Сильна посуха в Італії завдала шкоди оливковим деревам перед збором урожаю

A невблаганна посуха у поєднанні з тривалими хвилями спеки серйозно впливає на оливкові гаї Італії за пару місяців до раннього збору врожаю.

Південні регіони, відповідальні за більшу частину виробництва оливкової олії в Італії, несуть основний тягар цих суворих погодних умов.

Coldiretti Puglia, відома асоціація фермерів, має попередили що виробництво оливкової олії в регіоні може скоротитися більш ніж на 50 відсотків.

Ми вже втратили все виробництво оливок за поточний сезон. Крім того, якщо ці погодні умови збережуться, виробництво в наступному сезоні також може бути під загрозою. - Паоло Колонна, президент асоціації виробників оливок Basilicata

Численні оливкові дерева в Апулії демонструють ознаки нестачі води, багато оливок висихають на гілках.

У регіонах, де можливе зрошення, вода залишається дефіцитною. Водосховища Апулії зменшилися на 57 відсотків порівняно з попереднім сезоном, що призвело до значних втрат у сільськогосподарському секторі.

"Сильна і тривала посуха змушує фермерів проводити екстрене зрошення з непомірними витратами через високі ціни на паливо, необхідне для видобутку води зі свердловин і транспортування її танкерами», – попередив Coldiretti. ​"Артезіанські свердловини руйнуються, а мілкіші свердловини зникають, висихають».

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Температури постійно піднімаються вище середніх сезонних значень, що спонукало італійську військову авіаційну службу прогнозування погоди неодноразово попереджати про надзвичайну спеку.

Поведінка охоронюваних видів шпаків змінилася через спеку, що загострило проблеми, з якими стикаються вирощувачі оливок.

Великі зграї цих птахів зараз постійно присутні в сільській місцевості, завдаючи значної шкоди місцевому сільському господарству. Колдіретті зазначив, що кожен птах може споживати до 20 грамів оливок щодня.

Щоб зменшити навантаження на оливкові райони, які вже сильно постраждали від погодних умов, обласна рада тимчасово скасувала заходи захисту птахів, дозволивши полювати на шпаків у період піку врожаю оливок, коли збитки є найбільшими.

Oprol, асоціація виробників оливок у Базилікаті, попередив що критичний стан оливкових гаїв, який спостерігається з минулого року, переріс у більш інтенсивну фазу надзвичайної ситуації.

"Ми вже втратили все виробництво оливок за поточний сезон», — сказав Паоло Колонна, президент асоціації. ​"Крім того, якщо ці погодні умови збережуться, виробництво в наступному сезоні також може бути під загрозою».

Не менш жахлива ситуація на Сицилії. Рідкі невеликі опади в деяких районах протягом останніх двох тижнів не полегшили пересохлого ґрунту. Через суху погоду оливкові дерева в кількох частинах острова передчасно скидають оливки, що є природною реакцією на сильний стрес.

Сільське господарство всього регіону перебуває в аварійному стані, запаси води впали до історичного мінімуму.

Там, де це можливо, місцева влада намагається надати певне полегшення фермам, одночасно забезпечуючи достатню доступність води для населення. Італійський флот доставив на острів запаси води.

Водночас лютують лісові пожежі, створюючи нові ризики для лісових територій і населення та ускладнюючи зусилля з подолання посухи.

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Coldiretti повідомив, що пожежі вже спустошили 5,800 гектарів сицилійської землі. Очікується, що виробництво оливок, фруктів і вина скоротиться, а збитки для місцевих фермерів можуть досягти 3 мільярдів євро.

Трохи менш сувора посуха та температурні умови також вплинули на центральні регіони, включаючи Лаціо та Умбрію, де розташовано багато значних італійських компаній з виробництва оливкової олії.

В Умбрії весняні опади та гарне цвітіння спочатку вселили надії на успішний сезон, незважаючи на те, що цей рік був ​"поза рік» у природному альтернативному циклі плодоношення оливкових дерев.

Однак сильні вітри, надзвичайно високі температури та суха погода є проблемою для місцевих оливкових фермерів. У Треві, одному з історичних районів вирощування оливок в Умбрії, багато оливок мають ознаки зневоднення.

"Нинішня посуха викликає занепокоєння у всіх виробників оливок у регіоні», – Паоло Морбідоні, президент Дороги оливкової олії УмбріїПро це повідомила служба новин РАІ. ​"У цей момент усім виробникам потрібно бути обережними та діяти, щоб максимально пом’якшити наслідки посухи».

"Ситуація в нашому регіоні залишається керованою, хоча спека серйозно випробовує стійкість оливкових дерев», — Лука Перотті, керуючий директор відзначеного нагородами тосканського виробника. Пометті, Повідомив Olive Oil Times.

"Рослини витримують високу температуру і відсутність опадів, але страждають плоди. Незважаючи на велику кількість цього сезону, вони чорніють», – сказав він. ​"В першу чергу це пов’язано з стабільно високими температурами, що перевищують 33 ºC до 35 ºC».

Пометті сказав, що він пом’якшує наслідки посухи, використовуючи каолінову глину для своїх оливок, щоб захистити їх від прямого сонячного світла та оливкова фруктова муха.

"Як правило, цей продукт використовується для захисту від оливкової плодової мухи, але ми виявили, що він також захищає плоди від ​"сонячні опіки", - сказав він. ​"Зараз на польові умови скаржитися не можна. Засівання травою та мульчування від скошування трави, безсумнівно, допомагає зберегти достатню вологість ґрунту. Листя густе, а супутникові знімки підтверджують позитивний вплив наших зусиль».

У деяких центральних і північних регіонах умови суттєво відрізняються, де різні погодні умови, більш м’які температури та надмірна кількість опадів у деяких випадках завдають значної шкоди.

"Італія [на даний момент] — це країна, яка метеорологічно розділена на дві частини, і кліматична криза, яка триває, ставить серйозний виклик для сільськогосподарського бізнесу», — сказав Кріштіано Фіні, національний президент CIA-Agricoltori Italiani, асоціації фермерів.

У Венето, де надмірна кількість опадів створює проблеми для багатьох ферм, поточний оливковий сезон вимагає кваліфікованого підходу до управління деревами.

"Цього року за перші шість місяців у північній Італії випало більше опадів, ніж будь-коли. Отже, збір урожаю просувається дуже добре», – Йоганнес Пан, менеджер з маркетингу нагородженого Панеоліо, Повідомив Olive Oil Times.

"Позитивні відгуки про результати конкурсу демонструють, що наші агротехнічні та виробничі підходи ефективні навіть у різних умовах», – сказав він. ​"За останні п’ять років ми зіткнулися з чим завгодно: від сильної посухи до надмірних опадів».

Italia Olivicola, асоціація виробників оливок, прогнозує, що ​"поза рік» у поєднанні з екстремальними погодними умовами зменшить виробництво італійської оливкової олії щонайменше на 23 відсотки порівняно з попереднім сезоном.

Дані Європейського Союзу свідчать, що Італія вироблено 328,000 тис. тонн оливкової олії в 2023/24 врожайному році, що значно перевищує середній показник за останні п'ять років у 307,000 - тонн.