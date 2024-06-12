Як стійкість і пристрасть керують бутиковим каліфорнійським виробником

Через чотири короткі роки пара позаду Шато де Люз перетворила невеликий оливковий гай на визнаний бренд оливкової олії.

Дрібний виробник у залитому сонцем Де Луз, Каліфорнія, отримав дві золоті нагороди На 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Зовні це може здатися гламурним, але (вирощування оливок) — це важка справа, яка вимагає відданості та стійкості. - Сандра Аустоні, власниця Chateau de Luz

"Ми — бутик-оливковий гай, заснований у 2021 році», — сказала власниця Сандра Аустоні. ​"Ми купили цей діючий гай у 2020 році, а попередній власник посадив дерева у 2007 році, тому наші дерева ще дуже молоді».

"Ми пропонуємо дві суміші: Athena раннього врожаю, в основному незрілі оливки, і нашу звичайну суміш Venus, яка складається з 50% стиглих і 50% незрілих оливок», — додала вона. ​"Цього року і ми представив Olio Nuovo нашої Афіни прямо з преси, яка була справді успішною».

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Родом із Провансу, Франція, Остоні сказала, що назва компанії навіяна її минулим і сьогоденням. ​"Я також хотіла підкреслити свою французьку спадщину за допомогою імені, яке буде зрозумілим для нашої ринкової аудиторії», – сказала вона.

"Моя сім’я вирощує оливки в Провансі більше століття», – додав Аустоні. ​"Я ніколи не ставив за мету самостійно вирощувати оливки, але коли ми знайшли це помешкання під час пошуку нового будинку, я закохався в нього. Отже, це не був запланований захід. Це сталося випадково».

З самого початку Аустоні казав, що метою було виробництво високоякісного продукту оливкова олія першого віджиму у невеликому масштабі з гаю компанії з 600 деревами.

"У нас є п’ять італійських сортів: Франтойо, Леччіно, Мауріно, Морайоло та Пендоліно, а також кілька дерев Каламата, які ми також включаємо в наші купажі», – сказала вона.

"Позитивним є те, що ми можемо обробити його протягом кількох годин після збору врожаю. Ми також можемо постійно стежити за нашими деревами цілий рік», – додав Аустоні. ​"Жити серед цих прекрасних дерев теж одне задоволення».

Через невеликий розмір компанії Chateau de Luz орієнтується виключно на високоякісне дрібносерійне виробництво.

У 2020 році Аустоні та її чоловік купили оливковий гай із 600 дерев, у якому були оливки Франтуйо, Леччіно, Мауріно, Морайоло, Пендоліно та Каламата. (Фото: Chateau de Luz)

"Ми хотіли зосередитися на якості порівняно з кількістю та продовжувати підвищувати якість нашої оливкової олії щороку шляхом постійного навчання та накопичення досвіду», – сказав Аустоні.

Вона пояснила успіх компанії на NYIOOC швидкості та ефективності, з якою Аустоні та її чоловік щоосені збирають і перемелюють оливки.

"Плоди починають псуватися, як тільки їх збирають, тому вкрай важливо переробити їх якомога швидше», — сказав Аустоні. ​"Зазвичай ми починаємо жнива рано, як тільки стає достатньо світла, щоб наша команда могла безпечно збирати врожай. Ми починаємо обробляти протягом кількох годин після збору врожаю. Наша мета – змолоти в той же день».

"Ми обробляємо лише 250 кілограмів фруктів за раз, тому ми справді працюємо в ремісничому стилі», – додала вона. ​"Ми зосереджуємося на якості, а не на кількості, навіть якщо це означає, що ми жертвуємо прибутком. Ми хочемо, щоб наші клієнти, родина та друзі відчували найкраще, коли вони пробували нашу оливкову олію».

Хоча 2023/24 врожайний рік був щедрим у Каліфорнії, Остоні сказав, що високі врожаї мають свої перешкоди та підкреслюють деякі довгострокові проблеми компанії.

"Урожай 2023 року був надзвичайно складним», – сказала вона. ​"Як і всі інші в Каліфорнії, ми мали надлишок фруктів і, ймовірно, зібрали лише десять відсотків наших дерев».

Наймання працівників на жнива залишається одним із завдань компанії. (Фото: Chateau de Luz)

"Ми зіткнулися з кількома механічними проблемами під час фрезерування, що змусило нас кілька разів зупинятися», – додав Аустоні. ​"У нас також виникли проблеми з екіпажем і їх утриманням, оскільки наш урожай тривав надто довго протягом кількох тижнів. Це був, безумовно, найскладніший урожай, який ми коли-небудь мали».

Загалом, вона вважає, що дві основні проблеми, з якими компанія й надалі стикатиметься, – це вплив зміна клімату і постійно знаходити достатньо працівників для роботи під час збору врожаю.

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"Зміна погодних умов впливає на виробництво оливок із великими коливаннями у виробництві з року в рік, для якого ми мало що можемо зробити, окрім адаптації», – сказав Аустоні.

"Інша головна проблема — знайти та утримати висококваліфіковані бригади, особливо під час збору врожаю», — додала вона. ​"Багато виробників не змогли зібрати врожай минулого сезону через брак бригад. Просто потрібен час, щоб знайти хороших підрядників, які також хочуть навчатися та розвиватися разом з нами. Ми любимо пропонувати навчання та платне навчання нашому головному підряднику, щоб утримати його».

Іншим постійним викликом, з яким стикається компанія, є боротьба з нашестям шкідників за допомогою органічних методів.

"Ми страждаємо від оливкова фруктова муха у південній Каліфорнії», – сказав Остоні. ​"Належна програма контролю над ними та захисту плодів є важливою. Без здорової високоякісної оливки не буде високоякісної оливкової олії. Ми використовуємо каолінову глину для захисту наших дерев і оливок, натурального продукту, дозволеного для органічного землеробства».

На додаток до цих багаторічних проблем, Chateau de Luz також довелося подолати зростання витрат виробництва в останньому врожаї.

"Усе стає набагато дорожчим», – сказав Аустоні. ​"Ми настільки маленький виробник, що не прибуткові, принаймні поки що. Оскільки ми зосереджуємося на якості, а не на кількості, ми маємо більшу ціну на боці преміум-класу. Ми також гарантуємо, що наша упаковка та етикетки відображають наше позиціонування високого класу».

Незважаючи на важку роботу та численні труднощі у вирощуванні оливкової олії в Каліфорнії, Аустоні сказав, що перемога на Всесвітньому конкурсі та інших місцевих конкурсах якості оливкової олії є значною винагородою та допомагає компанії будувати свій бренд.

Елегантна упаковка лежить в основі зусиль компанії на ринку своєї бутикової оливкової олії першого віджимання. (Фото: Chateau de Luz)

"Було дуже приємно отримати визнання такої престижної організації, особливо тому, що ми досить новачки на сцені», – сказала вона.

"Наразі важко оцінити вплив, але він, безперечно, допомагає нам утвердити наш бренд. Ми також змогли продати нашу оливкову олію на ярмарку округу Лос-Анджелес у 2024 році, який щойно завершився», — додав Остоні. ​"Ми розпродали наші запаси за кілька днів, і це було чудовим досвідом для нашого бренду».

Хоча Austoni ще не змогла посадити власні дерева, вона сказала, що компанія використовує зусилля попереднього виробника для виробництва оливкової олії з високим вмістом поліфеноли, чому значно сприяє оливкова олія Користь для здоров'я і смакові профілі.

"Я б, мабуть, вибрала французькі сорти, якби садила новий гай», — сказала вона. ​"Інформація, яку ми отримали від попереднього власника, полягає в тому, що вони були відібрані для перехресного запилення, а також для отримання максимальної кількості поліфенолу в суміші».

Щоб максимально використати ці сорти оливок з високим вмістом поліфенолів, потрібно збирати урожай оливок, поки вони ще зелені, і швидко доставити їх на млин.

"Я займаюся збором урожаю та сортуванням», — сказав Аустоні. ​"Ми вручну сортуємо наші оливки перед подрібненням, видаляючи ​"погані. Це виснажливий процес, якщо виконувати його вручну, але він гарантує, що ми матимемо масло найвищої якості».

"Ми також постійно стежимо за температурою під час розслаблення та процесів сепарації», – додала вона. ​"Мій чоловік Алан відповідає за фрезерування та експлуатацію обладнання. Він має досвід роботи в галузі механіки та завжди працював у харчовій промисловості, тому це було природним рішенням».

Чоловік Остоні, Алан, керує млином, а вона стежить за збором урожаю оливок. (Фото: Chateau de Luz)

Після завершення збору врожаю Austoni надсилає зразки оливкової олії першого віджиму для сертифікації в незалежних лабораторіях.

"Це свідчить про довіру та вважається найкращою практикою», – сказав Остоні. ​"Сертифікати також допомагають навчити споживачів, щоб вони знали, на що звертати увагу, купуючи високоякісну оливкову олію першого віджиму».

Разом із встановленням довіри через сертифікацію, вона вважає пріоритетом навчання споживачів високоякісній оливковій олії першого віджиму та екологічним методам ведення сільського господарства.

"За допомогою повідомлень у соціальних мережах та різноманітних статей на нашому веб-сайті ми прагнемо інформувати та навчати», – сказала вона.

Хоча робота для дрібного фермера ніколи не закінчується, Аустоні сказав, що відновлення пристрасті до виробництва оливкової олії першого віджиму приносить нематеріальну винагороду.

"Проблема полягає в тому, що немає розмежування між роботою та особистим життям, я впевнена, що багато інших фермерів можуть це зробити», – сказала вона.

"Наберіться терпіння. Як і будь-який сільськогосподарський бізнес, це діяльність не для швидкого збагачення», – підсумував Остоні. ​"Зовні це може здатися гламурним, але це важка справа, яка вимагає відданості та стійкості. Пристрасть дуже важлива, щоб пережити злети і падіння», — сказала вона.