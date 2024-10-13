Недороге рішення для боротьби зі шкідниками оливок у розробці

Було створено новий іспанський консорціум для розробки автоматизованої, простої у використанні, надійної та недорогої системи для виявлення та ідентифікації шкідників в оливкових гаях.

За підтримки регіональних, національних і європейських урядів операційна група oliVAr прагне створити цю систему шляхом поєднання існуючого апаратного забезпечення з останніми досягненнями в галузі штучного зору та моделювання даних.

Консорціум складається з Університету Лойоли в Андалусії, Фонду Айєса, Opracol Seville та Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, річний оборот якого становить понад 11 мільярдів євро.

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Консорціум має на меті розробити інтегровану платформу для визначення присутності, пересування та кількості шкідників через мережу віддалених вузлів, розгорнутих по всій оливковій гаю, включаючи датчики температури, вологості, інфрачервоного та видимого спектру, усі підключені бездротовим способом.

Система виявить чотири найпоширеніші шкідники оливкових рослин: оливкова фруктова муха, оливкова моль, оливкова моль і жасминова моль.

"Здоров'я оливкових гаїв і продукції з них наразі є фундаментальним елементом у сфері сільськогосподарського виробництва; шкідники та хвороби, які їх вражають, можуть спричинити серйозні втрати виробництва та, отже, знизити конкурентоспроможність оливкового сектору», — йдеться в заяві для преси консорціуму.

Дані про діяльність шкідників і загрози зберігатимуться в базах даних платформи. Ця інформація буде доступна в режимі реального часу через графічний інтерфейс користувача (включаючи мобільні інтерфейси) і слугуватиме основою для аналітичних функцій у програмному забезпеченні.

Ці функції включають створення кривої польоту для кожної цільової комахи та економічного порогу, на якому знаходиться контрольна точка.

Економічний поріг вказує на сприятливий час для прийняття рішення та впровадження профілактичних заходів, щоб уникнути зниження вартості врожаю більше, ніж вартість контрольної обробки, що перетворюється на економічний збиток: рівень економічної шкоди.

Економічний поріг і рівень травми є центральними для програми комплексної боротьби зі шкідниками (IPM), на якій базується система oliVAr.

IPM було розроблено протягом десятиліть після Другої світової війни у ​​відповідь на неухильне зростання використання пестицидів, що призвело до криз боротьби зі шкідниками через зростання резистентності до пестицидів і зростання доказів і обізнаності про негативний вплив інтенсивного використання пестицидів на здоров’я людини та навколишнє середовище.

Консорціум зазначив, що хоча система буде розроблена для боротьби з такими популярними зараз шкідниками, як оливкова міль і оливкова плодова муха, технологію можна буде розширити для моніторингу додаткових організмів у майбутньому, особливо інвазивний або екзотичні види.

Це вважається дедалі ймовірнішим через зміну клімату та глобалізований характер сучасного сільського господарства та торгівлі. Наприклад, коричневий мармуровий смердючий клоп був виявлений в оливкових гаях в Італії та Греції після того, як більше десяти років завдавав значної економічної шкоди різним культурам у Північній Америці.

Проект oliVAr, який фінансується через Європейські сільськогосподарські фонди розвитку сільської місцевості (EAFRD) і співфінансується Міністерством сільського господарства, рибальства, водного господарства та сільського розвитку регіонального уряду Андалусії, є одним із кількох, спрямованих на підвищення стійкості та життєздатності Європейське сільськогосподарське виробництво продуктів харчування через інновації в технологічних рішеннях.