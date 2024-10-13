Філіппо Беріо Exec прогнозує відновлення виробництва, падіння цін

Душан Калєвич налаштований на оптимізацію, оскільки в Середземноморському басейні починаються багатообіцяючі збори оливок, і очікується, що початкові ціни впадуть.

"Ми очікуємо 3.2, можливо, 3.3 мільйона метричних тонн у всьому світі», — сказав Філіппо Беріо, виконавчий директор Північної Америки. Olive Oil Times. ​"Це важлива цифра».

2024/25 врожайний рік очікується першим ​"нормальний» урожай з 2021/22, коли виробництво досягло 3.4 млн тонн.

Якщо цифра в 3.2 мільйона метричних тонн буде підтверджена після перших двох місяців збору врожаю, я очікую, що ціна впаде нижче 5 євро в січні. - Душан Калевич, генеральний директор, Filippo Berio у Північній Америці

За два наступні врожайні роки виробництво впало до 2.6 і 2.4 млн. тонн відповідно; послідовні роки високих весняних температур і посухи дали найнижчі врожаї майже за десятиліття.

Іспанія є центром світового виробництва оливкової олії, і Kaljevic очікує, що виробництво досягне 1.5 мільйона тонн, ​"вдвічі вищий, ніж останні два врожаї».

"Зима була ідеальною для інкубації оливкової олії», – сказав він, з великою кількістю дощів і помірними температурами. ​"Це має стати великим полегшенням для всієї галузі».

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Разом з Іспанією виробники в Туреччині та Тунісі також очікують значного відновлення виробництва.

За оцінками Калєвича, Туніс вироблятиме близько 300,000 36 тонн, що на - відсотків більше в минулому році і на 56,000 тис. тонн більше середнього п'ятирічного показника.

У Туреччині очікується, що виробництво зросте приблизно до 350,000 - тонн, що перевищує врожай минулого року 180,000 тис. тонн, що на 39% вище середнього показника за п'ять років.

Калевич пояснює збільшення виробництва в обох країнах поєднанням кращої погоди, ніж у попередній урожай, нових дерев, які вступають у зрілість, і багатьох гаїв, що починають ​"на рік» у природному чергуванні циклу плодоношення оливкових дерев.

Включно та поза роками Оливкові дерева мають природний цикл чергування високопродуктивних і низькопродуктивних років, відомих як ​"на-роки» і ​"поза роки», відповідно. Протягом року оливкові дерева дають більшу кількість плодів, що призводить до збільшення виробництва оливкової олії. Навпаки, ан ​"поза рік» характеризується зниженням урожайності оливок через стрес від попереднього ​"на рік». Виробники оливкової олії часто відстежують ці цикли, щоб передбачити та спланувати зміни у виробництві.

"Є величезні стимули та державні інвестиції, і Туніс, і Туреччина виконали фантастичну роботу», – додав він. ​"Їх міністерства сільського господарства підтримують галузь… З кожним роком з’являється більше інвестицій в інтенсивні та суперінтенсивні ферми».

Однак у деяких частинах Тунісу та сусіднього Марокко випали надмірні опади. У результаті очікується, що виробництво в Марокко залишиться нижче середнього.

Калевич підрахував, що другий за величиною виробник оливкової олії в Північній Африці вироблятиме від 100,000 120,000 до 160,000 - тонн, що значно нижче середнього показника в - - тонн.

Разом з Марокко Калевич підтвердив, що виробництво є очікується падіння в Італії, перш за все завдяки виходу виробників ​"поза рік» і деякі екстремальні погодні умови.

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Тим часом виробництво в Греції є очікується подвоєння від минулорічного мінімуму до 250,000 280,000-- - тонн.

Португальські виробники також очікують кращого врожаю – від 170,000 190,000 до - - тонн – завдяки сприятливим кліматичним умовам і багатьом деревам, що входять до ​"на рік.'

За словами Калєвича, виробництво оливкової олії в Сирії також є очікується відновлення, досягаючи 140,000 тис. тонн.

Філіппо Беріо закуповує оливкову олію lampante на заводах на північному заході країни, наразі окупованих Туреччиною, очищає її в Італії та змішує з первинним і оливкова олія першого віджиму бути проданим як ​"чистий’ або ​"екстралегка оливкова олія.

"Безумовно, існує постійна проблема щодо безпеки та громадянської війни, але уряд захищає сільське господарство», – сказав він. ​"Незважаючи на економічні проблеми та громадянську війну, вони інвестують в оливкову олію».

У результаті відновлення виробництва, Калевич передбачає ціни на оливкову олію at origin впаде до початку 2025 року, оскільки запаси оливкової олії швидко поповнюються.

"Якщо цифра в 3.2 мільйона метричних тонн буде підтверджена після перших двох місяців збору врожаю, я очікую, що ціна впаде нижче 5 євро в січні», — сказав він.

Дійсно, деякі форвардні контракти на поставки в першому листопаді та грудні коливаються від 5 до 6 євро за кілограм. Інші експерти очікують, що ціни впадуть від 3 до 4 євро за кілограм, якщо врожай виправдає очікування.

"Я не впевнений, що він опуститься нижче 4 євро, оскільки потрібен деякий час, щоб відрегулювати світові резерви; немає ніякого перенесення», – сказав Калевич.

Він очікує, що деяку частину оливкової олії першого віджиму та першого віджиму, яка все ще є на складі, незабаром буде перекласифіковано до нижчого сорту та випорожнено з резервуарів, оскільки вони будуть очищені та підготовлені до наступного врожаю.

Філіппо Беріо отримує більшу частину своєї оливкової олії першого віджиму з Іспанії, Італії та Греції. Однак низькі врожаї в усіх трьох країнах за останні роки та постійне зростання виробництва в Португалії, Тунісі та Туреччині змусили компанію диверсифікувати свою стратегію постачання.

Калевич додав, що компанія також почала закуповувати оливкову олію першого віджиму в Аргентині та Чилі, щоб поповнити свої запаси на півдорозі між збиранням урожаю в Північній півкулі.

Як і багато хто в секторі оливкової олії, він вважає зміна клімату як екзистенційну загрозу для галузі.

Відзначаючи стійкість оливкових дерев, Калєвич стурбований тим, що екстремальні погодні явища та дедалі спекотніший і сухий клімат можуть зробити бізнес з виробництва та продажу оливкової олії нежиттєздатним.

"Є вплив зміни клімату», – сказав Калевич. ​"Шаблон змінюється. Замість того, щоб розглядати цикл збору оливкової олії протягом п’яти-десяти років, ми тепер дивимося на два-три роки».

У середньостроковій перспективі він очікує, що деякі регіони вирощування оливок у Європі та Каліфорнії розширяться на північ. Звіти з Італії показують, що кількість оливкових гаїв і виробників олії є зростає на півночі тоді як ці цифри залишаються стабільними або падають на півдні.

Калевич вважає, що компанії повинні адаптуватися до мінливого клімату вивчення нових сортів оливок і геном оливи. Він також закликав до збільшення інвестицій у розробку нових технологій для підвищення врожайності та оптимізації агрономічних методів.

"Ми повинні інвестувати в технологію, яка означає мікрофільтрацію води саме в тих блоках і рядах, де вона потрібна оливковим деревам», – сказав Калєвич. ​"У той же час ми повинні інвестувати в посадку нових надінтенсивних сортів оливкових дерев».

З цією метою Філіппо Беріо вивчає 50 різних сортів у своїй лабораторії під відкритим небом в Італії, включно з деякими, які більше не вирощуються в комерційних цілях.

"Вісім із цих 50 більш стійкі проти оливкова фруктова муха та Xylella fastidiosa", - сказав Калевич. ​"Їм також потрібно менше води».

У той час як Калевич витрачає багато часу на роздуми про постачання оливкової олії, його мета у Філіппо Беріо в Північній Америці полягає в тому, щоб збільшити проникнення домогосподарств і споживання на душу населення в третій за чисельністю населення країні та найбільшою економікою.

"Коли ми говоримо про Сполучені Штати, ми говоримо про континент, а не про країну», – сказав він. ​"Споживач у Флориді чи хтось у Північній Дакоті сприймає оливкову олію зовсім інакше».

За словами Калєвича, проникнути на ринок США у великих масштабах особливо складно через його величезний розмір, відмінний клімат, значну нерівність доходів і культурне розмаїття.

"Є план збільшення проникнення домогосподарств», – сказав він. ​"Сьогодні він на рівні 45 відсотків; 55 зі 100 сімей у Сполучених Штатах взагалі не використовують оливкову олію. «

"45 відсотків сімей, які споживають оливкову олію, мають вищий дохід, ніж середній, і краще обізнані про продукт», – додав Калєвич. ​"Цей споживач у США готовий платити трохи більше, ніж споживачі в решті світу».

Він вважає, що збільшення пропозиції, збереження справедливих цін для клієнтів і споживачів, а також зростання попиту завдяки освіті є життєво важливими для довгострокового успіху сектора.

"Нам потрібно зробити цей продукт доступнішим, доступнішим і зрозумілішим для споживачів у всьому світі», — сказав він. ​"Неможливо збільшити виробничі потужності без збільшення попиту».