Виробники з оптимізмом орієнтуються на клімат і ринкові труднощі

Коли 2024 рік добігає кінця, Olive Oil Times Результати Harvest Survey показують певний рівень оптимізму серед виробників.

У щорічному опитуванні, яке було надіслано 4,208 виробникам у 30 країнах, фермери та мельники оцінили 2024/25 урожайний рік як загальний вище середнього. Однак наслідки зміна клімату, нестабільність ринкових цін, плутанина споживачів і робочі проблеми залишалися критичними проблемами.

Тим не менш, виробники оцінили поточний урожай на 67 зі 100, що є суттєвим покращенням порівняно з минулорічний рейтинг 51 і значно перевищує середній показник за попередні шість років.

Щоб підкреслити цей момент, майже 62 відсотки респондентів сказали, що цьогорічний урожай був кращим, ніж торішній, причому фермери та мельники оцінили кількість як 62, що є найвищою оцінкою З 2019, а якість як 82, найвища З 2021.

Оцінка врожаю OOT 2024

Як би ви оцінили врожай 2024 року в цілому? (0=жахливо, 100=відмінно)

"Після двох важких років ми неймовірно вдячні за успішний урожай», – сказала Люсія Гамес з Тропічний в Хаен, Іспанія. ​"Цей сезон приніс виклики – передчасний дощ загрожував і порушив наші плани».

"Але нам пощастило», – додала вона. ​"Щоденно спостерігаючи за умовами, погода дала нам невелике вікно для збору врожаю, забезпечивши ранній збір урожаю оливок, який ми шукали.

Показник якості 2024 року

Як би ви оцінили врожай за якістю? (0=жахливо, 100=відмінно)

Інші виробники кажуть, що цьогорічний урожай був найкращим і оптимістично дивляться на перспективи наступного.

"Ми були дуже задоволені врожаєм 2024 року тут, у Джорджії, Сполучені Штати», – сказав Сіріако Чавес з Ферми свіжої преси. ​"Ми почали збирати врожай на початку вересня і закінчили на початку жовтня. Цьогорічний урожай був найкращим, який ми коли-небудь отримували, і, ймовірно, представляє найбільший урожай у Грузії, а дерева добре підготовлені для гарного врожаю 2025 року».

Краще ніж минулого року

Урожай 2024 року кращий, такий самий чи гірший за минулорічний?

Дані Міністерства сільського господарства Сполучених Штатів (Міжнародна рада з оливкової продукції ще не опублікувала свій офіційний прогноз урожаю) показують, що світове виробництво оливкової олії, як очікується, зросте до 3.1 мільйона метричних тонн у 2024/25.

Незважаючи на досягнення найвищої врожайності з 2021/22 рр., виробники залишаються обережними щодо звичайних занепокоєнь, які посилюються широкомасштабними впливами глобальних конфліктів і змінними геополітичними реаліями.

Видобуток олії був нижчим, ніж очікувалося, в Греції та інших країнах Європи. (Фото: Оливкова ферма РНЕ)

Кліматичні проблеми залишаються на першому місці

Знову зміна клімату очолює список проблем, з якими стикаються виробники, 58 відсотків назвали це однією з найбільш серйозних проблем.

Однією з характерних ознак зміни клімату стало збільшення екстремальна погода.

Виробники в Середземноморському басейні стверджують, що раптовий перехід від спекотного та сухого літа до вологої та помірної осені перешкоджав збору оливок і, у деяких випадках, призводив до зниження накопичення олії в оливках.

Головні проблеми виробників

Що з перерахованого вас найбільше хвилює?

"Ми отримуємо винятковий урожай щодо якості та обсягу фруктів, але ми помічаємо різке падіння врожайності порівняно з попередніми роками», — сказав Діамантіс П’єрракос з грецького виробника. Лаконіко.

"Сильна посуха вплинула на вироблення олії в наших фруктах», — додав він. ​"Хоча нещодавно ми отримали такий необхідний дощ, він мав прийти набагато раніше».

(Фото: ферма Бата Тарім)

Загалом 53 відсотки респондентів сказали, що на їхній урожай вплинула надмірна спека, тоді як 43 відсотки сказали те саме про посуху.

"У нас було багато оливок, але вони були дуже маленькими через посуху, що знизило врожайність і дещо вплинуло на якість», – сказав Мехмет Такі з Ферма Бата Тартім в Туреччині.

Оцінка врожайності 2024 року

Як би ви оцінили кількість оливкової олії? (0=жахливо, 100=відмінно)

Загалом 35 відсотків фермерів і мірошників сказали, що погана погода вплинула на їхню здатність виробляти оливкову олію, а 27 відсотків вказали на проблему надмірні дощі.

"Урожай 2024 року був серйозно постраждали надмірними весняними дощами у 2023 році», – сказав Фернандо Ротондо з Бразилії Олівопампа. ​"На нові плоди (2024/25 рр.) також впливають весняні дощі та хмара попелу амазонки [лісової пожежі] в навколишньому середовищі, що перешкоджає запиленню».

Нестача робочої сили продовжує впливати на врожай

У той час як виробники сказали, що надмірна спека, посуха, погана погода та надмірні дощі були чотирма факторами, які найбільше вплинули на їхні врожаї цього року, брак робочої сили не відставав.

Одна чверть респондентів заявили, що відсутність працівників під час збору врожаю безпосередньо вплинула на їх діяльність, тоді як 35 відсотків назвали трудові труднощі серед своїх головних проблем.

Пошук достатньої кількості працівників для збору врожаю в Каліфорнії залишається постійною проблемою. (Фото: Central Coast Olive Company)

"Коли мої дерева дорослішають, я отримую все більші й більші врожаї, але я дуже стурбована браком робочої сили в Каліфорнії», – сказала Бет Маккаун з Central Coast Olive Oil Company.

"Нам потрібна програма праці іммігрантів, яка дозволяє працівникам з інших країн в’їжджати в штат і повертатися додому після завершення сільськогосподарського циклу», – додала вона.

Головні виклики

Що з перерахованого вплинуло на ваш урожай цього року?

Інші виробники визначили нестачу робочої сили як подвійну проблему. На додачу до труднощів знайти достатню кількість людей, щоб швидко зібрати оливки та транспортувати їх до млина, динаміка попиту та пропозиції призвела до того, що виробникам довелося платити вищу зарплату, що підвищувало собівартість виробництва.

"Я не можу знайти достатньо покупців цього року, щоб покрити мої зростаючі витрати на виробництво», – сказала Лорен Кленсі з Villa le Masse di San Leolino в Італії. ​"Коли ми почали виробляти олію в 2016 році, ми платили 12 євро за годину за врожай. Зараз ми платимо 20 євро за годину, але оптові ціни не змінилися».

Ринкові ціни продовжують хвилювати виробників

Очікується, що ціни на оливкову олію підвищаться до рекордних значень у січні 2024 року впасти нижче 5 євро за літр на початок 2025 року.

Ця нестабільність та її вплив на споживачів призвели до того, що ринкові ціни стали однією з найбільших проблем для 39 відсотків виробників, поступаючись лише зміні клімату.

Tropicual був одним із багатьох андалузьких виробників, які відзначили чудовий урожай після двох невдалих років. (Фото: Tropicual)

Падіння цін на місці походження спонукало деяких виробників хвилюватися, що вони можуть не в змозі покрити свої зростаючі витрати.

"Наше головне занепокоєння — ринок і ціноутворення», — сказав Такі з ферми Бата Тарім. ​"Ціни падають як камінь, відкидаючи зростання витрат. Ми сподіваємося, що зростання споживання повернеться разом зі зниженням цін».

Інші виробники стурбовані тим, що два роки безпрецедентно високих цін на оливкову олію змінилися споживачів ставлення повністю.

(Фото: оливкова ферма Campodonico)

"У період економічних труднощів висока ціна на оливкову олію робить її товаром, який можна витрачати на власний розсуд», — сказав Ендрю Ліллі з Juno Olives у Новій Зеландії.

"При поганому врожаї і постійно зростаючих витратах добриво, паливо, фрахт тощо, вартість оливкової олії може вибити нас з ринку», – додав він. ​"Як галузь ми маємо низькі прибутки, і в результаті оливкові дерева вилучаються на користь інших культур».

Очікувана легкість продажу цьогорічної продукції

Наскільки складно буде продати цьогорічну продукцію? (0=дуже важко, 100=дуже легко)

Незважаючи на занепокоєння щодо цін, виробники були дуже впевнені, що продати цьогорічну продукцію буде просто, оцінивши її в 72 (де нуль дуже важко продати, а 100 – дуже легко).

Відсутність знань споживачів завдає шкоди виробникам

Після зміни клімату та ринкових цін 38 відсотків виробників назвали плутанину споживачів однією зі своїх найважливіших проблем.

Від плутанини в термінології та недостатньої обізнаності про користь оливкової олії для здоров’я і органолептичних якостей до нестримної дезінформації, фермери та мірошники стурбовані цим освіти оливкової олії все ще не пробивається у великих масштабах.

(Фото: Natura Ródos Kallas)

"Навчання споживачів має вирішальне значення для успіху всієї галузі», – сказав Пол Дюрант з штату Орегон Оливковий млин Дюрант. ​"Не лише про очевидні речі, як-от про те, як використовувати оливкову олію, про користь для здоров’я та про те, як вона покращує кулінарний досвід, а й про те, як її готують, звідки беруть оливки, як виглядає ланцюжок постачання для переробних операцій».

Багато дрібних і традиційних виробників сказали, що вважають, що споживачі не знають про органіку та високу якість оливкова олія першого віджиму виробництво безпосередньо пов'язане з небажанням платити вищі ціни.

"У виробництві є великі зусилля та успіх високоякісна оливкова олія, але пересічний споживач вважає оливкову олію товаром і не бажає платити фактичну вартість продуктів ручного холодного віджиму дрібних виробників», – сказав Зейнеп Белгер з турецької компанії. Зайто.

(Фото: оливки Халаф)

Інші виробники наголошували на загальній фразі, що оливкова олія повинна йти по стопах вина, щоб підтримувати прибутковість і продовжувати процвітати.

"Оливкова олія, особливо коли вона є extra virgin або органічний, не є добре відомим у всьому світі», - сказав Едуардо з Il Casellino в Італії. ​"Слід проводити кампанії, щоб пояснити, наскільки важлива оливкова олія для нашого здоров’я та наскільки привабливим і дорогим є виробництво оливкової олії для фермера, особливо якщо воно органічне».

"Все це повинна відображати ціна. Люди готові витрачати 100 євро на пляшку вина, яка може тривати лише один день, а не 20 євро на пляшку олії, яка дуже корисна для нашого здоров’я», – додав він.

Тарифи та конфлікти постають як нові проблеми у 2024 році

У той час як клімат, ціни та знання споживачів є предметом вічної занепокоєності для виробників, посилення геополітичної невизначеності 2024 року принесло нові виклики для фермерів і мукомолів.

Цитували одинадцять відсотків респондентів тарифи серед їхніх найважливіших проблем, посилений виборами колишнього президента Дональда Дж. Трампа в США, попередня адміністрація якого запровадила два пакети мит, спрямованих на іспанські столові оливки та оливкову олію.

Тарифи та геополітична нестабільність є одними з нових проблем, з якими стикаються світові виробники оливкової олії. (Фото: Ptora)

Ще сім відсотків сказали, що потрясіння та конфлікти, які впливають на настрої споживачів і ланцюги поставок (не кажучи вже про людей, які живуть через них), були одними з їхніх головних турбот.

"Найбільшими загрозами для нашої роботи є нестача робочої сили та ймовірність ескалації російсько-української війни, яка порушить весь світовий ринок і логістичні ланцюжки», – сказав Хуліо Алвес з Квінта дос Олмайс.

"Контрабанда із зон конфлікту заплямувала репутацію оливкової олії, додав Белгер, про контрабанда оливкової олії із північно-західної Сирії через Туреччину та в Європу для змішування та перепродажу.

Виробники залишаються впевненими в майбутньому

Незважаючи на те, що виробники стикаються з низкою проблем, які вимагають індивідуальних і складних рішень, вони, як правило, з оптимізмом дивляться в майбутнє.

За шкалою від нуля (не впевнений) до 100 (дуже впевнений) виробники оцінили свою впевненість як 72.

Рейтинг впевненості виробників у 2024 році

Наскільки ви впевнені в майбутньому свого бізнесу? (0=не впевнений, 100=дуже впевнений)

"Індустрія в Каліфорнії розвивається, і ми є частиною сплеску з високоякісною оливковою олією першого віджиму», – сказав Річард Мейслер з Оливкова ферма Сан-Мігель. ​"Наші екскурсії по фермах подвоїлися. Ми з нетерпінням чекаємо врожаю наступного року за гарною погодою та кількістю».

Інші виробники сказали, що відчувають надію, оскільки помічають, що в сектор приходять молоді та енергійні нові люди.

"Окремо ми відзначили підприємницьку активність двох молодих братів у нашому місцевому місті, які відкрили нове невелике виробництво з найсучаснішим обладнанням, прагнучи відійти від традицій і виробляти більше високоякісної оливкової олії першого віджимання», – сказав Гамес з Тропікуала. ​"Отже, галузь безперечно розвивається та залучає молоді таланти.