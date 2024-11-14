Італійські виробники стикаються з невтішною врожайністю

Італійські виробники півострова повідомляють про нижчі, ніж очікувалося, обсяги виробництва оливкової олії, оскільки сезон збору врожаю вступає в розпал.

У деяких випадках великі обсяги оливок не дають звичайної врожайності, тоді як в інших типові врожаї дають меншу кількість оливок.

Виробники на півночі країни скаржаться, що врожайність конверсії значно нижча за середню.

Опади наприкінці жовтня призвели до затримки збору врожаю та зниження врожайності… Це неминуче вплине на ціни, і пояснити це клієнтам буде непросто. - Алессандро Мелькіоррі, власник, Melchiorri Olio

"Цього року я зібрав значно більше оливок у наших північних гаях, ніж у південних», – сказав П’єтро Поліцці, власник Оліо Енотре, який має гаї у Венето на півночі та Калабрії на півдні.

Виробництво оливкової олії в Італії, швидше за все, впаде нижче початкових очікувань через нижчий врожай олії на більшій частині країни. (Фото: Марина Колонна)

"Оливки були здорові, без ознак оливкова фруктова муха," він додав. ​"Однак проблема полягає в прибутковості конверсії, яка була надзвичайно низькою – близько семи-восьми відсотків».

Урожайність конверсії відноситься до кількості оливкової олії, видобутої зі 100 кілограмів оливок. Семивідсотковий вихід означає, що сім кілограмів оливкової олії виходить із перемелювання 100 кілограмів оливок.

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"Ці низькі коефіцієнти конверсії неминуче вплинуть на кінцеву ціну продукту. З іншого боку, якість залишається дуже високою», — сказав Поліцці.

Сеіл Фрідман, співвласник Erminio Cordioli у Вероні, регіоні Венето, також поскаржилася на нижчі, ніж очікувалося, врожаї її врожаю.

Сеіл Фрідман сказав, що опади перервали збір врожаю, який також постраждав від нижчого врожаю олії. (Фото: Ермініо Кордіолі)

"Оливки були чудові, і ми в захваті від якості олії», – сказала вона. ​"Це була важка робота, особливо через дощі, які часто заважали збору врожаю. Проте ми були застигнуті зненацька нижчою, ніж очікувалося, врожайністю».

"Ця проблема стосується всіх виробників у регіоні, я можу вас запевнити», – додав Фрідман. ​"Сорти, такі як місцевий Grignano, зазвичай дають близько десяти відсотків, але цього разу він досяг шести».

Фуріо Баттеліні, технічний директор компанії Аграрія Ріва дель Гарда, чиї гаї розташовані прямо над озером Гарда, також спостерігали несподівано низькі врожаї.

"Цього року ми відчули досить рясне виробництво оливок, оскільки умови з весни були сприятливими», — сказав він. ​"Оливкова плодова муха не оговталася після піку літньої спеки в серпні, тому не могла завдати шкоди».

"Тим не менш, ми спостерігали дуже низьку врожайність на заводі, до восьми відсотків, тоді як ми зазвичай очікуємо щось між 14 і 15 відсотками», – додав він.

Баттеліні пояснив це явище погодними умовами з вересня, коли сонячні дні стали рідкістю. ​"Брак сонячного світла, ймовірно, вплинув на дозрівання оливок, не даючи їм досягти повної зрілості», — сказав він.

За словами Баттеліні, виробники, які зосереджуються на якості, все одно повинні вибрати ранній збір урожаю в таких умовах, оскільки очікування може знизити вміст фенолів в олії.

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"Ми також пережили сильні опади, через які оливки передчасно впали з дерев», — сказав він. ​"Ті, хто не зібрав урожай рано, ймовірно, втратили значну кількість плодів».

"Низька врожайність перешкодила типово радісному сезону збору врожаю для багатьох», – додав Баттеліні. ​"Якість оливкової олії залишається чудовою, з дуже елегантними та чистими профілями. Але прикро, що цього року ми не зможемо наповнити свої резервуари».

Видобуток олії в деяких частинах північної Італії був на 50 відсотків нижчим за середній через незвичайні кліматичні коливання від літа до осені. (Фото: Agraria Riva del Garda)

У центральній Італії обсяги виробництва, як повідомляється, задовольняють, але нижча врожайність конверсії спантеличує виробників, оскільки великі здорові оливки зберігають багато води. Після пресування вихід олії нижчий, ніж очікувалося.

Виробники в цьому регіоні пояснюють це рясними і тривалими дощами на початку осені після спекотного сухого літа.

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"Наш ранній урожай зазвичай призводить до нижчої врожайності, але цього року ми скоротилися наполовину від звичайного», – сказав Марко Просседа з DueNoveSei, компанії в Моріконі в центрі Лаціо Роман Сабіна.

"Після сприятливого літа у вересні та жовтні пройшли постійні дощі, через які оливки набухли водою», – додав він. ​"За іронією долі, незважаючи на велику кількість плодів, на 30 відсотків більше, ніж минулого року, ми виробляємо майже стільки ж олії, скільки минулого року, але значно більше оливок».

За словами Prosseda, на середині жнив з’явилися чіткі тенденції.

"По-перше, гаї рясніють красивими, здоровими оливками; по-друге, ми виробляємо високоякісні продукти з чудовими органолептичними та нутрицевтичними характеристиками; по-третє, зі 100 кілограмів плодів ми витягуємо лише дев’ять літрів олії, дев’ятивідсотковий вихід, тоді як зазвичай ми досягаємо близько 15 відсотків».

Подібну ситуацію можна спостерігати в Монтелібретті, ще одному римському місті Сабіна, де Антоніо Манчіні керує фермою Marcoaldi Roberta.

"Збір урожаю йде добре, на деревах багато здорових оливок», – сказав Манчіні. ​"Ми очікуємо один із найякісніших урожаїв за останні роки».

"Проте проливні дощі десять днів тому вразили оливки на піку, спричинивши їх розбухання», – додав він. ​"Після місяців посухи їх об’єм подвоївся всього за 12-24 години, а вага збільшилася через поглинання води».

Північніше в регіоні Тусія, П'єтро Ре, засновник Tamía, культивує кілька сортів оливок, які дали рясний урожай та оптимальну якість, хоча й із меншою врожайністю.

П’єтро Ре сказав, що врожай оливок у Лаціо був щедрим, але врожайність олії була нижчою за середній. (Фото: Tamía)

"У кожного сезону виробництва оливкової олії є своя історія з новими викликами щороку, і цей не став винятком», — сказав Ре.

У Тоскані Сімоне Ботті з Le Fontacce в районі Ареццо пояснює низькі врожаї посухою.

"З 16 жовтня ми почали збирати ранній сорт Леччіноth, отримавши шестивідсотковий вихід», — сказав він. ​"Зараз, коли ми працюємо над сумішшю Морайоло, Леччіно та Франтойо, ми досягаємо врожайності від 8.5 до 13 відсотків у порівнянні з нашим попереднім середнім показником у - відсотків».

За словами Ботті, часті та сильні літні посухи вплинули на врожайність. Він вважає, що сухі літні місяці вплинули на розвиток плодів, що призвело до непропорційного співвідношення кісточок і м’якоті, де кісточок було більше, а м’якоті менше.

"Через посушливе літо накопичення нафти відбулося не вчасно», – пояснив він. ​"Коли нарешті пішли дощі, було вже пізно».

Массімо Раньо, лідер групи та менеджер із закупівель у Моніні, зазначив, що нижча, ніж очікувалося, врожайність у центральній Італії була спричинена значними опадами, а потім високими температурами, які сповільнили процес сушіння та збільшили вміст води в оливках.

Моніні очікує зниження врожайності в центральній Італії через значні дощі, які супроводжуються високими температурами. (Фото: Monini)

"Цього року кількість і якість оливок були чудовими, без плодової мушки», – додав Алессандро Мелькіоррі, власник Melchiorri Olio в Сполето, Умбрія. ​"Тим не менш,Опади наприкінці жовтня призвели до затримки збору врожаю та зберегли врожайність на низькому рівні — від 11 до - відсотків. Це неминуче вплине на ціни, і це буде непросто пояснити клієнтам».

"Порівняно з минулим роком ми бачимо значно більше оливок, але з огляду на низьку врожайність все ще важко передбачити загальний результат сезону», – сказав він.

Раньо підкреслив вплив інтенсивних опадів як до, так і під час збору врожаю.

"Оливкова олія утворюється з серпня по вересень. Після цього періоду в основному змінюється вміст води», – сказав він. ​"Коли йде дощ, оливкові дерева можуть ефективно використовувати воду, що призводить до хороших урожаїв».

"Однак, якщо проливні дощі йдуть безпосередньо перед збором урожаю, як це було в деяких регіонах, цей процес порушується, і вода насичує плоди», – додав Раньо. ​"У деяких випадках врожайність була нижчою, оскільки оливки містили набагато більше води, ніж зазвичай».

"Виробництво в центрально-північних регіонах, зокрема в Тоскані та Лаціо, все ще добре просувається з точки зору якості та кількості», – зазначив він.

Втішні новини надходили і з центрально-південного регіон Молізе.

Марина Колонна звинуватила погодні умови в зниженні врожайності оливок у південно-центральному регіоні Молізе. (Фото: Марина Колонна)

"Збір врожаю йде спокійно, хоча обсяги дещо нижчі порівняно з найкращими сезонами, багато в чому через погодні умови», – сказала Марина Колонна, власник ферми «Колонна»..

"Урожайність середня, але якість відмінна», – сказала вона. ​"Оливки зберегли інтенсивні органолептичні характеристики, завдяки чому виходить оливкова олія з насиченим складним ароматичним профілем. Олії цього року мають більш виражені зелені нотки та стійку пряність».

У південних регіонах, де традиційно виробляється більша частина оливкової олії в країні, виробники зіткнулися з проблемами через пекучі та сухі умови протягом сезону. Крім того, цей рік є ​"поза рік» в альтернативному циклі плодоношення оливкових дерев, що призводить до меншої кількості плодів.

Попередні роки Оливкові дерева мають природний цикл чергування високопродуктивних і низькопродуктивних років, відомих як ​"на-роки» і ​"поза роки», відповідно. Протягом року оливкові дерева дають більшу кількість плодів, що призводить до збільшення виробництва оливкової олії. Навпаки, ан ​"поза рік» характеризується зниженням урожайності оливок через стрес від попереднього ​"на рік». Виробники оливкової олії часто відстежують ці цикли, щоб передбачити та спланувати зміни у виробництві.

У Апулії, найбільшому регіоні країни з виробництва оливкової олії, врожайність конверсії становить від 12 до 16 відсотків. Однак зменшення обсягу фруктів впливає на загальний рівень виробництва.

"За нашими оцінками, Апулія вироблятиме менше половини свого звичайного обсягу виробництва», — сказав Раньо. ​"Поєднання змінного циклу плодоношення та несприятливих умов під час цвітіння разом із дуже сухим сезоном серйозно вплинуло на виробництво».

Незважаючи на ці проблеми, деяким якісним виробникам вдалося адаптуватися.

"Завдяки інтенсивній агротехнічній практиці ми досягли хороших результатів як за якістю, так і за кількістю», – сказав Еммануель Санаріка, власник Ферма Санарика.

"Використання систем прогнозування та датчиків навколишнього середовища дозволило нам підтримувати рівень виробництва на рівні попередніх років», – додав він, підкреслюючи вирішальну роль технологій у адаптації до непередбачуваності клімату.

"Високі температури на всіх фенологічних стадіях були серйозною проблемою, навіть вплинувши на збір урожаю, який ми розпочали на 30 днів раніше, ніж зазвичай, жертвуючи врожайністю», — пояснив Санарика. ​"Тим не менш, нам вдалося виготовити високоароматичні масла, багаті поліфеноли».

У той час як врожайність олії коливалась навколо середнього рівня в Апулії, врожайність фруктів була нижчою, ніж минулого року. (Фото: Ферма Санаріка)

Виробники зіткнулися з подібними труднощами в південному регіоні Калабрії, другому за величиною районі виробництва оливкової олії в Італії.

"У нашому регіоні ми спостерігаємо значне падіння обсягів виробництва оливок приблизно до десяти відсотків від очікуваного. На щастя, якість залишається оптимальною», – сказав Дієго Фаціо, співвласник Tre Olive.

Перевагою є те, що врожайність конверсії вища, ніж минулого сезону. ​"Це дозволяє нам підтримувати дуже високий стандарт якості для наших оливкова олія першого віджиму, навіть якщо кількість обмежена», – додав Фаціо.

"Посуха влітку змусила нас застосувати екстрене зрошення, особливо для молодих дерев», – додала Марія Крістіна Ді Джованні, власниця Podere d'Ippolito.

Більшість виробників на рівнинах Ламеція-Терме повідомили про пристойні врожаї, хоча кількість оливок значно скоротилася.

"Деякі з наших ферм зазнали значних збитків через повені та сильні опади наприкінці жовтня, що стало серйозним випробуванням на стійкість наших виробників під час кампанії з виробництва оливкової олії», — сказав Ді Джованні.

"Нашим виробникам також доводилося справлятися з розливами струмків і зсувами, які перекривали під’їзні маршрути», – додала вона. ​"Зараз ми завершуємо збір урожаю та переробку, щоб наші клієнти й надалі отримували оливкову олію першого віджиму найвищої якості».