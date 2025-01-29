Ізраїльський урожай завершується на тлі війни

Протягом останніх двох місяців ізраїльські виробники оливок збирали врожай у складних умовах.

У той час як деякі райони безпосередньо постраждали від триваючих військових операцій, інші зіткнулися з непрямими наслідками конфлікту, такими як нестача робочої сили, збої в постачанні та обмежений доступ до основних послуг.

Ізраїль перебуває у стані війни з ХАМАС та "Ісламським джихадом" у Газі з 7 жовтня 2023 року, коли бойовики перейшли з палестинського анклаву на південь Ізраїлю, убивши 1,139 людей і захопивши 250 заручників.

Під час війни ми продовжуємо вирощувати та виробляти оливкову олію, навіть попри бомбардування та напади. - Німрод Азулай, співвласник, KeremZait

Незабаром після цього ліванське бойове угруповання Хезболла почало ракетний обстріл північного Ізраїлю. Конфлікт тлів до кінця вересня, коли Ізраїль почав посилювати свої атаки на Хезболлу, вторгнення в південний Ліван.

Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, повідомляє про 46,000 3,000 смертей з початку конфлікту. Тим часом влада Лівану оцінює понад 840 смертей. Армія оборони Ізраїлю заявила, що під час війни загинуло - солдатів.

"Це дуже складний час для Ізраїлю», – сказав Німрод Азулай, співвласник компанії КеремЗайт.

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Команда відзначений нагородами продюсер розташований на околиці Мішмар Ха-Ярден, з видом на річку Йордан на півночі Ізраїлю, на південному краю долини Хула.

"Цей сезон був чудовим як за обсягом, так і за якістю після поганого врожаю з точки зору обсягів минулого року», — сказав Азулай.

Він пояснив, що цей рік був ​"на рік» у природному циклі плодоношення оливкового дерева, що зазвичай призводить до більшого врожаю.

Включно та поза роками Оливкові дерева мають природний цикл чергування високопродуктивних і низькопродуктивних років, відомих як ​"на-роки» і ​"поза роки», відповідно. Протягом року оливкові дерева дають більшу кількість плодів, що призводить до збільшення виробництва оливкової олії. Навпаки, ан ​"поза рік» характеризується зниженням урожайності оливок через стрес від попереднього ​"на рік». Виробники оливкової олії часто відстежують ці цикли, щоб передбачити та спланувати зміни у виробництві.

За попередніми оцінками Міжнародної оливкової ради, очікується, що в 15,000/2024 врожайному році Ізраїль виробить 25 - метричних тонн оливкової олії.

Під час збору врожаю конфлікт, що тривав, унеможливив більшість місцевих виробників покладатися на свою звичайну сезонну робочу силу, включаючи палестинських робітників.

"Інвестиції в технології та обладнання довели свою цінність кожного сезону», – сказав Азулай. ​"Цього року це було особливо критично, що дозволило нам вирощувати, збирати та виробляти нашу оливкову олію, не покладаючись на додаткових працівників чи послуги, яких набагато важче забезпечити під час війни. Особливо в північному регіоні, де конфлікт був найбільш інтенсивним».

"Для KeremZait немає сумнівів: під час війни ми продовжуємо вирощувати та виробляти оливкову олію, навіть попри бомбардування та напади», – додав він.

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Далі на південь, біля Єрусалиму, війна також суттєво вплинула на виробників оливок.

"Військова криза, безсумнівно, вплинула на те, як ми працювали цього року», — сказав Хані Ашкеназі, засновник і голова багатонагородженого фонду. Єрусалимська оливкова олія.

Співвласники Jerusalem Olive Oil Муш і Ханзі Аскененазі оглядають свій гай. (Фото: Єрусалимська оливкова олія)

"Хоча нам пощастило уникнути серйозних затримок із матеріально-технічним забезпеченням і розподілом, нестача робочої сили була актуальною проблемою», – додала вона. ​"Багато людей були недоступні для роботи через кризу, що створило додаткове навантаження на нашу команду під час збору врожаю».

Ашкеназі сказав, що конфлікт має глибокий емоційний вплив на всіх, хто бере участь в операції, включаючи фермерів, робітників та їхні родини.

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"Проте найбільше мене вразив непохитний дух оптимізму та солідарності між усіма, хто брав участь», — сказала вона. ​"Незважаючи на складні обставини, ми працювали наполегливіше, ніж будь-коли, мотивовані спільною вірою в те, що ми робимо, і важливість виведення плодів нашої праці на ринок».

Цьогорічна кампанія була дуже успішною як кількісно, ​​так і якісно порівняно з попереднім сезоном.

"Ранній урожай призвів до нижчих коефіцієнтів конверсії, близько десяти відсотків, але це типово, коли пріоритетним є виробництво більш ароматних і складних продуктів. оливкова олія першого віджиму", - сказав Ашкеназі. ​"З настанням сезону та дозріванням оливок коефіцієнти конверсії значно зросли, коливаючись від 16 до 24 відсотків, залежно від сорту».

Повернувшись на північ країни, команда позаду Синдіанна Галілейська звернувся до соціальних і комерційних складнощів цьогорічного складного врожаю.

Незважаючи на проблему нестачі робочої сили, Лахав сказав, що багато ізраїльтян купують оливкову олію, щоб підтримати місцевих виробників. (Фото: Синдіанна Галілейська)

"Ескалація конфлікту в нашому регіоні підкреслює терміновість і важливість нашої місії», – сказав Хадас Лахав, засновник відзначена нагородами неприбуткова організація. ​"Постійна соціальна та політична напруженість між арабами та єврейськими громадянами Ізраїлю глибоко впливає на нашу спільноту, особливо коли ми працюємо над створенням спільного простору для арабо-єврейської співпраці».

"Багато ізраїльтян шукають альтернативи вірі в те, що війна неминуча», – додала вона. ​"Сіндянна є моделлю для іншого, більш обнадійливого майбутнього для цих людей».

Незважаючи на виклики, спричинені триваючим конфліктом, Лахав сказав, що серед ізраїльтян є почуття солідарності, особливо щодо місцевих підприємств.

"Попит на нашому місцевому ринку подвоївся, оскільки ізраїльські клієнти постійно отримують замовлення на оливкову олію», — сказав Лахав.

Аналогічно до минулорічний урожайЛахав сказав, що закриття кордону із Західним берегом дуже ускладнило наймання достатньої кількості працівників, особливо для традиційних фермерів.

"Найгострішою проблемою була нестача робочої сили через обмеження на в’їзд палестинських працівників із Західного берега до Ізраїлю», – сказала вона. ​"Особливо це вплинуло на невеликі прес-центри та арабських фермерів із незрошуваними гаями, які традиційно покладаються на збирання врожаю вручну».

"У попередні роки близько 12,000 7 сезонних робітників допомагали зі збором оливок в Ізраїлі. З 2023 жовтня 150,000 року їм заборонено в’їзд, а також ще - - палестинських працівників в інших секторах», – додав Лахав. ​"Ця ситуація була катастрофічною не лише для ізраїльських фермерів і самих робітників, але й для палестинської економіки, яка не має достатніх альтернатив на ринку праці Західного берега».

Sindyanna працює в Кані Галілейській, поблизу Назарету, і всього в 50 кілометрах від кордону з Ліваном.

"Війна на півночі Ізраїлю точилася під час збору врожаю, створюючи небезпечні умови для фермерів із постійною загрозою падіння ракет на гаї», — сказав Лахав. ​"Це часто заважало нам отримати доступ до полів або створювало значні логістичні перешкоди»,

Навіть у таких умовах Sindyanna вдалося зібрати врожай за графіком, і Лахав сказав, що некомерційна організація виробляє високоякісну органічну оливкову олію.

"Наша прихильність до органічного землеробства, справедливої ​​торгівлі та регенеративного сільського господарства відображає нашу повагу до навколишнього середовища та віру в стале сільське господарство», – сказав Лахав.

Sindyanna працює з місцевими ізраїльськими та палестинськими фермерами, щоб перейти до органічних методів і отримати міжнародні сертифікати, щоб підвищити вартість їхніх продуктів.

"Завдяки щорічним професійним перевіркам оливкових гаїв ми гарантуємо уникнення хімічних пестицидів і добрив», — сказав Лахав. ​"Цей процес сприяє оздоровленню ґрунту та дерев, результатом чого є оливки виняткової якості. Це також сприяє зміцненню зв’язку між громадою та землею, культивуючи глибоку повагу до природи».

За словами Лахава, такий стійкий підхід разом із відданою особистою залученістю багатьох людей став ключовим фактором успіху останньої кампанії з виробництва оливкової олії.

"Цей успіх відображає надзвичайні зусилля та рішучість нашої команди, а також мобілізацію сім’ї, друзів і волонтерів, які об’єдналися, щоб допомогти в цей важкий час», – зазначив Лахав.

"«Sindyanna» залишається непохитною у своїй місії сприяння миру, співпраці та сталого розвитку, навіть за нинішніх складних обставин», – підсумувала вона.