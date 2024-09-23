Невеликий урожай в Аргентині супроводжується зростанням виробничих витрат

Після рекордного врожаю, що перевершити очікування у 2023 році виробництво оливкової олії в Аргентині суттєво впало у 2024 році.

Найбільший у світі виробник оливкової олії за межами Середземноморського басейну виробив 40,000 2023 метричних тонн оливкової олії в - році, закінчивши три роки поспіль неймовірних урожаїв.

Хоча офіційні дані ще не опубліковані, Хуліан Клуселлас, президент Valle de la Puerta з Ла-Ріохи та член правління Аргентинської оливкової федерації, підрахував, що врожай 2024 року становитиме 30 відсотків урожаю 2023 року – близько 12,000 - тонн.

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"Виробництво було нижчим порівняно з 2023 роком», — підтвердив Гільєрмо Кемп комерційний директор з Сан-Хуану Solfrut і член правління AOF. ​"У нас ще немає офіційних даних з усіх провінцій, але це число може бути хорошим наближенням».

"У Solfrut у нас був рік нижчого виробництва, ніж минулого року, що узгоджується з тим, що сталося по всій країні», – додав він. ​"Ми наполегливо працюємо на наших фермах, щоб досягти значного рівня виробництва до 2025 року».

Клуселлас сказав, що зниження врожаю в цьому році було очікуваним після рекордно високої врожайності, оскільки багато оливкових гаїв країни ввійшли в стан ​"поза рік» у природному альтернативному циклі плодоношення оливкового дерева.

Включно та поза роками Оливкові дерева мають природний цикл чергування високопродуктивних і низькопродуктивних років, відомих як ​"на-роки» і ​"поза роки», відповідно. Протягом року оливкові дерева дають більшу кількість плодів, що призводить до збільшення виробництва оливкової олії. Навпаки, ан ​"поза рік» характеризується зниженням урожайності оливок через стрес від попереднього ​"на рік». Виробники оливкової олії часто відстежують ці цикли, щоб передбачити та спланувати зміни у виробництві.

Френкі Гоббі, співзасновник і виконавчий директор Argentina Olive Group, що базується в Ла-Ріоха, найбільшого виробника в Аргентині, сказав Ambos lados de la mesa, подкаст, що цього року врожаї олії були помітно нижчими.

"У середньому тут приблизно 16-17 відсотків», – сказав він. ​"Цього року, коли ми почали збирати врожай, він не сягав вище десяти-11 відсотків. По всій країні були низькі видобутки олії».

Тим часом президент Sierra Pura Вероніка Ортега підтвердила падіння виробництва в центральній аргентинській провінції Кордова, але підкреслила, що якість залишається на високому рівні.

"Урожай 2024 року був дуже позитивним з точки зору якості плодів, хоча і з помірною врожайністю», – сказала вона. ​"Цього року ми зіткнулися з низькою вологістю через відсутність дощу, що ускладнило управління зрошенням, особливо тому, що ми залежимо від природних схилів гір».

Тим не менш, виробництво оливкової олії в Аргентині продовжує розвиватися тенденція до зростання оскільки виробники замінюють гаї середньої та високої щільності на гаї з надвисокою щільністю Arbequina, Arbosana, Koroneiki та Hojiblanca. Інші є посадка нових оливкових дерев у різних масштабах.

У той час як врожайність оливкової олії для багатьох виробників впала, витрати на виробництво різко зросли. Після обрання в грудні 2023 р. президент Хав'єр Мілей прийняв рішення скоротити державні витрати зниження інфляції.

Одним із перших його рішень було скасування субсидій на електроенергію та паливо, що сильно вплинуло на багатьох виробників країни, які залежать від зрошення. ​"Вартість електроенергії зросла з 300 доларів (270 євро) за гектар до середнього від 800 до 900 доларів (715-805 євро) за гектар», – сказав Клуселлас.

Витрати на виробництво зросли у 2024 році після того, як уряд президента Хав’єра Мілеї скасував субсидії на електроенергію та паливо. (Фото: Solfrut)

Вищі ціни на електроенергію також збільшили вартість експлуатації оливкових заводів, найбільші з яких працюють 24 години на добу під час збору врожаю.

Щоб вирішити проблему вищих витрат на електроенергію, Valle de la Puerta планує побудувати двомегаватний сонячний парк для живлення всього свого сільського господарства та мусоробництва.

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Заходи уряду Майлі щодо скорочення витрат також включали скасування сотень засобів контролю над цінами, що різко підвищило вартість майже всіх споживчих товарів.

Як наслідок, споживання тепер обмежене вищим середнім і вищим класом, з оливкова олія першого віджиму ціни сягають 8 або 9 євро на полицях супермаркетів.

"Значного споживання немає», – сказав Клуселлас. ​"Це не продукт, який є частиною щоденного кошика аргентинця».

За оцінками Гоббі, споживання на душу населення в Аргентині становить від 200 до 300 грамів.

Через низьке внутрішнє споживання Аргентина експортує більшу частину своєї оливкової олії, близько 90 відсотків якої є першим віджимом, до Бразилії, Європи та Сполучених Штатів.

На врожай 2024 року в долині Трасласіерра в центральній Аргеніні вплинула відсутність дощу. (Фото: Sierra Pura)

З років поспіль погані врожаї в Середземномор'ї призвело до історично високі ціни на оливкову олію, аргентинські виробники отримали високі доходи та наразі зуміли впоратися з вищими виробничими витратами.

"Той факт, що ціни залишилися на рівні минулого року і залишаються високими сьогодні, безсумнівно, відкриває можливість для аргентинських виробників», — сказав Кемп.

"Ми скористалися цінами попередніх двох років і продовжуємо ними користуватися, оскільки ціна все ще дуже висока», — додав Клуселлас. ​"Але як тільки ціни повернуться до норми, очікуваної наступного року, все ускладниться».

Хоча він очікує, що коротко- та середньострокова перспектива буде надзвичайно складною для виробників оливкової олії по всій Аргентині, Клуселлас вважає, що інші реформи допоможуть виробникам у довгостроковій перспективі.

Він назвав трудові реформи, які нададуть виробникам більше гнучкості для найму тимчасових працівників для збирання врожаю, і лібералізацію обмежень на імпорт як два заходи, які з часом знизять витрати.

Ортега додав, що зусилля уряду Мілеї щодо скасування валютного контролю та зниження інфляції, яка досягла піку в 211 відсотків у 2023 році, покращать економічні перспективи для виробників оливок.

"Поступове відкриття для імпорту критично важливих ресурсів для нашого виробництва разом зі зниженням інфляції та падінням вартості долара США створили більшу стабільність і дозволяють нам краще планувати виробництво, що приносить користь нашому сектору», — сказала вона. .

Очікується, що виробництво оливкової олії в Аргентині збільшиться, оскільки будуть висаджені нові гаї високої щільності. (Фото: Solfrut)

З огляду на 2025 рік виробники мають неоднозначні очікування. Деякі очікують, що виробництво відновиться, але не досягне рекордної врожайності 2023 року.

За словами Гоббі, низькі температури та морози взимку (з червня по серпень у південній півкулі) і ранньою весною можуть негативно вплинути на деякі гаї під час поповнення джерел води.

"Нам доведеться почекати і подивитися, як це вплине на наступний урожай», — сказав він. ​"Також важливо пам’ятати, що ця [зимова погода] також принесла воду, і ми сподіваємося на ще один хороший урожай у 2025 році».

Клузеллас сказав, що перші справжні ознаки наступного врожаю з’являються наприкінці вересня, коли дерева починають цвісти. Однак він вважає, що холоди та морози пошкодили деякі гаї.

"Наступного року буде не дуже хороший урожай, тому що весна була дуже холодна, були дуже сильні морози», – сказав він. ​"Ми очікуємо врожаю, який можна описати як 80 відсотків дуже хорошого врожаю».