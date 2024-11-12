Джордан готується до невтішного врожаю через низькі врожаї олії

Нижчі, ніж очікувалося, врожаї оливок впливають на обсяги виробництва оливкової олії в Йорданії.

Згідно з останніми оцінками Міністерства сільського господарства, близько 143,000 - тонн оливок, зібраних у країні, будуть використані для виробництва оливкової олії цього сезону.

Айман Аль-Оран, помічник генерального секретаря міністерства з рослинних ресурсів, сказав, що виробництво оливкової олії, як очікується, перевищить 26,000 27,000 метричних тонн, що відповідає середньому показнику за п'ять років у - - тонн.

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Ці прогнози переглядають більш оптимістичні оцінки, нещодавно запропоновані міністром сільського господарства Халедом Аль-Ханіфатом, який зазначив, що виробництво може досягти 30,000 2024 тонн у 25/- врожайному році.

Проте фермери в деяких регіонах повідомляють про низьку врожайність при конверсії, тобто кількість оливкової олії, видобутої з плодів, не відповідає очікуванням.

Махмуд Аль-Ауран, директор Союзу фермерів Йорданії, частково пояснив цю проблему зміна клімату. Середні температури постійно перевищують норму, що впливає на накопичення нафти.

Незважаючи на ці проблеми, не всі райони Йорданії постраждали.

"Цього року врожайність і якість хороші», – сказала Амелія Білбейсі, співзасновник відомого виробника оливкової олії. Аль-Маїда.

Більшість виробників в Йорданії не стикалися з екстремальні погодні події які вразили інші частини Середземноморського басейну.

"Погода була такою, як і очікувалося», — сказав Білбейсі. ​"Йшла підготовка до збору врожаю», – додала вона.

Наявність оливкова фруктова муха також був менш значним порівняно з іншими сезонами.

"У деяких районах Йорданії ми бачили ферми, уражені хворобою протягом сезону, але ми не постраждали», — сказав Білбейсі.

У губернаторстві Джераш, одному з ключових регіонів країни з виробництва оливкової олії, млини працюють на повну потужність протягом кількох тижнів.

Про це зазначив Файез Аль-Халайле, директор сільського господарства Джераша ​"деякі фермери почали збирати врожай рано, а інші чекали нових дощів».

Влада закликала фермерів відкласти збирання врожаю, щоб підвищити врожайність олії.

Однак вони теж видали попередження споживачам о підроблена оливкова олія.

Зважаючи на високі ціни на справжню оливкову олію, можуть продаватися фальсифіковані продукти, які можуть містити мало або взагалі не містити справжньої оливкової олії та містити шкідливі речовини.

Органи влади вважають, що більша частина цієї підробки спрямована на споживачів, які не мають достатньої інформації про продукт.

Махмуд Аль-Омарі, речник Асоціації виробників оливкової олії, зазначив, що все ще очікується 10-відсоткове збільшення загального виробництва оливок порівняно з минулим сезоном.

Тим не менш, асоціація попередила, що затримка збору врожаю може негативно вплинути на якість олії.

Білбейсі також зазначив певний тиск на високоякісних виробників, таких як Al-Maida. ​"Хто має виграв раніше в NYIOOC створює додатковий тиск на нас як продюсерів, але я вважаю, що це позитивно. Якість завжди є нашим пріоритетом, який веде нас до досягнення послідовності», – сказала вона.

Очікується, що збір оливок у більшості регіонів Йорданії завершиться протягом перших двох-трьох тижнів грудня.