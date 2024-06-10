Виробник округу Керн розмірковує про каліфорнійську промисловість оливкової олії

Від великої рогатої худоби до оливок, родина позаду Ранчо Ріо Браво протягом останніх семи поколінь була невід’ємною частиною сільського господарства округу Керн.

Ранчо розкинулося на 3,200 гектарах за межами Бейкерсфілда, приблизно за 165 кілометрів на північ від Лос-Анджелеса, з 18.5 гектарами сертифікованих органічних оливкових гаїв.

Я думаю, що ми починаємо бачити, що все більше клієнтів надають пріоритет своєму здоров’ю та дивляться на продукти, які вони споживають. - Стефані Вікенсхаймер, директор проекту, ранчо Rio Bravo

«Зв’язки [сім’ї Нікелів] із сільським господарством почалися сім поколінь тому з Генрі Міллера, відомого як ​"«Король великої рогатої худоби», на честь якого названа наша суміш Miller's Reserve», — сказала Стефані Вікенсхаймер, виконавчий помічник і директор проекту Rio Bravo Ranch.

"Сьогодні сім’я Нікелів вирощує томати, кукурудзу, бавовну, мигдаль, дині, цитрусові та оливки», – додала вона. ​"Значення та причина посадки оливок для виробництва олії полягала в тому, щоб виготовити та упакувати продукт із назвою компанії. Це єдина культура, яку ми контролюємо від поля до кінцевого споживача».

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Оливки, в основному Picual, Coratina та Frantoio, з невеликою кількістю Pendolino, Ascolana, Nocellara del Belice та Maurino, були висаджені в 2010 році, а перший урожай був зібраний у 2015 році. З самого початку компанія вирішила надавати перевагу якості, а не кількості.

Цей підхід підтверджено на NYIOOC World Olive Oil Competition, найбільший у світі конкурс якості оливкової олії. За останні два роки ранчо Rio Bravo було нагороджено за кожну з трьох оливкова олія першого віджиму бренди: моносорт Picual і Coratina і Miller's Reserve Blend, що включає обидва сорти.

18.5 гектарів органічних оливкових гаїв компанії знаходяться в південній долині Сан-Хоакін. (Фото: ранчо Rio Bravo)

"Щороку ми прагнемо створювати високоякісний продукт, і отримання цих нагород свідчить про те, що ми продовжуємо це робити з року в рік», — сказав Вікенсхаймер.

Поряд з контролем кожного етапу виробничого процесу компанія досягає своїх цілей щодо якості, починаючи збір врожаю в середині жовтня.

"Це, як правило, найкраще», – сказав Вікенсхаймер. ​"Не всі оливки дозріли до цього моменту, але ми воліємо збирати зеленіші оливки, ніж занадто стиглі. Ми обираємо оливкову олію вищої якості з високим вмістом поліфенолів».

Тестування, проведене в кінці літа і на початку осені, визначає точну дату збору врожаю. ​"Це не ідеально, але ми обираємо дату, дотримуємося її, і ми добре, якщо наша врожайність не така висока, якщо у нас є якість», — сказав Вікенсхаймер.

Час збору врожаю, який триває від одного до двох тижнів, зазвичай збігається з закінченням збору врожаю фісташок, тому Rio Bravo Ranch укладає контракт з однією компанією на виконання обох робіт і уникає проблеми з пошуком працівників.

Rio Bravo Ranch починає збір урожаю оливок у середині жовтня, зазвичай відразу після завершення збору врожаю фісташок. (Фото: ранчо Rio Bravo)

"Оскільки ми механічно збираємо врожай за допомогою шейкера для фісташок, урожай ніколи не буває ідеальним», — сказав Вікенсхаймер. ​"Ми можемо лише зробити все можливе і струсити якомога більше врожаю з дерев. З огляду на це, ми не зіткнулися з надто великими проблемами під час збору врожаю».

Ранчо Rio Bravo не має спеціального млина; з 2016 року він найняв мобільний млин, щоб приїхати до гаїв.

Вікенсхаймер сказав, що це допомагає Rio Bravo Ranch подолати найважливішу проблему, з якою вони стикаються більшість років – високі температури – завдяки тому, що вони можуть погоджувати зі збирачами, скільки бункерів збирати врожай щоранку до того, як прибуде млин.

Вона додала, що мобільний млин дає багато переваг. ​"Це зменшує плату за транспортування», – сказала вона, усуваючи час очікування між збором урожаю та перетворенням оливок на оливкову олію.

Ранчо Rio Bravo укладає контракт із мобільним млином, що знижує витрати на транспортування оливок і скорочує час між збором урожаю та переробкою. (Фото: ранчо Rio Bravo)

"Найбільша проблема, з якою нам доводиться мати справу протягом року, — це спека», — сказав Вікенсхаймер. ​"Ми повинні стежити за зрошенням».

Незважаючи на те, що в регіоні були кілька вологих гідрологічних років (з липня по червень), Вікенсхаймер сказав, що компанія зрошує свої оливки зі спеціального резервуара в певні моменти, щоб максимізувати якість.

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"Бувають моменти, коли потрібно більше зрошувати», – сказала вона, а в інші випадки, коли Rio Bravo Ranch припиняє полив, щоб трохи навантажити дерева. ​"Коли ви навантажуєте дерева влітку, ви повинні стежити за ними, щоб переконатися, що вони не перенапружені», – додав Вікенсхаймер.

Окрім труднощів, високі температури також дають деякі переваги. ​"У нас не так багато проблем із оливкова фруктова муха", - сказав Вікенсхаймер. ​"Здається, вони погано справляються з високими температурами. Це одна з переваг тепла».

Поки що ситуація в оливкових гаях виглядає добре для врожайного 2024/25 року. ​"Дерева виглядають добре", - сказала вона. ​"Дерева були в повному цвіті місяць тому і вже мають бруньки... але поки що рано бачити, який урожай ми збираємося отримати».

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Тепер компанія сподівається на постійну температуру протягом усього літа, а потім прохолоднішу погоду у вересні, щоб максимізувати врожайність.

Коли оливкову олію виробляють на млині, її пакують у більші бочки або картонні сумки SpaceKraft, подібні до контейнери bag-in-box, в залежності від кількості. Вони зберігаються в холодильній камері за офісом.

"Що нам подобається в них, так це те, що вкладиші запечатані під вакуумом, куди вони потрапляють разом з маслом і не пропускають велику кількість кисню, що чудово», – сказав Вікенсхаймер.

Ще одна перевага полягає в тому, що їх можна легко відправити клієнтам, оскільки вони квадратні та відносно легкі.

Rio Bravo Ranch продає свою оливкову олію переважно онлайн, на деяких місцевих фермерських ринках і в магазинах кустарних продуктів у Бейкерсфілді. Він також постачає оливкову олію для приватних торгових марок місцевого ресторану та продуктового магазину в Сан-Франциско.

Rio Bravo Ranch виробляє моносорти Picual і Coratina, а також купаж. (Фото: ранчо Rio Bravo)

Вікенсхаймер, який пильно стежить за каліфорнійським екстра вірджином ціни на оливкову олію, сказав, що на цей сегмент ринку в основному не вплинули історично високі ціни в Іспанії та решті Європи.

"Навіть з вищими цінами в Європі, це все ще дешевше, ніж каліфорнійська оливкова олія», – сказала вона.

Вікенсхаймер пояснив підвищення цін у Каліфорнії збільшенням витрат виробництва. ​"Ми спостерігаємо стрімке зростання вартості ведення сільського господарства», – сказала вона. ​"Ось як воно зараз. Прикро, але ми змушені трохи підвищити наші ціни, щоб покрити ці підвищення».

Незважаючи на те, що Wickensheimer змушений був підвищити ціни, він не помітив значного впливу на попит.

"Я думаю, що ми починаємо спостерігати, як більше клієнтів ставлять на перше місце своє здоров’я та дивляться на продукти, які вони споживають», – сказала вона. ​"Через це ми не спостерігали падіння продажів, навіть коли нам доводилося дещо підвищувати ціни, щоб не відставати від вищих витрат».

Наразі компанія очікує ще один хороший урожай у 2024/25 врожайному році, але каже, що ще занадто рано говорити про кількість фруктів. (Фото: ранчо Rio Bravo)

"Ми помітили більший інтерес до нашого варіанту галонів (3.8 літра), який може бути найекономічнішим варіантом, виходячи з використання», – додав Вікенсхаймер.

Інша тенденція споживання, яку Вікенсхаймер бачив протягом багатьох років, - це роль ароматизовані оливкові олії як ворота в прикордонну категорію для нових споживачів.

"Коли люди починають наполягати, вони, як правило, починають із напоєної оливкової олії та просуваються до використання звичайної оливкової олії першого віджиму», – сказала вона.

Вікенсхаймер додав, що не кожен хоче випити ложку оливкової олії першого віджиму, щоб відчути її смак.

"Деякі люди крутять носом, коли пробують це з хлібом», – сказала вона. ​"Але вживання оливкової олії безперечно допомогло, тому що люди охочіше пробують її, якщо смак їм подобається».

"Це спосіб для них почати включати оливкову олію в свій раціон, тому що багато людей не розуміють, що для чого б ви не використовували масло або рослинну олію, ви цілком можете використовувати оливкову олію», – підсумував Вікенсхаймер.