиму буде офіційно сертифіковано як органічне в наступному році, завершуючи юридичні вимоги для переходу на органічне землеробство.

"Іноді стійкість згадується без реальних заслуг. У нашому випадку зростання біорізноманіття є важливою частиною нашої роботи тут», — сказав Кардозо. ​"Наша мета полягає в тому, щоб підтримувати ґрунт, допомагаючи процвітати навколишньому середовищу».

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Господарство припинило традиційну практику обробітку землі. Натомість пара почала висаджувати бобові, щоб збагатити ґрунт і запобігти ерозії, що є звичайною практикою в посушливому регіоні Алентежу.

Крім того, ферма повторно використовує компост із залишків обрізки та побічних продуктів переробки оливок, розкиданих по садах, для удобрення ґрунту.

Monte do Camelo також є охоронцем живої екосистеми навколо території.

"На зовнішніх територіях нашої власності ми зберігаємо багате різноманіття автохтонних рослин, кущів і дерев, які визначають межі наших сільськогосподарських угідь, а також є важливим середовищем існування для тварин і комах», — сказав Кардозо.

Крім того, подружжя вжило заходів для підтримки місцевої дикої природи, включаючи створення резервуарів для зберігання води, доступних для тварин під час часто тривалих посушливих періодів у регіоні та створення тихих місця гніздування птахів і бджіл.

Серед проблем, з якими стикається Монте-ду-Камело, – найняти достатню кількість робітників. (Фото: Monte do Camelo)

"Птахи в садах є цінними, оскільки вдень вони можуть ефективно боротися з поширенням оливкова фруктова муха", - сказав Кардозо. ​"Ми також надаємо будинки для місцевої популяції кажанів, які вночі матимуть оливкову моль частина їхнього раціону».

Останній сезон був особливо плідним для португальського виробника. ​"Сезон 2023/24 був щедрим, незважаючи на досить суху зиму, за якою послідувала посуха, яка, ймовірно, спричинила ще вищий рівень поліфеноли", - сказав Кардозо.

"Хоча попередній сезон був дуже поганим для нас, а також для багатьох інших людей у ​​країні та інших країнах, цей пройшов набагато краще», – додала вона. ​"Причиною цього є органічна обробка наших дерев, будь то калій, кальцій або бор. Усі вони спрямовані на зміцнення рослин».

Оскільки Monte do Camelo прагне вийти на ринок Північної Америки, він стикається з постійними проблемами, такими як нестача робочої сили та регуляторні перешкоди, але він залишається зосередженим на виробництві високоякісної оливкової олії.

Отримання нагород на World Olive Oil Competition допомагає Monte do Camelo вийти на нові ринки. (Фото: Monte do Camelo)

"Збір врожаю відбувається вручну, виключно за допомогою комбайнів, і ви повинні розставити сітки для оливок під деревами та переміщати їх», — сказав Кардозо. ​"Я б сказав, що брак сезонної робочої сили є проблемою номер один для виробництва високоякісної оливкової олії в регіоні».

Оскільки в Алентежу зростає кількість оливкових ферм з високою та надвисокою щільністю заселення, пара зізналася в Жовтень 2023 інтерв'ю що це ускладнює конкуренцію дрібним виробникам.

"Мало-середні виробники, окрім того, що їм доводиться справлятися з посухою та іншими проблемами, виявляються змушеними боротися із постійно зростаючою кількістю надінтенсивних гаїв, як з екологічної, так і з економічної точки зору», — сказали Кардозо та Морозі.

Незважаючи на ці проблеми, успіх ферми в NYIOOC ще більше зміцнив свою репутацію, залучивши нових клієнтів і підтвердивши свій статус одного з провідних світових виробників оливкової олії.

"Перемога в Нью-Йорку стала підтвердженням», – підсумував Моросі. ​"Наші клієнти дивляться на ці нагороди, коли вирішують, чи продовжувати купувати наші оливкові олії».