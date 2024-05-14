Інновації та стійкість дають блискучі результати для апулійських виробників

Здатність вивести найкраще з автохтонного сорту оливок Coratina лежить в основі GangaLupo​"успіх.

Молода компанія була заснована в Барі, Апулія, з метою виробництва високоякісного моносорту. Його зусилля знову були винагороджені а Золота премія На 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, шоста відзнака компанії поспіль.

З’явилося більше усвідомлення того, що якісний продукт – це не просто товар, а плід праці, виявленої турботи, уваги та поваги до території та громад. - Віто Жіроне, засновник GangaLupo

"Багато дерев, за якими ми доглядаємо, були посаджені моїми прадідом і дідусем», — сказав засновник Віто Жироне. ​"Дійсно, наша компанія була нещодавно створена, але моя сім’я присвятила себе вирощуванню оливок поколіннями».

"Раніше вони продавали оливки місцевим млинам, а невелику частину плодів призначали для виробництва оливкової олії для внутрішнього споживання», — додав він. ​"Управління фермою, яка також вирощує овочі, потім було передано нашим батькам, які підтримують мене та мого брата в нашому проекті, орієнтованому на якість».

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Незадовго до створення компанії кар’єра апулійського фермера йшла іншим шляхом.

Після закінчення школи Джироне переїхав до Турину, що на півночі Італії, у регіоні П’ємонт. Там він закінчив навчання і почав працювати в інженерній фірмі. Це тривало кілька років, поки внутрішній голос не спонукав його повернутися.

"Це була дуже хороша робота, але з часом я зрозумів, що мені потрібні зміни, особливо після того, як моя пристрасть до оливкової олії дала про себе знати», — сказав він. ​"Тому я запропонував своєму братові Луїджі, який закінчив лісове господарство та екологію і вже працював у сімейному бізнесі, запустити власне виробництво оливкова олія першого віджиму».

"Він охоче погодився, і ми почали реорганізацію компанії», — додав Жироне. ​"Оскільки ми мали лише базові знання про виготовлення оливкової олії, ми звернулися до зовнішнього консультанта Альфредо Мараскіуло, експерта з якісного виробництва. Побачивши нашу тверду віру в проект, він погодився нас підтримати, і ми почали врожайний 2017/18 рік».

Сьогодні ферма займає 25 гектарів у Санто-Спіріто, найпівнічнішому районі столиці Апулії. Там 5,500 оливкових дерев ростуть на рівнині менш ніж за кілометр від Адріатичного моря.

Фруктові сади розташовані в селі Ganga di Lupo, від якого і походить назва компанії. Більше половини дерев мають багатовіковий вік і все ще зберігають традиційну схему посадки з відстанню щонайменше шість на сім метрів. Для згущення фруктових садів на деяких ділянках посадили молодші дерева.

"В оливковому гаю ми встановили два погодні контролери, які визначають вологість повітря та ґрунту», — сказав Жироне. ​"Ми також додали датчики листя, які дозволяють нам відстежувати ріст листя та уникати теплового та водного стресу у рослин».

Ця система Agriculture 4.0 допомагає оптимізувати ресурси та робочі навантаження. Жироне та його брат планують встановити систему підповерхневого зрошення для економії води та енергії, замінивши крапельну систему у садах.

"Сталий розвиток є однією з наших основних цінностей, тому ми приділяємо особливу увагу ефективному використанню ресурсів», — сказав Жироне. ​"Дослідження показують, що при крапельному зрошенні втрата води на випаровування може досягати 40-50 відсотків».

"Цього не відбувається з підповерхневим зрошенням, яке зменшує споживання води і, як наслідок, енергоспоживання, оскільки підвищувальні насоси мають викачувати менше води зі свердловини за менший час», – додав він. ​"До наступного врожаю оливок ця система має запрацювати в деяких садах».

Жироне вважає, що його компанія та сектор оливкової олії більше не можуть дозволити собі продовжувати використовувати нестійкі методи ведення сільського господарства.

"Щоб зробити якісний продукт, потрібна вода, але зміна клімату зменшила його доступність», – сказав він. ​"З меншою кількістю дощів і зменшенням рівня водоносного горизонту фермери повинні бути обережними щодо споживання води та управління нею. Інакше існує ризик того, що цей дорогоцінний ресурс більше не буде доступний для сільського господарства».

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Загроза посухи минулорічного виробництва. Після дощової весни послідувала тривала посуха з червня по листопад, що вимагало більшого споживання води та енергії.

Тим не менш, додаткові зусилля окупилися, і врожайність оливок була задовільною. Коратина — пізньостиглий сорт, але Жироне проводить ранній збір врожаю, який зазвичай починається в перших числах листопада і закінчується до середини грудня.

"Щоб досягти таких результатів, ми покладаємось на один із найкращих млинів у регіоні», — сказав Жироне. ​"У своєму закладі в Модуньо Донато Консерва, також відомий як Мімі, надає нам найкращі доступні сьогодні технології. Є план побудувати власну компанію, можливо, за кілька років, але поки що ми будемо робити крок за кроком і продовжуватимемо працювати з цими великими професіоналами».

Сильні сторони GangaLupo виникають із додаткових навичок, якими володіє кожен член родини та їхні співробітники. (Фото: GangaLupo)

Жіроне пояснює успіх компанії додатковими навичками, якими володіють він, його брат і батьки.

"Створюючи нашу компанію, я об’єднав увесь наш досвід, а саме досвід життя моїх батьків у країні, сільськогосподарські знання мого брата та мої інженерні навички, особливо у впровадженні моделі точного землеробства, на додаток до здібностей наших співробітників», – він сказав. Робота в команді може бути виграшним вибором навіть для невеликої компанії».

Жироне пояснив цю бізнес-стратегію результатами, яких компанія досягла протягом багатьох років.

"Отримані нагороди приносять нам найбільше задоволення», – сказав він. ​"Вони не тільки свідчать про те, що ми робимо хорошу роботу, але й надають престижу нашому іміджу. І нам це вдалося, незважаючи на труднощі, з якими всі фермери, як і ми, стикаються в останні роки, починаючи з дедалі частіших екстремальні погодні події до підвищені витрати виробництва».

Жироне розповів, що на початку сезону розпродажів він хвилювався, що зростання цін на оливкову олію може налякати споживачів. Однак він зрозумів, що значна частина з них справді розуміє цінність продуктів преміум-класу та продовжує купувати та використовувати їх, незважаючи на зростання вартості.

"Справа в тому, що подорожчала і неякісна продукція», – сказав він. ​"По суті, різниця між цінами на якісну та неякісну продукцію значно зменшилася, і споживачі почали розуміти, що за таких умов варто купувати якісну оливкову олію першого віджиму».

Жироне зазначив, що чудове спілкування професіоналів з оливкової олії також допомогло людям зрозуміти, що стоїть за якісним виробництвом і його численні переваги.

"Дедалі більше споживачів знають, що високоякісний продукт змінює світ як за столом, так і за столом Користь для здоров'я," він сказав. ​"Ми бачимо, що все більше людей відкривають для себе цей якісний світ».

"Порівняно з минулим ми усвідомлюємо, що якісний продукт – це не просто товар, а плід роботи, яка полягає в турботі, уважності та повазі до території та громад», – додав Жироне. ​"Дійсно, це, ймовірно, ключовий момент для галузі, коли ми можемо зробити так, щоб велика кількість людей усвідомлювала різницю між високоякісним продуктом і неякісним».

Апулійський фермер сказав, що не може уявити життя, відмінне від того, яке він живе завдяки оливковій олії першого віджиму. Він додав, що прагне вдосконалювати та використовувати сучасні інновації для підвищення якості та стійкості.

"Я вважаю, що в нашій роботі є фундаментальні моменти, які ми повинні мати на увазі, і один з них – повага до навколишнього середовища», – сказав Жироне. ​"Безумовно, сучасні інновації допомагають нам досягати найвищих рівнів якості та бути більш продуктивними, але я вважаю, що не варто переборщувати. Ми завжди повинні дбайливо ставитися до навколишнього середовища та території, яка дає нам цей надзвичайний продукт».

"Завдяки скороченню викидів і ефективному використанню ресурсів ми можемо бути стійкою компанією в усіх сенсах і при цьому прагнути до найвищих стандартів якості», — підсумував він.