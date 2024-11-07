Збирання врожаю в Греції стикається з першими проблемами

Великі надії грецьких виробників оливкової олії на високий урожай у 2024/25 врожайному році

були зруйновані тривалою посухою та відсутність суттєвого Осінні дощі на півдні Греції.

На півострові Пелопоннес, центрі виробництва оливкової олії в країні, протягом 2024 року спостерігалася суха та спекотніша погода, ніж зазвичай.

Зміни клімату зараз відчувають свою присутність як ніколи. Ця зима буде критичною; нам потрібна холодна та дощова погода, щоб наші дерева вижили. - Марія Сгуру, співвласник Skoutari Olive Oil

У результаті збирання оливок було відкладено в деяких виробничих регіонах на півострові, а фермери чекали переходу на більш прохолодну та вологу погоду в надії на більше накопичення оливкової олії.

Суха погода значно вплинула на оливкові дерева, особливо в Мессенії, на півдні Пелопоннесу, що призвело до низького накопичення оливкової олії.

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"У багатьох випадках 100 відсотків виробництва пошкоджено в нашій області», – йдеться в повідомленні сільськогосподарської асоціації Chandrinos із західної Мессенії. ​"І це стає гірше, оскільки посуха та спека тривають».

Асоціація також закликала грецький уряд компенсувати постраждалим оливковим фермерам у регіоні.

Більше фермерів і мірошників у Мессенії, одному з найбільш багатих регіонів країни, що виробляє оливкову олію, стикаються з наслідками сухої погоди та високих температур цього врожайного року.

"Зібрані оливки нерівномірно тріскаються під час транспортування на подрібнення через високу температуру в цьому регіоні за останні шість місяців», — розповів фермер і власник млина Янніс Панагопулос із міста Філіатра на західному узбережжі регіону. Olive Oil Times.

"Тому місцеві фермери припинили збір урожаю, доки не настане холодна погода, щоб оливки знизилися до нормальної температури», – додав він.

Деякі оливкові фермери в регіоні також повідомили, що гілки оливкових дерев чутливі до розтріскування під час збору врожаю через відсутність соку в деревах.

У сусідньому регіоні Лаконія збір врожаю також призупинено в деяких районах через мінімальну кількість олії в урожаї оливок.

Спекотна і суха погода також вплинула на виробництво оливкової олії в Ахайї на заході Пелопоннесу.

"Оливки дуже тонкі та зморшкуваті», – сказав місцевий фермер Янніс Бодіотіс. ​"Збір врожаю планують розпочати після 15 листопадаth, і ми сподіваємося, що до того буде дощ. Виробництво впало на 50 відсотків, але нічого подібного минулорічний згубний урожай».

На іншому боці Егейського моря на острові Лесбос, третьому за величиною острові в країні та ще одному традиційному грецькому регіоні виробництва оливкової олії, збір урожаю та переробка оливок також тимчасово призупинено в деяких районах.

"Ми очікували, що наш урожай оливкової олії буде в шість разів більший, ніж минулого року, подібно до врожаю, який ми мали 20 років тому», — сказав фермер і мірошник Василіос Коккінофорос із східного села Морія державному каналу ERT. ​"Однак відсутність дощів протягом останніх кількох місяців у нашому регіоні значною мірою вплинула на кількість сезонної оливкової олії».

"Поливати оливкові дерева важко в нашій місцевості, оскільки місцевість на нашому острові напівгірська», — додав він.

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На Криті оливкові дерева, розташовані в східній частині острова, також суттєво страждають від тривалої сухої погоди.

"Минув майже рік з тих пір, як у нашій місцевості випали останні дощі», – сказала Марія Сгуру, співвласниця нагородженого Оливкова олія Скутарі з Сітії. ​"Наші оливкові гаї зрошуються, але нам все одно довелося працювати вдвічі більше, щоб цього року отримати якість, якої ми шукали в наших оливкових оліях».

"Однак більшість оливкових дерев у нашій місцевості не зрошуються, і вони мають великі труднощі впоратися з тривалою сухою погодою, незважаючи на свою природну стійкість до посухи», – додала вона. ​"Ситуація краща в нашому рідному місті Кріца, але стає гіршою, коли ми рухаємося до села Кавуссі, де дерева майже знищені».

"Зміна клімату зараз відчуває свою присутність більше, ніж будь-коли», — зазначив Сгуру. ​"Ця зима буде критичною; нам потрібна холодна та дощова погода, щоб наші дерева вижили».

За даними асоціації критських оливкових муніципалітетів (SEDIK), ситуація краща в західних частинах острова поблизу Ханьї, де у вересні випали деякі дощі.

Однак у центральному Криті місцева влада Іракліона оголосила, що сезонний урожай оливкової олії очікується нижчим, ніж очікувалося спочатку, через тривалу посуху.

Тим часом, зменшення плодоношення оливкових дерев через посуху не має права на компенсацію від ELGA, грецьких організацій страхування сільського господарства. Фермери, які вирощують оливкову олію, і виробники оливкової олії з усієї країни просять внести поправки до правил організації, щоб включити шкоду, спричинену посухою.