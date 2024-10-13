Філіппо Беріо Exec прогнозує відновлення виробництва, падіння цін

Душан Калєвич налаштований на оптимізацію, оскільки в Середземноморському басейні починаються багатообіцяючі збори оливок, і очікується, що початкові ціни впадуть.
"Ми очікуємо 3.2, можливо, 3.3 мільйона метричних тонн у всьому світі», — сказав Філіппо Беріо, виконавчий директор Північної Америки. Olive Oil Times. "Це важлива цифра».
2024/25 врожайний рік очікується першим "нормальний» урожай з 2021/22, коли виробництво досягло 3.4 млн тонн.
Якщо цифра в 3.2 мільйона метричних тонн буде підтверджена після перших двох місяців збору врожаю, я очікую, що ціна впаде нижче 5 євро в січні.
За два наступні врожайні роки виробництво впало до 2.6 і 2.4 млн. тонн відповідно; послідовні роки високих весняних температур і посухи дали найнижчі врожаї майже за десятиліття.
Іспанія є центром світового виробництва оливкової олії, і Kaljevic очікує, що виробництво досягне 1.5 мільйона тонн, "вдвічі вищий, ніж останні два врожаї».
"Зима була ідеальною для інкубації оливкової олії», – сказав він, з великою кількістю дощів і помірними температурами. "Це має стати великим полегшенням для всієї галузі».Див також:Оновлення врожаю 2024 року
Разом з Іспанією виробники в Туреччині та Тунісі також очікують значного відновлення виробництва.
За оцінками Калєвича, Туніс вироблятиме близько 300,000 36 тонн, що на - відсотків більше в минулому році і на 56,000 тис. тонн більше середнього п'ятирічного показника.
У Туреччині очікується, що виробництво зросте приблизно до 350,000 - тонн, що перевищує врожай минулого року 180,000 тис. тонн, що на 39% вище середнього показника за п'ять років.
Калевич пояснює збільшення виробництва в обох країнах поєднанням кращої погоди, ніж у попередній урожай, нових дерев, які вступають у зрілість, і багатьох гаїв, що починають "на рік» у природному чергуванні циклу плодоношення оливкових дерев.
Включно та поза роками
Оливкові дерева мають природний цикл чергування високопродуктивних і низькопродуктивних років, відомих як "на-роки» і "поза роки», відповідно. Протягом року оливкові дерева дають більшу кількість плодів, що призводить до збільшення виробництва оливкової олії. Навпаки, ан "поза рік» характеризується зниженням урожайності оливок через стрес від попереднього "на рік». Виробники оливкової олії часто відстежують ці цикли, щоб передбачити та спланувати зміни у виробництві.
"Є величезні стимули та державні інвестиції, і Туніс, і Туреччина виконали фантастичну роботу», – додав він. "Їх міністерства сільського господарства підтримують галузь… З кожним роком з’являється більше інвестицій в інтенсивні та суперінтенсивні ферми».
Однак у деяких частинах Тунісу та сусіднього Марокко випали надмірні опади. У результаті очікується, що виробництво в Марокко залишиться нижче середнього.
Калевич підрахував, що другий за величиною виробник оливкової олії в Північній Африці вироблятиме від 100,000 120,000 до 160,000 - тонн, що значно нижче середнього показника в - - тонн.
Разом з Марокко Калевич підтвердив, що виробництво є очікується падіння в Італії, перш за все завдяки виходу виробників "поза рік» і деякі екстремальні погодні умови.
Тим часом виробництво в Греції є очікується подвоєння від минулорічного мінімуму до 250,000 280,000-- - тонн.
Португальські виробники також очікують кращого врожаю – від 170,000 190,000 до - - тонн – завдяки сприятливим кліматичним умовам і багатьом деревам, що входять до "на рік.'
За словами Калєвича, виробництво оливкової олії в Сирії також є очікується відновлення, досягаючи 140,000 тис. тонн.
Філіппо Беріо закуповує оливкову олію lampante на заводах на північному заході країни, наразі окупованих Туреччиною, очищає її в Італії та змішує з первинним і оливкова олія першого віджиму бути проданим як "чистий’ або "екстралегка оливкова олія.
"Безумовно, існує постійна проблема щодо безпеки та громадянської війни, але уряд захищає сільське господарство», – сказав він. "Незважаючи на економічні проблеми та громадянську війну, вони інвестують в оливкову олію».
У результаті відновлення виробництва, Калевич передбачає ціни на оливкову олію at origin впаде до початку 2025 року, оскільки запаси оливкової олії швидко поповнюються.
"Якщо цифра в 3.2 мільйона метричних тонн буде підтверджена після перших двох місяців збору врожаю, я очікую, що ціна впаде нижче 5 євро в січні», — сказав він.
Дійсно, деякі форвардні контракти на поставки в першому листопаді та грудні коливаються від 5 до 6 євро за кілограм. Інші експерти очікують, що ціни впадуть від 3 до 4 євро за кілограм, якщо врожай виправдає очікування.
"Я не впевнений, що він опуститься нижче 4 євро, оскільки потрібен деякий час, щоб відрегулювати світові резерви; немає ніякого перенесення», – сказав Калевич.
Він очікує, що деяку частину оливкової олії першого віджиму та першого віджиму, яка все ще є на складі, незабаром буде перекласифіковано до нижчого сорту та випорожнено з резервуарів, оскільки вони будуть очищені та підготовлені до наступного врожаю.
Філіппо Беріо отримує більшу частину своєї оливкової олії першого віджиму з Іспанії, Італії та Греції. Однак низькі врожаї в усіх трьох країнах за останні роки та постійне зростання виробництва в Португалії, Тунісі та Туреччині змусили компанію диверсифікувати свою стратегію постачання.
Калевич додав, що компанія також почала закуповувати оливкову олію першого віджиму в Аргентині та Чилі, щоб поповнити свої запаси на півдорозі між збиранням урожаю в Північній півкулі.
Як і багато хто в секторі оливкової олії, він вважає зміна клімату як екзистенційну загрозу для галузі.
Відзначаючи стійкість оливкових дерев, Калєвич стурбований тим, що екстремальні погодні явища та дедалі спекотніший і сухий клімат можуть зробити бізнес з виробництва та продажу оливкової олії нежиттєздатним.
"Є вплив зміни клімату», – сказав Калевич. "Шаблон змінюється. Замість того, щоб розглядати цикл збору оливкової олії протягом п’яти-десяти років, ми тепер дивимося на два-три роки».
У середньостроковій перспективі він очікує, що деякі регіони вирощування оливок у Європі та Каліфорнії розширяться на північ. Звіти з Італії показують, що кількість оливкових гаїв і виробників олії є зростає на півночі тоді як ці цифри залишаються стабільними або падають на півдні.
Калевич вважає, що компанії повинні адаптуватися до мінливого клімату вивчення нових сортів оливок і геном оливи. Він також закликав до збільшення інвестицій у розробку нових технологій для підвищення врожайності та оптимізації агрономічних методів.
"Ми повинні інвестувати в технологію, яка означає мікрофільтрацію води саме в тих блоках і рядах, де вона потрібна оливковим деревам», – сказав Калєвич. "У той же час ми повинні інвестувати в посадку нових надінтенсивних сортів оливкових дерев».
З цією метою Філіппо Беріо вивчає 50 різних сортів у своїй лабораторії під відкритим небом в Італії, включно з деякими, які більше не вирощуються в комерційних цілях.
"Вісім із цих 50 більш стійкі проти оливкова фруктова муха та Xylella fastidiosa", - сказав Калевич. "Їм також потрібно менше води».
У той час як Калевич витрачає багато часу на роздуми про постачання оливкової олії, його мета у Філіппо Беріо в Північній Америці полягає в тому, щоб збільшити проникнення домогосподарств і споживання на душу населення в третій за чисельністю населення країні та найбільшою економікою.
"Коли ми говоримо про Сполучені Штати, ми говоримо про континент, а не про країну», – сказав він. "Споживач у Флориді чи хтось у Північній Дакоті сприймає оливкову олію зовсім інакше».
За словами Калєвича, проникнути на ринок США у великих масштабах особливо складно через його величезний розмір, відмінний клімат, значну нерівність доходів і культурне розмаїття.
"Є план збільшення проникнення домогосподарств», – сказав він. "Сьогодні він на рівні 45 відсотків; 55 зі 100 сімей у Сполучених Штатах взагалі не використовують оливкову олію. «
"45 відсотків сімей, які споживають оливкову олію, мають вищий дохід, ніж середній, і краще обізнані про продукт», – додав Калєвич. "Цей споживач у США готовий платити трохи більше, ніж споживачі в решті світу».
Він вважає, що збільшення пропозиції, збереження справедливих цін для клієнтів і споживачів, а також зростання попиту завдяки освіті є життєво важливими для довгострокового успіху сектора.
"Нам потрібно зробити цей продукт доступнішим, доступнішим і зрозумілішим для споживачів у всьому світі», — сказав він. "Неможливо збільшити виробничі потужності без збільшення попиту».