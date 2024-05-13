Італійські виробники розкривають свої стратегії перемоги на світовому конкурсі

італійська оливкова олія першого віджиму виробники лідирували в 2024 році NYIOOC World Olive Oil Competition, отримавши 97 золотих і 50 срібних нагород, більше, ніж будь-яка інша країна-учасниця. Журі відзначило 68 відсотків із 217 італійських етикеток, поданих на конкурс.

Хоча ці результати підкреслюють якість італійських оливкових олій першого віджиму, скромний успіх не став несподіванкою, оскільки виробники-переможці впоралися з дуже складним урожаєм.

Команда 2023/24 врожайний рік включав екстремальні погодні явища з півночі на південь, включаючи тривалі посухи, спекотні хвилі літа, сильні вітри та зливи з градом.

У той час як південна Італія повідомила про високі показники, підвищивши загальні обсяги виробництва, північні та центральні регіони зазнали катастрофічної кампанії.

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"Це був один із найскладніших сезонів, які я можу пригадати, уражений несприятливою погодою та наполегливим оливкова фруктова муха атаки», – сказала Алессандра Ніколай, власниця золота Millenovecento 80 в центральній Італії.

Millenovecento 80 розташований у самому центрі етруського регіону Лаціо, на північ від Риму, і має багатовікові традиції вирощування оливок.

"На щастя, кілька наших оливкових садів у районі озера Больсена залишилися продуктивними, що дозволило нам досягти виробничих цілей», — сказав Ніколай. ​"Однак у нашому регіоні я був свідком багатьох фруктових садів, які повністю порожні оливками».

Алессандра Ніколай святкує успішний сезон після подолання шкідників та екстремальних погодних явищ. (Фото: Millenovecento 80)

Вона підкреслила, що розширення виробництва високоякісної оливкової олії першого віджимання в Італії залежить від впровадження політики підтримки та підвищення обізнаності споживачів.

"Щоб залучити споживачів, ми проводимо дегустації оливкової олії, демонструючи наш унікальний підхід до незвичайного світу оливкової олії», — сказав Ніколай.

"Ми в захваті від золотої нагороди», – додала вона. ​"Це кульмінація років наполегливої ​​праці, самопожертви та постійного вдосконалення. Ми прагнемо покращувати нашу кампанію щороку та досягати ще кращих результатів».

Незважаючи на кілька невдач від пізні сезонні зливи з градом, більшість виробників оливкової олії в Апулії, розташованій на півдні Італії, повідомили про успішний сезон.

Команда NYIOOC Золота нагорода не здивувала братів Вієсте Паскуале, Вінченцо, Джакомо та Рафаеле, які керують Олейфіціо Фрателлі Вієсте в Апулії.

Паскуале, Вінченцо, Джакомо та Раффаеле Вієсте (Фото: Oleificio Fratelli Vieste)

"Ми шукали цей результат. Ми були дуже уважними, керуючи гаєм і всім етапом виробництва», — сказав Раффаеле Вієсте. ​"Перемога в Нью-Йорку означає для нас дуже багато, оскільки це говорить про те, що ми на правильному шляху».

"Вирощувати здорові фрукти стало складніше, ніж у минулому, здебільшого через непередбачуваність клімату», — додав він. ​"Це також означає ретельний моніторинг кожної фази після вегетації, використання більш стійких і натуральних продуктів і боротьбу з оливковою плодовою мушкою за допомогою пасток».

Відзначена нагородою оливкова олія першого віджиму Cristalda e Pizzomunno отримала свою назву від місцевої легенди про двох закоханих, яким завадили заздрісні морські сирени.

Протистоявши спокусам сирен, закохані перетворилися – чоловік на скелю, а жінка на сирену. Легенда свідчить, що вони возз’єднуються кожні 100 років завдяки милості бога моря.

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"Ми прагнемо поділитися цією заповітною легендою, яка передається з покоління в покоління», — сказав Вієсте. ​"Клієнтів приваблює історія та унікальний дизайн пляшки місцевого художника Раффаеле Монтеморра».

"Наш флагманський продукт чудовий як сенсорно, так і як засіб розповіді. Ми не можемо пишатися його успіхом», – додав він.

Інший апулійський переможець, Архідамон III, також отримав Золоту нагороду В Нью-Йорку. Архідамо III заробив четвертий NYIOOC нагорода поспіль.

Хоча Archidamo III знаходиться поблизу буферної зони для Xylella fastidiosa, це не завадило виробнику розширити свої гаї. (Фото: Archidamo III)

"Ці перемоги говорять нам, нашим клієнтам і всьому світу, що апулійська високоякісна оливкова олія залишається світового рівня навіть у ці складні часи», – сказав власник Ернесто Марія Буондонно. ​"Ми хотіли взяти участь у конкурсі, тому що ми знаходимося в регіоні, де виробництво оливкової олії ризикує бути залишеним».

"Це був спосіб отримати нову енергію в момент, коли апулійські оливки вразили Xylella fastidiosa," він додав. ​"Це був спосіб показати, що регенеративне сільське господарство, передові практики на місцях та інновації можуть дати результати та підвищити стійкість».

Незважаючи на проблеми, пов’язані зі смертельною бактерією оливкового дерева, ця територія була благословенна хорошим урожаєм.

"У нас був не один, а кілька невдалих сезонів", - сказав Буондонно. ​"Цього разу у нас був весняний дощ у ідеальний момент. Можливо, врожаї були б більшими, але якість дуже висока».

"Цьому надзвичайному регіону ще є багато про що сказати, і саме тому ми інвестуємо в 5,000 нових оливкових дерев різних сортів, що походять від унікальної спадщини біорізноманіття Апулії», – додав він.

Складний сезон, з яким зіткнулися багато тосканських виробників у центральній Італії, не завадив їхній стійкості. Франтуо Прунеті був нагороджений на NYIOOC щороку з 2016 року та отримав ще одну золоту нагороду у 2024 році.

Незважаючи на численні труднощі, з якими цього року зіткнулися тосканські виробники, Франтуйо Прунеті оптимістично дивиться в майбутнє, намагаючись посадити 12,000 - нових дерев. (Фото: Frantoio Pruneti)

"За останні кілька років багато чого змінилося», – сказав співвласник Гіонно Прунеті. ​"Ми інвестували значні кошти в нашу нову оливкову фабрику та новітні технології. Ми також інвестували в гаї, відновлюючи занедбані фруктові сади та посадивши 12,000 - нових дерев, у тому числі традиційних сортів оливок та інших, майже нечуваних».

"Місяці, що передували збору врожаю, були непевними через погоду», — додав він. ​"Але після перших тестів ми зрозуміли, що знайшли традиційні суттєві нотки в наших оливкових оліях, і відмінність ще раз підтвердилася».

Прунеті сказав інноваційний підхід компанії у гаях і на млині дозволили їм подолати виклики, пов’язані зі шкідниками, і надали отриманій оливковій олії першого віджиму характерні трав’яні нотки.

Незважаючи на складний сезон для багатьох у північній Італії, Аграрія Ріва дель Гарда, відомий кооператив уздовж найбільшого озера Італії, знову відсвяткував отримання золотої нагороди за свій бренд Uliva.

"Нагорода наповнює нас задоволенням і, перш за все, підтверджує, що шлях, який ми обрали для підтримки та, можливо, покращення стандартів якості нашої продукції, є правильним», — сказав Фуріо Баттеліні, який очолює технічний підрозділ Agraria.

Кооператив Agraria Riva del Garda розташований на північному краю традиційного оливкового терруару. (Фото: Agraria Riva del Garda)

Знаходиться біля 46th Паралельно, історично найпівнічніша межа для вирощування оливок, успіх Uliva випливає з унікального сорту Casaliva та відданих зусиль близько 1,200 місцевих виробників.

"Ми пережили низку абсолютно позитивних років та інші, які були надзвичайно складними в останні роки», – сказав Баттеліні.

Головний оливковий експерт «Аграрії» вважає адаптацію до погоди і зміна клімату потребує постійних інновацій у сільськогосподарській практиці та техніці обробки оливок.

«Наша прихильність до сталого розвитку ніколи не припиняється», — сказав він. ​"Кожен сезон приносить виклики, але наші стабільні результати підтверджують, що ми правильно інтерпретуємо ці варіації».

"Дійсно, постійна якість, сертифікована NYIOOC, означає, що регіон, сорти оливок і можливості вирощування в оливковому гаю та обробки на млині управляються найкращим чином», – підсумував Баттеліні.