МСОП вивчає компроміси між інтенсивними та традиційними оливковими гаями

A вчитися опублікованому Міжнародним союзом охорони природи (IUCN), вивчили профілі стійкості різних типів оливкових гаїв і порівняли їх з іншими олійними культурами.

З моменту свого заснування в 1948 році МСОП був в авангарді глобальних зусиль з охорони природи, надаючи важливе розуміння здоров’я нашої планети. Було розглянуто результати академічних досліджень різних територій вирощування оливок і типів управління та їхній вплив на біорізноманіття, екосистемні послуги та врожайність.

Дослідження рекомендувало прийняти системний підхід, який повинен включати ​"спосіб виробництва, торгівлі та споживання цих культур, а також соціально-економічний контекст, у який включені ці ланцюжки створення вартості».

Немає великої різниці між впливом (монокультурного) традиційного вирощування та впливом інтенсивного та надінтенсивного вирощування на біорізноманіття. У двох останніх випадках це призводить лише до більшої площі покриття. - Беатріс Лозано, дослідник ґрунтів, Університет Кордови

Згідно з академічними статтями, перевіреними спеціально відібраним експертом з вирощування оливок, традиційні оливкові гаї можуть мати більшу біорізноманітність, але зазвичай отримують нижчу врожайність. Більше того, в органічних умовах було виявлено на 40 відсотків більше видів рослин у порівнянні зі звичайними системами.

З іншого боку, дослідження підкреслило, що інтенсивне вирощування оливок (з високою щільністю) має більш значний вплив. негативний вплив на зимуючі види птахів, багатство яких значно скоротилося в суперінтенсивних (надвисоких) садах.

Дослідження МСОП підкреслило повільніший початковий ріст багаторічних оливкових дерев із середнім часом до початкового виробництва від трьох до п’яти років, а також їх високу сприйнятливість до шкідників і хвороб як недоліки порівняно з однорічними олійними культурами. Тим не менш, маючи тривалий термін служби (в середньому 500 років), оливкові дерева можуть переносити посуху і бідні ґрунти.

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Дослідження також було зосереджено на життєво важливому аспекті потреб у воді. Серед розглянутих олійних культур оливкові гаї мають найбільший водний слід, з річною кількістю 14,500 9,400 кубічних метрів води, необхідною для виробництва однієї тонни олії. Далі йде льон – 7,500 кубометрів, арахіс – 6,800 кубометрів і соняшник – - кубометрів щорічно.

Оливкові гаї традиційно не зрошуються і мають широко розташовані дерева (від 80 до 120 на гектар), оскільки вони зазвичай вирощуються в Середземноморському регіоні.

Завдяки глибокій кореневій системі оливкові дерева добре переносять посуху. Однак вони дуже чутливі до кількості опадів, що випадають протягом зими.

Оптимальний розвиток оливкової кістянки не може бути гарантований у разі тривалого дефіциту води та екстремальних температур, таких як ті, що спостерігаються навесні та влітку в Іспанії та більшій частині решти Середземноморського басейну в 2022 та 2023, коли виробництво оливкової олії впало до історичні мінімуми.

Дійсно, дефіцит води є зростаючим ризиком для олійних культур через зміну клімату. Дослідження також підкреслює несприятливий вплив екстенсивних монокультур олійних культур на дощі та кліматичні моделі в усьому світі, з ​"екстремальні погодні події за прогнозами, стане значно частішим, що призведе до значного скорочення виробництва олійних культур».

"Не слід забувати, що традиційний ландшафт оливкових гаїв Іспанії є монокультурою з усіма наслідками для біорізноманіття. Його екологічний вплив є значним», – сказала Беатріс Лозано, член дослідницької групи сталого використання та управління ґрунтами на факультеті сільськогосподарської хімії, едафології та мікробіології Університету Кордови.

Зростання впровадження інтенсивного (від 200 до 600 дерев на гектар) та надінтенсивного (1,000-2,000 дерев на гектар) вирощування оливок із широким використанням зрошення стало тенденція до зростання в Іспанії за останнє десятиліття, зокрема в андалузькій провінції Хаен.

Ця інтенсифікація зменшує витрати на збирання врожаю, збільшує виробництво та зменшує вплив природного чергування плодоносності оливкового дерева.

Альтернативний цикл підшипників Оливкові дерева мають природний цикл чергування високопродуктивних і низькопродуктивних років, відомих як ​"на-роки» і ​"поза роки», відповідно. Протягом року оливкові дерева дають більшу кількість плодів, що призводить до збільшення виробництва оливкової олії. Навпаки, ан ​"поза рік» характеризується зниженням урожайності оливок через стрес від попереднього ​"на рік». Виробники оливкової олії часто відстежують ці цикли, щоб передбачити та спланувати зміни у виробництві.

Тим не менш, ​"немає великої різниці між впливом традиційного вирощування та впливу інтенсивного та надінтенсивного вирощування на біорізноманіття», – сказав Лозано. ​"У двох останніх випадках це призводить лише до більшої площі покриття».

Дослідження МСОП також підкреслило, що, будучи багаторічною культурою, оливки можуть мінімізувати втрату природних екосистем і біорізноманіття, якщо їх вирощувати в полікультурі, таким чином дозволяючи складній рослинності розвиватися в оливковому гаю. Таким чином, оливки можуть відігравати вирішальну роль у підтримці якості середовища існування.

Інтеграція оливкових дерев і культур як частина a silvoarable система вирощування алей Було встановлено, що він надає екосистемні послуги – переваги, які люди отримують від екосистем – такі як відновлення ґрунту, збереження води, регулювання клімату та збільшення біорізноманіття.

У 2022 році Лозано та її команда провели дослідження змішаних культур у незрошуваних оливкових гаях Середземномор’я в рамках проекту Європейського Союзу Diverfarming, де ​"Метою покривних культур було покращити біорізноманіття та якість ґрунту, а також підвищити прибутки виробників».

Стійкі заходи збереження ґрунту, такі як посів шафрану (Crocus sativus) або лаванда (Лаванда х проміжна) в незрошуваних оливкових гаях ​"може бути дуже ефективним у запобіганні ерозії ґрунту та покращенні його властивостей», – сказав Лозано.

Однак вона також попередила про це ​"кліматичні змінні можуть мати глибокий вплив, особливо на традиційну систему вирощування оливок», і ​"урожай покривної культури може бути не гарантованим». Крім того, ​"дуже важко отримати позитивну фінансову віддачу від другого врожаю, вирощеного на алеях у незрошуваних оливкових гаях».

"У часи гострої нестачі води, яка вражає навіть оливкові дерева, які дуже стійкі до посухи, покривні культури насилу витримують нестачу води і часто виявляються нежиттєздатними як додаткове джерело доходу для виробників оливок», – додав Лозано.

Незважаючи на ризики, пов’язані з життєздатністю покривних культур у незрошуваних оливкових гаях, ​"загалом нещодавно відбулося розширення покривних культур в іспанських оливкових гаях, що стимулюється спеціальними субсидіями ЄС», — сказав Лозано.

Дійсно, офіційні дані щодо площі оливкових гаїв із проміжними покривними культурами показують вражаюче збільшення з 1.4 мільйона гектарів у 2022 році – до останньої ітерації Спільної сільськогосподарської політики (CAP) набула чинності в 2023 році – до 2.4 млн га в березні 2024 року.

Як практичні приклади можна навести два проекти в Іспанії, пов’язані зі змішаним посівом в оливкових гаях, включно зі зусиллями щодо сприяння біорізноманіттю через бджільництво, вирощування лаванди та сільський туризм у ​"Olivares de Miel' проект і ​"Olivares Vivos,' який, з його Проект LIFE Olivares Vivos+, розширився поза Іспанією в Італії, Греції та Португалії – спрямовані на збільшення біорізноманіття, зменшення ерозії ґрунту та підвищення прибутковості інвестицій у покривні культури.

Цього можна досягти, головним чином, шляхом додаткового, всебічного навчання в галузі проміжних культур і цілеспрямованих зусиль щодо вдосконалення маркетингових, комунікаційних і брендингових стратегій для продажу високоякісних продуктів з доданою вартістю екологічно свідомим споживачам.

Комісія з виживання видів МСОП заявила у своєму звіті, опублікованому в червні 2024 року ​"перехід до більш стійких практик, таких як органічне землеробство та використання покривних культур, має важливе значення для зменшення екологічного сліду виробництва оливкової олії».

Ця мета була посилена новими положеннями, викладеними в CAP ЄС, яка діє до 2027 року, а саме запровадження екосхем (для Іспанії, як зазначено в Стратегічний план CAP Іспанії і ЄС Стратегія біорізноманіття на 2030 рік), з визнанням високої екологічної та соціальної цінності свідомих виробників оливок щодо збереження навколишнього середовища для збільшення нетоварних переваг.