Бум виробництва оливкової олії в Хазарі закладає дорожню карту для пакистанського сектору

Район Хазара на північному заході Пакистану став випробувальним полігоном для національного сектору виробництва оливкової олії.

Офіційні особи та виробники надихаються першими результатами, вважаючи, що регіон забезпечив дорожню карту для решти Пакистану та відкрив двері для широкомасштабного експорту.

Виробництво оливкової олії в Хазарі зросло з 90 кілограмів у 2019 році до понад двох тонн у 2022 і 2023 роках, що дало значні фінансові переваги фермерам. - Саїд Ур Рахман, фахівець з оливкової продукції PARC

"Сотні фермерів залучаються до щеплення оливок місцевої породи під назвою Кахо», — сказав Башарат Хуссейн Шах, старший директор Національного науково-дослідного інституту чаю та високоцінних культур (NTHRI).

"Протягом двох-трьох років після посадки дерева почали давати врожай, і з кожним роком урожай зростає», – додав він. ​"Понад 1,000 гектарів землі в Хазарі присвячено оливковим деревам, і ця площа щороку зростає».

Сабір Султан є одним із піонерів оливкового виробництва в Хазарі, посадивши перші оливкові дерева Фонду сім’ї Зайтон у 2010 році.

За останні 14 років Султан виростив близько 5,000 оливкових дерев шляхом щеплення, половина з яких почала давати плоди.

"Клімат Хазари дуже підходить для вирощування оливок», – сказав він. ​"Земля величезна, що полегшує вирощування великої кількості оливкових рослин».

Поєднання наявності землі та відповідних умов вирощування оливок зробило Хазару кандидатом на створення більш масштабних оливкових ферм, що допомагає знизити агрономічні витрати та витрати на збір урожаю.

Крім того, Султан наполягав на тому, що регіон уже є лідером щодо якості.

"У Пакистані було проведено офіційний аналіз якості олії з різних регіонів, і було виявлено, що Хазара виробляє оливкову олію найвищої якості в усьому Пакистані», — сказав він.

Поряд з Arbequina та Leccino, Sultan вирощує два сорти, виведені спеціально для клімату та ґрунтових умов Хазари: BARI Zaitoon‑1 та BARI Zaitoon‑2.

"Враховуючи родючість і придатність землі, якщо вирощування оливок буде здійснюватися ефективно, ми зможемо не тільки зупинити імпорт оливкової продукції, але й зможемо експортувати її по всьому світу», – сказав Султан.

Сабір Султан є піонером оливкового господарства в районі Хазара, де зростає виробництво оливкової олії. (Фото: Сабір Султан)

"Збільшення вирощування оливок може бути надзвичайно корисним для Пакистану», – додав він. ​"Це може дати величезний поштовх економіці, скоротивши імпорт оливкової олії, яка разом із чаєм є одним із найбільших імпортних товарів Пакистану».

У той час як Хусейн сказав, що державна підтримка буде необхідною для поширення і успіху вирощування оливок у південноазіатській країні, він додав, що ​"можливості безмежні».

Хазарський район, розташований у шир Хайбер-Пахтунхва провінції, служить мікрокосмом для широкої промисловості Пакистану. Хусейн вважає, що багато можливостей і викликів Хазари відображаються на всій країні.

"Клімат і ґрунтові умови Пакистану придатні для вирощування оливок, особливо в північно-західних регіонах, таких як Хайбер-Пахтунхва та Пенджаб," він сказав. ​"Країна досягла значного прогресу у вирощуванні оливок, і багато фермерів перейняли сучасні методи вирощування та іригаційні системи».

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Незважаючи на цей прогрес, Хусейн попередив, що кілька перешкод перешкоджають повному використанню потенціалу.

"Виробництво оливок у Пакистані все ще відстає від світових стандартів у кількох ключових сферах», – сказав він. ​"Середня врожайність з гектара в країні значно нижча, ніж у великих країнах-виробниках оливок, таких як Іспанія, Італія та Греція».

"Крім того, якість пакистанської оливкової олії часто не відповідає міжнародним стандартам через неадекватні засоби обробки та зберігання», – додав Хуссейн. ​"Крім того, оливкова промисловість Пакистану в основному зосереджується на кількох популярних сортах, тоді як міжнародні ринки вимагають ширшого асортименту сортів».

"Щоб вирішити ці проблеми та досягти очікуваного рівня, Пакистан повинен інвестувати в дослідження та розвитку для підвищення врожайності та якості, вдосконалення програм підвищення кваліфікації та навчання фермерів, розвитку сучасної інфраструктури обробки та зберігання, вивчення нових ринків та можливостей експорту та заохочення прийняття сталого і методи точного землеробства», – продовжив він.

Зараз реалізується кілька ініціатив, спрямованих на вирішення цих проблем, у тому числі проект сприяння комерційному вирощуванню оливок, який в основному фінансується та підтримується Міністерством національної продовольчої безпеки та досліджень.

Саїд Ур Рахман (праворуч) є одним із спеціалістів, які працюють над розвитком оливкового господарства на північному заході Пакистану. (Фото: Саїд Ур Рахман)

"Цей амбітний проект має на меті висадити оливки на 75,000 30,000 акрів (- - гектарів) по всій країні, щоб досягти самозабезпечення у виробництві оливкової олії», — сказав він. ​"Крім того, уряд надає 67-відсоткову субсидію з 33-відсотковою часткою фермерів на закупівлю нових саджанців олив і допомогу фермерам у встановленні систем крапельного зрошення для оливкових садів».

Хусейн високо оцінив роботу Центру передового досвіду досліджень і підготовки оливкової продукції (Cefort), BARI Chakwal і ARI Tarnab, які надають консультації місцевим виробникам оливок і млинам.

"Крім того, ініціатива включає в себе щеплення до трьох мільйонів диких оливкових дерев і щорічне навчання приблизно 2,800 фермерів і зацікавлених сторін», — сказав він.

Хазарія була в центрі цих зусиль.

"Уряд пов’язує фермерів с продавці приватного сектора для переробки, доданої вартості, маркетингу та брендингу оливкової продукції», — сказав Саїд Ур Рахман, фахівець із оливкової промисловості з Хазари з Пакистанської ради з досліджень сільського господарства (PARC). ​"Також триває створення переробних підрозділів, які потенційно можуть створити робочі місця».

"У Хазарі та інших регіонах п’ять мільйонів диких оливкових дерев щеплені на продуктивні плодоносні дерева», – додав він.

Хусейн сказав, що будівництво млина продуктивністю 200 кілограмів на годину в Хазарі допомогло збільшити виробництво та якість; ще чотири млини були побудовані в Хайбер-Пахтунхва.

"Урожай із 48.5 кілограмів плодів оливок становить вражаючих 7.5 літрів високоякісного оливкова олія першого віджиму", - сказав Хусейн.

Агрономи допомагають фермерам прищеплювати ендемічні дикі оливкові дерева по всій Хазарії. (Фото: Васим Шахзад)

"Виробництво оливкової олії в Хазарі зросло з 90 кілограмів у 2019 році до понад двох тонн у 2022 і 2023 роках, що дало значні фінансові переваги фермерам», – додав він.

За словами Саїда, Пакистан виробив 86 тонн оливкової олії в 2022/23 врожайному році, більшість з яких була незаймана та extra virgin.

"У країні близько семи мільйонів оливкових дерев висаджено на 25,000 1,400 гектарів, і очікується, що потенційна продуктивність цих уже висаджених гаїв досягне - тонн на рік», — сказав він. ​"До 2027 року планується, що виробництво перевищить 10,000 - тонн на рік».

"У 2022/23 фінансовому році було вироблено приблизно 110 тонн оливкової олії, а 40 тонн фруктів отримали додану вартість, що дало економічну діяльність на суму 300 мільйонів пакистанських рупій (990,000 - євро)», – додав Саїд. ​"Це призвело до створення робочих місць у бідних ресурсами сільських районах, підкреслюючи значний вплив вирощування оливок на місцеву економіку».

Зараз Hazara робить значний внесок у загальне виробництво оливок у Пакистані.

"Регіон має значний потенціал для збільшення загального виробництва оливок у Пакистані, завдяки сотням тисяч дерев Кахо (диких оливок), які сприяють економічному та сільськогосподарському процвітанню», — сказав Хусейн.

Пакистанські чиновники вважають, що в результаті зусиль щодо розширення виробництва пакистанська олія незабаром буде самодостатньою і навіть матиме потужності для експорту оливкової олії.

"Пакистан на шляху до того, щоб у майбутньому стати значним експортером оливкової олії першого віджиму», — сказав Хусейн. ​"У 2022 році країна експортувала оливкову олію першого віджиму та першого віджиму на суму понад 1.9 мільйона доларів США (1.8 мільйона євро) до семи країн, при цьому більша частина експорту припадала на Мозамбік і Канаду».

"У рамках своєї стратегічної мети зменшити торговельний дефіцитПакистан активно просуває експорт оливкової олії першого віджиму», — додав він. ​"Деякі пакистанські компанії вже експортують на світові ринки, включаючи Китай і Сполучені Штати».