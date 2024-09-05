Після більш ніж чотирьох місяців спекотної та сухої погоди на більшій частині території Греції фермери, які вирощують оливки, і виробники оливкової олії називають дощ найважливішим фактором для значного врожаю оливкової олії в країні в наступному 2024/25 врожайному році.

"Посуха вдарила по вирощуванню оливок у всьому Середземномор’ї», – сказав Йоргос Коккінос, президент асоціації виробників Nileas з регіону Мессенія на півдні Пелопоннесу.

"У нашій місцевості погода була тепліше звичайного з весни, і ми не бачили істотних дощів протягом чотирьох місяців», – додав Коккінос. ​"Кілька днів тому ми дійсно отримали невеликі опади, але це були лише спорадичні опади. У деяких районах оливкові дерева стикаються зі значними проблемами через тривалу спеку та посушливі умови».

Нам потрібна лише пара дощів, щоб полити дерева, щоб матеріалізуватися потужний урожай оливкової олії. Але якщо дощів не буде, подекуди врожай не буде. - Йоргос Коккінос, президент асоціації продюсерів Nileas

Однак Коккінос сказав, що місцеві виробники очікують задовільного врожаю, якщо дощі підуть вчасно.

"Плодоношення оливкових дерев пройшло дуже добре», — сказав він. ​"Нам потрібна лише пара дощів, щоб полити дерева, щоб матеріалізуватися потужний урожай оливкової олії. Але якщо дощів не буде, то врожай подекуди не буде».

За попередніми оцінками, виробництво оливкової олії в регіоні Мессенія, як очікується, відновиться до понад 60,000 40,000 тонн з приблизно - - тонн минулого року.

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Цього літа в центральних і південних регіонах Греції, де розташована більшість оливкових гаїв країни, спостерігалися ідентичні сухі погодні умови в червні та липні, які характеризувались відсутністю дощу та ранкової роси, а температура залишалася між 35 ºC і 40 ºC протягом кількох місяців. днів поспіль, підкреслюючи оливкові дерева.

Згідно з даними Афінської національної обсерваторії, липень також був найспекотнішим з усіх зареєстрованих у країні, перевищивши середню температуру з 1991 по 2020 рік на 2.9 °C і найтепліший раніше липень 2012 року на 0.3 °C.

Згідно з довгостроковими прогнозами погоди, існує також більш ніж 60-відсоткова ймовірність того, що вересень і жовтень будуть на 1.5 ºC-2 ºC теплішими, ніж зазвичай у Греції.

Оцінки виробництва оливкової олії в країні на 2024/25 рр. суттєво відрізняються серед експертів галузі, що вказує на невизначеність, яка домінує в секторі через нерегулярну погоду.

Однак, коли оливкові дерева увійшли в ​"на рік» у своєму природному альтернативному циклі плодоношення більшість регіонів, що виробляють оливкову олію в Греції, мають намір відновитися після попереднього похмурий урожай 2023/24.

За словами Маноліса Яннуліса, голови Національної міжпрофесійної асоціації оливкової олії (EDOE), Греція, ймовірно, вироблятиме від 250,000 280,000 до - - тонн оливкової олії, що майже вдвічі перевищує обсяг минулого року.

"Обов’язковою умовою для цього є те, що погода залишатиметься сприятливою до збору врожаю, який відбудеться приблизно через три місяці», – зазначив Януліс. ​"Високі температури та відсутність опадів завжди викликають хвилювання у виробників».

Розповіли інші експерти Olive Oil Times що майбутній урожай оливкової олії в Греції, ймовірно, коливатиметься біля порогу в 200,000 30 тонн, що більш ніж на - відсотків більше, ніж минулого року.

Дощ також є важливим компонентом міцного врожаю в інших виробничих регіонах країни.

"Оливкові дерева на острові інтенсивно цвіли, тож ми покладаємо великі надії на рясний урожай як за якістю, так і за кількістю, якщо випаде дощ», — сказав виробник і власник млина Янніс Протуліс з острова Лесбос в Егейському морі.

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На Лесбосі росте понад 11 мільйонів оливкових дерев, головним чином місцевих сортів Колові та Адрамітіні, які виробляють характерну для острова жовтувату оливкову олію.

"Минулого року виробництво оливкової олії на Лесбосі було мінімальним», — сказав Протуліс. ​"Ми не бачили великого врожаю на острові з сезону 2019/20. Кілька рясних дощів у вересні призведуть до того, що виробництво оливкової олії на острові перевищить 15,000 - тонн цього врожайного року, і ця цифра походить прямо з наших славних років минулого».

У північній Греції фермери, які вирощують оливки на півострові Халкідіки, повідомили ERT News, що вони були змушені поливати свої оливкові дерева з квітня через аномально спекотну та суху погоду в регіоні.

Вони додали, що Халкідіки є популярним літнім туристичним напрямком, що змушує туристів і фермерів конкурувати за одні й ті самі ресурси, і держава повинна запровадити регулювання для забезпечення наявності води для сільськогосподарських цілей.

На Криті виробники також очікують цього року врожай вище середнього за умови, що оливкові гаї острова отримають трохи дощу.

"Крім 30 відсотків [оливкових дерев на острові], які мали проблеми з раннього плодоношення, решта 60-70 відсотків розвиваються дуже добре, і це буде вдалий рік, якщо погода буде на нашому боці», — сказав виробник Міхаліс. Кабітакіс з Іракліону.

"Якщо в серпні буде дощ, оливкові дерева почуватимуться набагато краще», – додав він. ​"Інакше ті 30 відсотків, які вже мають проблеми, стануть 50 відсотками».

Згідно з деякими початковими оцінками, виробництво оливкової олії на Криті, ймовірно, перевищить 60,000 2024 тонн у 25/2023 після похмурого врожайного 24/30,000 року, коли на острові було вироблено близько - - тонн оливкової олії.

Однак під час попереднього збору врожаю на Криті та в інших регіонах виробництва було помічено, що сприятливі осінні дощі, які допомагають оливкам підвищити вміст оливкової олії, іноді також можуть сприяти прояву шкідників олив, особливо оливкова фруктова муха.

Повернувшись до Пелопоннесу, оптимізм прийшов із регіону Ілія на півострові, де місцеві виробники оптимістично сподіваються на рясний урожай оливкової олії цього року.

"Наші дерева завантажені», – сказав місцевий відзначений нагородами продюсер Олексій Карабелас. ​"Дефіцит води не є проблемою, оскільки наші дерева зрошуються. Майже всі виробники в околицях Стародавньої Олімпії очікують високого врожаю».

"Останні опади в нашій місцевості були рясними в останні тижні, що значно допомогло незрошуваним деревам, а плодожерки ніде не видно», – підсумував він. ​"Схоже, це буде один із найкращих урожаїв, які ми коли-небудь бачили».