Грецькі виробники святкують успішне завершення історично низького врожаю

Цьогорічний невтішний урожай у Греції не завадив виробникам оливок і мельникам країни виготовити деякі з найкращі в світі оливкові олії першого віджиму.

Перевершуючи всі шанси, грецькі виробники підійшли до нагоди та отримали 56 нагород (26 золотих і 30 срібних нагород) із 108 заявок на виставці 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Виробництво оливкової олії в Греції впало нижче 150,000 - тонн у 2023/24 врожайному році рекордно низький і менше половини минулорічних 340,000 - тонн.

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Фермери та мельники посилалися на нестабільну погоду, яка порушила усталену схему вирощування оливок у країні, і оливкова фруктова муха інвазії як основні причини зниження кількості, а в деяких випадках і якості.

"Минулий рік був найскладнішим, з яким ми коли-небудь стикалися», – сказав критський продюсер Панагіотіс Ціріотакіс з Акрополь Organics, який отримав дві золоті нагороди за моносорти Коронейкі.

"На відміну від покоління мого дідуся, коли погода була надійною та стабільною, ми мали справу зі змінами погодних умов, як ніколи раніше», – додав він.

Виробники з Криту та півострова Пелопоннес, опори грецької індустрії оливкової олії, отримали левову частку нагород на цьогорічному NYIOOC з 32 нагородами.

AMG Карабелас з регіону Ілія на півострові прибув через несприятливу погоду, яка домінувала в регіоні цього року, щоб відзначити дві золоті нагороди та срібну срібну нагороду на Словесному конкурсі.

Високі температури навесні та волога погода під час збору врожаю були одними з труднощів, з якими зіткнулася компанія AMG Karabelas, щоб досягти якості, яка отримала нагороди. (Фото: AMG Karabelas)

Алексіс Карабелас сказав, що нестандартні погодні умови, включаючи надмірні дощі навесні та теплу погоду під час збору врожаю, змусили компанію змінити тактику та знову досягти високих стандартів якості.

"Нам довелося проводити часті тести, щоб досягти бажаних результатів», – сказав він. ​"Зробивши це цього року, ми віримо, що зможемо перемагати й у наступні роки».

Пелопоннеський виробник отримав дві золоті нагороди за Laurel & Flame Fresh, моносорт Tsabidoelia та його суміш Olympia PGI третій рік поспіль. Компанію Myths of Olympia також нагородили.

"Ми також раді, тому що Myths of Ancient Olympia, оливкова олія першого віджиму Koroneiki, яку ми подали на розгляд NYIOOC вперше отримав срібну нагороду на конкурсі», – сказав Карабелас.

На Криті, де в деяких виробничих районах острова спостерігалося різке падіння виробництва оливкової олії на 60-70 відсотків, учасники, які повернулися Скутарі та Критський урожай подолали складний урожай, щоб отримати нагороди цього року NYIOOC.

Розташовані на протилежних сторонах острова – Скутарі на східній стороні поблизу Ласіті та Cretan Harvest на західній стороні поблизу Ханьї – обидва виробники боролися з сухою погодою на острові та шкідниками оливкових культур під час збору врожаю.

Після складного 2023/24 врожайного року виробники заявили, що ситуація напередодні 2024/25 виглядає більш багатообіцяючою. (Фото: Cretan Harvest)

"Погода стала непередбачуваною, сильний вітер і тепла погода у квітні та травні сильно вплинули на процес зав’язування оливкових плодів», – сказала Марія Сгуру зі Скутарі. ​"Окрім проявів плодожерки, врожайний 2023/24 рік був також дуже посушливим. Посуха є однією з наших головних проблем на східному Криті».

Однак золота нагорода, яку отримав Скутарі за четвертий поспіль рік надзвичайно допоміг полегшити тягар складного врожаю.

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"Отримання нагороди сповнило нас гордістю за наш динамічний курс, але також і вдячністю за наших попутників», — сказав Сгуру. ​"Вірні своєму зобов’язанню пропонувати найвищу якість, ми продовжуємо наші зусилля з ще більшою наполегливістю».

Зі свого боку, Cretan Harvest отримав срібну нагороду в конкурсі на делікатну оливкову олію першого віджиму Koroneiki, хоча й з деякими труднощами через важкий урожайний 2023/24 рік.

"Сезон був дуже складним, плодова мушка та глоеоспоріум вплинули на кількість та якість критської оливкової олії», – сказав власник Стаматіс Мадаріотакіс. ​"Однак NYIOOC Нагорода визнає нашу наполегливу роботу, спрямовану на підтримку високих стандартів у виробництві оливкової олії».

Мадаріотакіс додав, що урожай 2024/25 виглядає багатообіцяючим, оскільки квіти оливкового дерева добре розвиваються.

Інші експерти очікують покращення врожайності оливкової олії в Греції в 2024/25 рр., за умови, що оливки будуть розвиватися безперешкодно.

"На оливкових деревах по всій країні чітко видно сильне плодоношення, що приносить наступний урожай оливкової олії десь від 200,000 220,000 до - - тонн», — сказав дегустатор оливкової олії та консультант з якості Васіліос Францолас.

"Однак оливкові квіти в деяких районах всихають через сильну посуху в поєднанні з відсутністю необхідні години холоду минулої зими має змусити нас бути обережними», – додав він. До середини червня ми повинні мати кращу картину наступного врожаю оливкової олії».

На Лесбосі, третьому за величиною острові Греції та ще одному з традиційних регіонів країни з виробництва оливкової олії, виробництво впало до 3,000 тонн цього сезону з понад 10,000 2022 тонн у 23/-.

Falcon доглядає за 40,000 12 оливкових дерев - сортів на острові Лесбос. (Фото: Falcon)

Незважаючи на похмурий урожай острова, Falcon з Сігрі на західному узбережжі острова тріумфувала з трьома золотими нагородами, повторивши минулорічний успіх на Всесвітньому конкурсі.

"Надзвичайно важливо отримати нагороду на престижному конкурсі в Нью-Йорку після такого важкого року», – сказала Нана Канакакі, відповідальна особа відділу оливкової олії компанії. ​"Три золоті нагороди 2024 року NYIOOC є природним продовженням нагород, які Falcon отримав минулого року».

Компанія перетворила раніше безлюдну територію на величезний гай із 40,000 12 оливкових дерев не менше ніж - різних сортів оливок, включаючи місцеві сорти Адрамітіні та Колові.

Falcon отримав нагороди Всесвітнього конкурсу за три моносорти оливок Kalamon, Kolovi та Adramytini.

Канакакі сказав, що м'яка зима та плодова мушка, яка досить рано відчула свою присутність на острові, вимагають нетрадиційних підходів до виробництва оливкової олії.

"Щоб уникнути будь-якого серйозного впливу на наші оливкові олії, ми почали збирати врожай наприкінці серпня, щоб виготовити нашу оливкову олію першого віджиму раннього врожаю з високим вмістом поліфенолів», — сказала вона. ​"Ми постійно прагнемо просувати нашу оливкову олію за допомогою іншого підходу до якості та стійкості, наприклад мінімального використання води та виключення атмосферного кисню з процесу виробництва для досягнення найвищої якості».

"Ми дуже раді, що наші зусилля та наполеглива праця з часом знаходять визнання», – підсумував Канакакі.