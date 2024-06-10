Фермери в Греції стають свідками наслідків зміни клімату після історично низького врожаю

Цього року грецький сектор оливкової олії був випробуваний до межі, і країна поступилася рекордно низьке виробництво менше 150,000 - тонн оливкової олії через несприятливу погоду та оливкові дерева ​"поза рік» у більшості виробничих регіонів країни.

Частина 56 року Грецькі виробники нагороджені на цьогорічному Всесвітньому конкурсі все ще відчуваються наслідки складного врожаю.

Хоча ми можемо не мати прямого контролю над кліматичними змінами та пов’язаними з ними теплішими умовами, у нас є можливість внести зміни в наші оливкові гаї, щоб пом’якшити деякі їхні наслідки. - Діамантіс П'єрракос, Лаконіко

"Цього року ми зрозуміли, що вирощування оливкових дерев більше нежиттєздатне», – сказав Апостолос Порсанідіс, власник Д-р Доaввадія, який повернувся з Іонічного острова Корфу. ​"Ми маємо розвиватися з викликами, які приносить зміна клімату».

Продюсер отримав срібну нагороду 2024 року NYIOOC World Olive Oil Competition для середнього моносорту з місцевого сорту Ліанелія.

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"Плодоношення було мінімальним, а оливкова фруктова муха сильно постраждало на оливках», — сказав Порсанідіс. ​"Ми наполегливо працювали над виробництвом нашої оливкової олії і були раді отримати срібну нагороду цього року. The NYIOOC завжди було ідеальним місцем для представлення нашої оливкової олії більшій кількості споживачів з усього світу».

Слова Порсанідіса повторив Власіос Нісіотіс з Рафтелі Протулі з Лесбосу, ​​який сказав, що золоту нагороду компанія отримала на 2024 році NYIOOC гарантує прихильне сприйняття бренду компанії за кордоном.

"Подавши наш Aegean Gold PGI Lesbos на конкурс, ми хотіли підтвердити, що продовжуємо шлях якості, яким ми йшли роками», — сказав Нісіотіс.

Однак він зазначив, що зміна клімату залишила свій відбиток на жахливому врожаї, який Лесбос отримав цього врожайного року.

"Урожай 2023/24 був одним із найгірших за останні 20 років», — сказав він. ​"Вирощування оливок постраждало сильніше, ніж будь-коли, через безпрецедентно низькі обсяги виробництва через зміну клімату».

"Низькі врожаї оливкової олії та дефіцит води, з якими ми регулярно стикаємося на острові, можуть означати, що настав час для нас, людей, розібратися з усією шкодою, яку ми роками завдавали планеті», — додав Нісіотіс.

Він зазначив, що наразі врожай 2024/25 виглядає перспективним. ​"Сподіваємось на рясний урожай наступного року. Усі ознаки є обнадійливими», – сказав Нісіотіс. ​"Проте попереду ще марафон до початку збору врожаю, і все може бути».

Нісіотіс пояснює історично низький урожай на острові Лесбос впливом зміни клімату. (Фото: Рафтелі Протулі)

Агрістон, ще один відзначений нагородами виробник на півдорозі між Салоніками та Кавалою, представляв виробників північної Греції на Всесвітньому конкурсі, отримавши срібну нагороду за середній моносорт оливок з Халкідіки.

Власник Вангеліс Хрісафудіс вважає, що фасована оливкова олія – це шлях вперед для грецьких виробників.

"Коли ви продаєте оптом, ви перебуваєте в милосердя італ," він сказав. ​"Якщо ви продаєте його в упаковці, ви принаймні контролюєте свою гру».

Компанія експортує свою фірмову оливкову олію до багатьох країн, включаючи Швецію, Францію, Канаду, США та Німеччину. Однак мізерна минулорічна врожайність змусила Хрісафудіса переглянути свою стратегію.

"Два роки тому ми видобули 500 тонн олії, а торік – 70», – сказав він. ​"Скорочення виробництва розбило мої мрії. Я міг би відкрити набагато більше дверей, якби мав більше оливкової олії. Проте я не повернуся до продажу по 1.50 євро за кілограм. Я впораюся».

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Атанасіос Моласіотіс, професор агрономії в Університеті Арістотеля в Салоніках, сказав, що вищі, ніж зазвичай, температури, які пояснюються зміною клімату, різними способами впливають на грецький сектор оливкової олії.

Він додав, що високі температури бувають переважно влітку, виснажуючи оливкові дерева.

"Інша проблема полягає в тому, що відчуває центральна та особливо північна Греція: високі зимові температури", - сказав Моласіотіс. Оливкові дерева повинні отримувати досить низькі температури взимку для сильного цвітіння та плодоношення».

"Однак [зниження плодоношення] оливкових дерев не повинно нас лякати», — додав він. ​"Оливкові дерева мають ​"на' і ​"поза роками», показуючи часткове плодоношення або навіть безплідність після року інтенсивного плодоношення. З одного боку, є кліматичні фактори, які впливають на плодоношення, а з іншого боку, оливкові дерева за своєю природою не плодоносять стабільно».

Діамантіс П'єрракос з Лаконіко, відомий виробник з півострова Пелопоннес, сказав, що потрібен цілеспрямований підхід, щоб врівноважити вплив зміни клімату на оливкові гаї та дерева.

"Хоча ми можемо не мати прямого контролю над кліматичними змінами та пов’язаними з ними теплішими умовами, у нас є можливість внести зміни в наші оливкові гаї, щоб пом’якшити деякі їх наслідки», – сказав він.

"Наші оливкові гаї, розташовані вздовж південного узбережжя Пелопоннесу, стикаються з такими проблемами, як низький рівень поживних речовин у ґрунті та низький рівень утримання води через піщаний ґрунт», – додав П’єрракос.

"Наша стратегія зосереджена на покращенні та зміцненні ґрунтових умов, щоб підвищити стійкість наших оливкових дерев до зміни клімату», — пояснив він. ​"Зміцнюючи наш ґрунт і дерева, ми спостерігали значні покращення та підвищення стійкості наших гаїв».

Лаконіко отримав квартет нагород (дві золоті та дві срібні) на Всесвітньому конкурсі цього року, довівши загальну кількість нагород до 21 нагороди та закріпивши свою позицію як найбільш нагороджений грецький виробник у Olive Oil Times World Ranking.

"Ми з гордістю несемо цьогорічні нагороди», – сказав П’єрракос. «Оскільки це був наш найскладніший урожай на сьогодні, з a нестача робітників і постійні затримки під час збору врожаю, той факт, що нам вдалося ще раз визнати, говорить про нашу прихильність якості».