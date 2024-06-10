Французькі виробники святкують удостоєний нагороди фініш для чудового врожаю

Виробники оливкової продукції та мельники у Франції разом отримали 14 нагород у 2024 році NYIOOC World Olive Oil Competition, другий за величиною результат у країні на найбільшому у світі конкурсі якості оливкової олії.

Франція вдосконалила його світовий рейтинг від 13th місце у 2023 році до дев’ятого у 2024 році, незважаючи на те, що цього року було надіслано на шість заявок менше. Загалом 11 продюсерів разом отримали чотири золоті та десять срібних нагород за 21 заявку.

Це покращує нашу ефективність під час налагодження контактів із потенційними продавцями та споживачами та свідчить про вотум довіри від надійних джерел, що дає нам змогу виділитися серед конкурентів. - Луїза Шерман, співвласник, Domaine de Gerbaud

Новини про нагородження завершив а великий урожай у Франції. За даними Європейської комісії дані, країна виробила 5,500 тонн оливкової олії в 2023/24 врожайному році, що значно більше порівняно з 3,800 тоннами, виробленими в 2022/23, і на 20 відсотків вище середнього показника за п'ять років.

Незважаючи на те, що фермери залишаються відданими вирощуванню місцевих сортів, ініціативи реалізуються значною мірою збільшити виробництво з товарними сортами.

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Незважаючи на щедрий і відзначений нагородами завершення збору врожаю, французькі виробники назвали зміну клімату серйозною проблемою: деякі гаї мають рясні врожаї, а інші мають дуже низький урожай оливок.

Незважаючи на врожайність, загальна якість оливкової олії першого віджиму в країні цього року висока завдяки своєчасним дощам і сухому та сонячному літу.

Серед цьогорічних переможців була Mas des Bories. Виробники, які зосереджуються на вирощуванні та переробці вітчизняних сортів, відреагували так ​"неймовірна радість», коли почули про їх золоту нагороду за моносорт Агландау та срібну нагороду за суміш із захищеним найменуванням походження.

Клер де Фіна Кутен показує відвідувачам оливкові гаї своєї компанії в Салон-де-Прованс. (Фото: Mas des Bories)

Власниця Клер Де Фіна Кутен пояснила успіх свого гаю в Салон-де-Прованс.

"Завдяки нашому сухому і сонячному мікроклімату ми не страждали від літньої спеки», – сказала вона в Інтерв’ю в лютому 2024 року. ​"Нас захищало наше розташування в долині з деревами. І ми також використовуємо зрошення, тож це допомагає. Але нам не потрібно зрошувати протягом року; ми зрошуємо лише протягом коротких періодів».

"Щодо самого врожаю, то цього року суттєва різниця з минулим не була», – додала вона. ​"Я б сказав, що цьогорічний урожай був, мабуть, відсотків на 15-- більше минулорічного».

У контрасті, Домен де Жербо, який отримав золоту нагороду за органічну суміш PDO, довелося вжити додаткових заходів для захисту від кліматичних впливів.

Domaine de Gerbaud відзначив переможне повернення у 2024 рік NYIOOC. (Фото: Domaine de Gerbaud)

"Це дивно. Ми не можемо перестати посміхатися», – сказала співвласниця Луїза Шерман. ​"Через пандемію Covid-19 ми взяли перерву в змаганнях і працювали над серйозною реструктуризацією дерев, поки наша дочка керувала проектом ребрендингу. Ми дуже раді отримати цю золоту нагороду після кількох років відсутності».

Шерман назвав вплив зміни клімату та інфляцію головними проблемами компанії у виробництві високоякісної оливкової олії.

"Зміна клімату — наш найбільший виклик», — сказала вона. ​"Протягом останніх п’яти років ми страждали від посухи та періодів інтенсивної спеки, причому останні два роки були найгіршими».

"Наша друга значна проблема полягає в тому, що витрати на виробництво постійно зростають, особливо вартість робочої сили у Франції», – додав Шерман. ​"Незважаючи на це, ринок чинить опір вищим і справедливішим цінам для виробників, а споживачі все ще переважно не знають про переваги (смак і здоров’я) високоякісної оливкової олії першого віджиму».

Тим не менш, вона сказала, що отримання міжнародних нагород за якість є дуже надихаючим і допомагає підвищити обізнаність професіоналів харчової промисловості та широкої громадськості про високоякісних виробників.

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"Це покращує наш вплив під час налагодження контактів із потенційними продавцями та споживачами, а також свідчить про вотум довіри від надійних джерел, що дозволяє нам виділитися серед конкурентів», – сказав Шерман. ​"Звичайно, це також дуже приємно для команди перемогти в міжнародному змаганні після того, як вона доклала стільки наполегливої ​​роботи протягом року».

Франція є порівняно незначним виробником оливкової олії, але вона займає сьому позицію у світі за споживанням. Тим не менш, його виробники стикаються з перешкодами в ефективному пристосуванні до викликів, які ставить виробництво.

Власник Aurélie Sirvent (справа) четвертий рік поспіль відзначив успіх на Всесвітньому конкурсі (Фото: Moulin de la Coquille)

Розташований між Монпельє та Марселем, переможець учетверте Мулен де ля Кокіль отримав срібну нагороду за суміш середньої інтенсивності.

Власник Орелі Сірвент сказав, що головним завданням компанії цього року було фрезерування з новим обладнанням.

"Цього року основним викликом стала зміна нашого виробничого ланцюга», — сказала вона. ​"Нам довелося адаптуватися до нашого нового робочого інструменту. На жаль, це не схоже на гоночний автомобіль, який ми можемо випробувати перед змаганнями».

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"Ми повинні випробувати цей інструмент наживо на нашому виробництві, і краще не робити жодних помилок, щоб не втратити важку роботу цілого року», — додала вона.

За словами Сірвента, перемога означає досягнення видимості. ​"Це також означає знати думку журі, що складається з експертів, які ще раз винагороджують нашу роботу та досвід», – сказала вона.

Десять з 11 нагород Франції отримали виробники на півдні, де зосереджено більшість виробництва оливкової олії першого віджиму в країні.

Тим не менш, Домен Петраг'є поставити середземноморський острів Корсика на світову карту оливкової олії, здобувши срібну нагороду для ніжного Ghjermana di Casinca.

Власник Роджер Філіп Маурізі назвав нагороду ідеальним завершенням чудового врожаю, під час якого компанія виробила 4,000 літрів оливкової олії першого віджиму з ендемічного сорту олії.

"Ми дуже раді цій нагороді», – сказав Мауріці. ​"Перемога показує нашим клієнтам, що наша оливкова олія є високоякісною, а для нас це доказ того, що ми добре працюємо в нашому оливковому гаю».