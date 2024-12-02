Представники сектору заявили, що п’ятнадцять відсотків фруктів, призначених для виробництва столових оливок, залишаються незібраними в Іспанії через брак працівників, а кампанія зі столових оливок наближається до завершення.

Більшість цих незібраних оливок знаходяться в андалузькій провінції Севілья і переважно відповідають сортам Мансанілья та Гордал.

Завдяки вищому рівню механізації столові оливки Hojiblanca в основному були зібрані, але приблизно п’ять відсотків цих оливок залишилися незібраними через брак працівників.

"Праця є головною проблемою, з якою стикається сільськогосподарський сектор, особливо для столових оливок», – сказав Габріель Кабельо, президент столових оливок Cooperativas Agro-alimentarias, місцевій радіостанції Andalucía Capital.

Інші представники великих кооперативів підтвердили Olive Oil Times що знайти достатню кількість працівників для збору врожаю стає дедалі складніше, оскільки багато молодих іспанців залишають сільську місцевість у великі міські центри.

Економічні мігранти з Північної Африки все більше заповнюють цю прогалину, але чиновники кажуть, що вони часто виїжджають в пошуках інших можливостей працевлаштування після збору врожаю.

Це створює річний оборот, який збільшує економічний тягар для виробників столових оливок, які не отримують переваг від підвищення ефективності досвідченої робочої сили та змушені витрачати час на навчання нових працівників.

Хоча зростаюча кількість досліджень у Каліфорнії продемонструвала ККД механ столові комбайни для збирання оливок, сорти Manzanilla та Gordal неможливо ефективно механізувати без пошкодження плодів та погіршення якості.

Незважаючи на постійні проблеми, пов’язані з нестачею робочої сили, цього року іспанські виробники зібрали 480,000 96 метричних тонн столових оливок, з яких - відсотків — з Андалусії.

"Результати кампанії були задовільними», – сказав Кабелло, ​"набагато краще, ніж прогнози, зроблені на початку жнив».

Він додав, що виробництво столових оливок може сягнути 550,000 тис. тонн, перевищивши прогноз 492,250 - тонн зроблено у вересні та значно перевищило загальний обсяг 2023 року у 408,790 - тонн.

Іспанія є третім у світі виробником столових оливок після Єгипту та Туреччини, з 197,335 77,650 гектарами оливкових гаїв, призначених для виробництва столових оливок – чотири відсотки від загальної кількості оливкових гаїв у країні – і ще - - гектарів засаджено сортами подвійного використання.

Кабелло визнав, що обидві країни стають все більш конкурентоспроможними на світовому ринку столових оливок із швидким зростанням виробництва та нижчими витратами на збір, ніж в Іспанії.

Незважаючи на те, що рясні дощі на Піренейському півострові дозволили відновити врожай столових оливок, Cooperativas Agroalimentarias цитує загроза додаткових тарифів від майбутньої адміністрації новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Дж. Трампа як ще один зустрічний вітер, що стоїть перед сектором.

За словами Антоніо де Мора, генерального секретаря Асоціації експортерів столових оливок (Asemesa), 35 відсотків введені тарифи на іспанських чорних столових оливках у 2017 році попередньою адміністрацією Трампа вже призвело до 260 мільйонів євро збитків.

Де Мора додав, що тарифи назавжди змінили конфігурацію ринку, іспанські виробники втратили 70 відсотків своєї частки на ринку США, а експортери з Єгипту, Туреччини та Марокко почали заповнювати порожнечу.

Трамп, який вступить на посаду лише в кінці січня, вже оголосив про плани запровадити мита для Канади, Китаю та Мексики. Під час кампанії він сказав, що він планується запровадити тарифи від 10 до 20 відсотків на всі імпортні товари.

Кабельос попередив, що експорт іспанських зелених столових оливок також може потрапити під приціл другої адміністрації Трампа.

"Ми звикли до тарифів», – сказав він. ​"Усі ознаки вказують на те, що Дональд Трамп продовжує використовувати протекціоністську політику в Сполучених Штатах».

"Згадаймо, що зелені столові оливки та оливкова олія зіткнувся з тарифом внаслідок конфлікту між Airbus і Boeing», – додав Кабельос. ​"Ці дію тарифів призупинено протягом п’яти років, але з приходом Трампа ми не знаємо, що може статися».