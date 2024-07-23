М’ясність, прогірклість є найпоширенішими дефектами в заявках на Всесвітній конкурс

Двома найпоширенішими дефектами, які аналітична група виявила у 2024 році, були гіркість і прогорклість. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Дані опубліковані на Olive Oil Times World Ranking Платформа показує, що 278 зразків, поданих на конкурс, містили несправність, що становить 44 відсотки від загальної кількості дефектів. Між тим, згірклість була виявлена ​​в 172 зразках, що становить 27 відсотків від загальної кількості дефектів.

Загалом експертна група виявила 627 проявів семи дефектів у представлених на конкурс оливкових оліях. Примітно, що один зразок оливкової олії може містити кілька дефектів. Більше десяти відсотків записів, надісланих до NYIOOC були несправними.

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Щоб відповідати стандартам extra virgin сорту, зразок повинен бути без дефектів. Ці дефекти негативно впливають на органолептична якість оливкової олії і зазвичай зменшують її Користь для здоров'я.

Незважаючи на те, що найпоширенішими дефектами, які виявляли судді, були рістість і згірклість, зразки також містили винний (64), затхлий (58), каламутний осад (33), розжарений або підгорілий (20) і металевий (два) дефекти. За даними Міжнародної оливкової ради, 16 різних дефектів оливкової олії існувати.

Досвідчені дегустатори оливкової олії часто визначають їдкість у зразках, виявляючи такі сенсорні властивості, як тапенада, стічні води оливкового млина і смак стиглих оливок.

Наявність липкості часто вказує на те, що зібрані оливки зберігалися протягом тривалого періоду перед подрібненням на оливкову олію.

Ця затримка запускає анаеробне бродіння в оливках, що призводить до небажаної активності мікробів і виробництва різних кислот.

Розмиття також може бути результатом поганих умов млина; оливкова олія може придбати цю властивість, коли вона контактує зі старою оливковою пастою на неадекватно очищеному обладнанні.

За словами Донато Паланчіа, олеолога та фахівця з виробництва оливкової олії Фаркіоні Олій, яка отримала три золоті нагороди у 2024 році NYIOOC, температури помелу можуть посилити дефекти, включно з липкістю.

"Дефект може погіршитися під час фази екстракції шляхом застосування надмірно високих температур», – сказав він. ​"Це часто трапляється на оливкових млинах, тому що більш висока температура дає більшу кількість оливкової олії з оливкової пасти».

"Однак ці температури погіршують якість і сенсорний профіль оливкової олії», – додав Палансія. ​"Незалежно від сценарію, подібний дефект навряд чи буде спричинений транспортуванням зразка оливкової олії чи пляшки. Це не виникає через транспорт».

Тим часом згіркнення спричинене окисленням оливкової олії та може виникнути під час фази екстракції та після виробництва олії. все-таки ​"свіжовироблена оливкова олія навряд чи швидко окислиться», — сказав Палансія.

Окислення відбувається, коли молекули оливкової олії взаємодіють з киснем. При цьому захищені антиоксидантними властивостями певних поліфеноли, оливкова олія першого віджиму все ще піддається деградації через окислення.

Кисень викликає утворення пероксидів, які реагують з ненасиченими жирними кислотами, найбільш поширеними компонентами оливкової олії, утворюючи гідропероксиди. Цей процес призводить до утворення альдегідів і кетонів, які викликають згіркнення.

"Дефект може змінити якість оливкової олії різним ступенем та інтенсивністю», – сказав Палансія. ​"Коли ми говоримо про окислення зразків оливкової олії, це може бути пов’язано з проблемами під час транспортування. Наприклад, якщо частина вмісту зразка витікає з контейнера, присутні повітряні зазори, і може статися окислення».

Виробники можуть виявляти дефекти та коригувати відповідним чином на етапі помелу процесу виробництва оливкової олії. У результаті Палансія вважає, що виробники повинні мати базове розуміння органолептичної оцінки оливкової олії.

"Я б сказав, що технік оливкової олії нагадує диригента оркестру», – сказав Палансія. ​"Ми повинні спробувати гармонізувати всі компоненти, як зробити так, щоб мелодія виходила з оркестру, мелодія, здатна охарактеризувати постановку».

"Дегустатор із досвідом, який постійно пробує олії та розуміє врожай, стиглість та техніку екстракції, може розпізнати проблеми», – додав він. ​"Це не магія; це фундаментальний досвід, необхідний для виробництва високоякісної оливкової олії».