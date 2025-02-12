Познайомтеся з генуезькою парою, яка вирощує традиційні італійські оливки в Уругваї

Після більш ніж чотирьох десятиліть подорожей світом і роботи над гуманітарною допомогою та проектами розвитку Марія Вітторія Саккарелло та Доменіко Бруццоне хотіли продовжити новий проект після виходу на пенсію.

Замість того, щоб повернутися до рідної Генуї зі свого останнього посту в Західній Африці (після Відня, Центральної Америки, Західної Африки, Болівії та Пакистану), вони почали пошуки місця для поселення в Латинській Америці з оперативним планом.

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"Наше перше призначення за межами Європи було на мексиканському кордоні з Гватемалою», — сказав Бруццоне. ​"Латинська Америка справила на нас незабутнє враження».

У той же час подружжя захопилося вирощуванням олив, частково завдяки вихованню в північній Італії та досвіду роботи з італійським урядом щодо висадки оливкових дерев у Єгипті, Лівані та Пакистані.

Доменіко Бруццоне (третій справа) і Саккарелло (другий зліва) садять оливкові дерева на експериментальній станції Барі-Чаквал в Пакистані в 2014 році. (Фото: Піке Рото)

Згодом подружжя визначило Уругвай як придатне місце для свого нового проекту, посилаючись на доларизовану економіку, політичну стабільність, мову, культурну схожість з Італією та сприятливий терруар для оливок.

"Ми провели деякі дослідження щодо розміру, необхідного для того, щоб компанія стала економічно самоокупною та зробила інвестиції прибутковими», — сказав Саккарелло.

Зрештою в 40 році подружжя купило ділянку землі площею 100 гектарів у центральному департаменті Флориди, за 2012 кілометрів на північний схід від Монтевідео, столиці Уругваю. У 2014 році вони посадили свої перші оливкові дерева, а в 2019 році вперше почали виробляти оливкову олію.

Піке Рото почав садити 30 гектарів оливкових дерев у 2012 році. (Фото: Піке Рото)

Хоча Arbequina, Picual і Coratina є домінуючими сортами в Уругваї, Saccarello і Bruzzone вирішили імпортувати традиційні італійські сорти, включаючи Taggiasca, Frantoio, Leccino і Pendolino, з відомого італійського розплідника.

"Коли ми вперше посадили, ніхто не знав Таджаска, Франтойо, Леччіно та Пендоліно в Уругваї», — сказав Саккарелло. ​"Тож агроном попросив нас посадити Арбекіну, щоб порівняти її врожайність з італійськими сортами».

Після кількох невдач, у тому числі половина дерев Arbequina загинула в перший рік після того, як їхнє коріння не прижилося, і торнадо, який вибив близько 500 дерев у гаю, надихнувши назву бренду Pique Roto, або зламана палиця, подружжя виявило, що італійські сорти процвітають в Уругваї, особливо Taggiasca та Pendolino.

Саккарелло оглядає гаї перед збором врожаю, який зазвичай починається в кінці березня і закінчується в середині червня. (Фото: Піке Рото)

"Північноіталійські сорти мають більшу спорідненість, ніж іспанські сорти [Arbequina та Picual], оскільки [Флорида] має більш дощовий, майже холодний клімат», — сказав Бруццоне.

Поєднання звичайних сортів та італійського імпорту також призвело до нерівного врожаю.

"Він починається в кінці березня або на початку квітня з Arbequina, потім він переходить до Leccino, залежно від швидкості циклу дозрівання оливок, продовжується з Frantoio і закінчується Taggiasca в середині червня», — сказав Бруццоне. ​"Це дозволяє запрограмувати врожай і гармонізувати його, якщо немає надлишкових дощів».

Саккарелло додав, що інші виробники зазвичай збирають урожай рано, щоб уникнути зимової вологості та збільшення потенціалу для розвитку оливок. антракноз, що призводить до дефектів масла.

Незважаючи на те, що одна п’ята їхніх дерев – Арбекіна, Бруццоне та Саккарелло зосереджуються переважно на італійських сортах і спочатку продавали Арбекіну оливкова олія першого віджиму оптом. ​"За рахунок продажу Arbequina ми, як правило, фінансуємо весь урожай», — сказав Бруццоне.

Подружжя виробляє дві оливкові олії першого віджиму: Tosca, тосканську польову суміш Frantoio, Leccino та Pendolino, а також односортну Taggiasca.

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"Ми не робимо Тоску на млині. Через рік Tosca може мати більше Frantoio, що зробить його більш фруктовим і зеленим, прянішим і гіркуватим», – сказав Саккарелло. ​"Іншого року в ньому може бути більше Leccino, що забезпечить цікаву солодку нотку. Тоска — це продукт того, що дає нам земля».

З іншого боку, односортова Taggiasca є унікальною оливковою олією пізнього сезону, яка отримала одну з чотирьох перших місць на церемонії вручення нагород Mario Solinas Awards 2024, що проходила в Уругваї.

Саккарелло та її агроном (ліворуч) оглядають оливкові гаї з делегацією Міжнародної оливкової ради та Уругвайської оливкової асоціації (Asolur). (Фото: Піке Рото)

"Очевидно, це нас дуже мотивує», – сказав Бруццоне. ​"Це визнання десяти років наполегливої ​​праці».

Він додав, що нагорода особливо приємна після хмарного та дощового врожаю 2024 року, який зробив збір оливок та інших смаків у гаях дуже інтенсивним.

"Кількість дощу була величезна; це майже не зупинилося», – сказав Бруццоне. ​"Ми також хвилювалися щодо якості олії, оскільки оливки мали дуже мало сонячного світла, що призвело до збору».

На млині Саккарелло сказала, що їй доводиться щодня регулювати калібрування графина, швидкість розсмоктування та час через кількість води в оливках, щоб паста не перетворилася на водянисту емульсію.

Незважаючи на ці труднощі, Pique Roto зібрав 193 метричні тонни оливок, що значно більше, ніж 53 тонни, зібрані в 2023 році під час історичної посухи в Уругваї.

Загалом, попередні дані про врожай у приватному секторі показують, що Уругвай виробив 614 тонн оливкової олії у 2024 році, а Pique Roto була однією з небагатьох компаній, виробництво якої збільшилося порівняно з 2023 роком.

Хоча дощ був головною проблемою для компанії у 2024 році, знайти достатньо працівників для збирання врожаю вручну та роботи на млині завжди складно.

Незважаючи на трудові труднощі, Саккарелло сказала, що надає перевагу ручному збиранню врожаю, ніж механічному, оскільки це дозволяє їй контролювати кількість фруктів, які привозять на млин.

Saccarello перемелює менше п'яти тонн оливок, що дозволяє їй гарантувати високу якість. (Фото: Піке Рото)

На підприємстві є обладнання Mori-Tem, яке здатне переробляти 500 кілограмів на годину.

"Мета полягає в тому, щоб перемолоти не більше п’яти тонн оливок щодня, оскільки ця кількість дозволяє нам мати максимально можливий контроль якості», – сказала вона.

Дивлячись вперед на Урожай 2025 року, Бруццоне і Саккарелло очікують досить хороший урожай, припускаючи, що він становитиме від 150 до 170 тонн оливок.

"Є рослини, наповнені фруктами, і рослини, у яких немає нічого», — сказав Саккарелло. ​"У будь-якому разі ми побачимо, як продовжуватиметься ріст оливок».

Бруццоне та Саккарелло сказали, що компанія планує представити моносортовий бренд Pendolino після представлення свого останнього двосортового сорту Sur, суміші Arbequina та Coratina, остання з яких поширена в Уругваї.

Хоча більшість уругвайських оливкових гаїв розташовані поблизу узбережжя, внутрішній клімат Флориди сприяє вирощуванню північноіталійських сортів, які більш пристосовані до холоду. (Фото: Піке Рото)

"Ми хочемо поекспериментувати з моноваріалом Пендоліно, який також є дещо рідкісним в Італії», — сказав Саккарелло.

"Пендоліно — дуже цікаве дерево, яке, на переконання нашого агронома, слід вирощувати», — додав Бруццоне. ​"Це дуже сильна олія, і рослина велична».

Залежно від того, як виявиться олія, і реакції ринку, подружжя вирішить, чи залишити значну кількість партії, чи змішати її в резервуарі з Tosca.

Незважаючи на те, що виробництво оливкової олії є їхньою пристрастю, Саккарелло сказав, що ключ до успіху компанії полягає в тому, щоб виводити на ринок цілий ряд продуктів, розвиваючи ті, які демонструють більшу привабливість, і вдвічі зменшуючи ті, які є.

Засновники Pique Roto вважають, що виробники повинні пропонувати на ринку асортимент оливкової продукції. (Фото: Піке Рото)

"Це дуже важливе економічне доповнення для плантації», – сказав Бруццоне.

Окрім оливкової олії, пара виробляє столові оливки в розсолі з традиційною дев’ятимісячною обробкою. Більшість столових оливок в Уругваї імпортуються з Аргентини та обробляються лугом, що призводить до помітно іншого смакового профілю.

"Майже всі поживні елементи оливок, їх органолептичні властивості та пробіотики майже всі втрачаються [при обробці лугом]», — сказав Бруццоне.

Саккарелло, яка любить готувати у вільний час, сказала, що компанія також продає ряд оливкових паштетів, приготованих у її лабораторії з видом на оливкові дерева.

"Коли ми тільки починали зі столових оливок, я помітила, що на ринку не було оливкового паштету», — сказала вона. ​"Тож я почав створювати лінію продуктів під назвою ​"регіональні пристрасті», які базуються на традиційних рецептах Середземноморська дієта з різних регіонів Італії».

"Зараз ми працюємо над двома продуктами, перш ніж вивести їх на ринок», – сказала вона. ​"Іноді вони не відразу сприймаються, але здебільшого вони справляються».

Ще один аспект уругвайського оливкового сектору, над яким працює Піке Рото олеотуризм.

Бруццоне вважає, що найкраще місце, щоб пояснити надзвичайні якості оливкової олії першого віджиму, — це гай. (Фото: Піке Рото)

Бруццоне сказав, що олеотуризм надає виробникам чудову можливість проінформувати споживачів про оливкову олію першого віджимання. Користь для здоров'я та стійкість розвиваючи при цьому готовність платити.

"Немає кращого способу пояснити споживачеві переваги оливкової олії, ніж відвідування плантації, де вони зможуть зрозуміти, що це за дерево, як воно розвивається, як за ним доглядають і скільки праці це вимагає», — сказав він.

Оскільки Pique Roto зосереджує свої зусилля на внутрішньому ринку — хоча компанія раніше експортувала Arbequina оптом — Саккарелло підкреслив, що необхідно привести уругвайців до оливкових гаїв і пояснити різницю між місцевим виробництвом та імпортом від великих іспанських, італійських та аргентинських виробників і розливників.

"Ви повинні показати споживачеві оливкове дерево і сказати: ​"Подивіться на це дерево, воно відповідає за трилітрову упаковку, яку ви купили минулого тижня», — сказала вона, зазначивши, що складніше уявити, як виглядають десять кілограмів оливок порівняно з літром олії. ​"Це допомагає їм зрозуміти», – сказала вона.