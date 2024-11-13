Виробник Mendozan Zuccardi є чемпіоном місцевого сорту арауко на світовій арені

Команда Сім'я Зуккарді має на меті популяризувати рідний аргентинський сорт арауко вдома та за кордоном.

Винороби третього покоління почали виробляти оливкову олію 20 років тому біля підніжжя гір Анд у департаменті Майпу провінції Мендоса і вже стали орієнтиром для регіону.

"Ми вирішили почати виробництво олії з цього сорту 20 років тому через його потенціал високої якості», – сказав Мігель Зуккарді, який керує виробництвом оливкової олії компанії.

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"Хоча це сорт, призначений в основному для виробництва столових оливок, ми вибрали його з самого початку нашого проекту», — додав він. ​"Не всі знають історію цього сорту, який був інтродукований у Південній Америці близько 1550 року і наразі не присутній у Середземноморському басейні, регіоні його походження».

Моносорт Арауко - це помітно гірка олія з нотками свіжого зеленого аромату та смаку.

"Сорт пізнього терміну дозрівання і в цілому має високий рівень поліфеноли", - сказав Зуккарді. ​"А ароматний профіль завжди нагадує томат, томатний лист і скошену траву».

Однак оливки перемелюють у порівняно складну пасту, що призводить до нижчого виходу олії, ніж у багатьох комерційних сортів.

Хоча сорт Арауко створює унікальні проблеми, Зуккарді сказав, що отримана оливкова олія варта додаткової роботи. (Фото: Familia Zuccardi)

"Це сорт із нижчою промисловою врожайністю, і є сорти, які працюють краще, ніж Арауко», — сказав Зуккарді. ​"Завжди потрібно працювати з графином трохи повільніше, щоб отримати гарну екстракцію. Це також багато в чому залежить від управління вологістю року під час збору врожаю».

"Все-таки це сорт, який працює на млині», – додав він. ​"Майте на увазі, що якби це був сорт, який не був агрономічним, він не підтримувався б у регіоні понад 400 років».

За останні 20 років Familia Zuccardi висадила 60 гектарів Auraco і 260 гектарів Picual, Coratina, Genovesa, Arbosa і Korneiki; все посаджено традиційно або із середньою густотою.

"Наразі ми не ростемо суперінтенсивно», — підтвердив Зуккарді. ​"Ми шукаємо сорти, які дають нам якісну різницю, що цікавить нас найбільше».

Дійсно, ця якісна різниця помітна у 2024 році NYIOOC World Olive Oil Competition, де Familia Zuccardi отримала золоту нагороду за моносорт органічного середовища Arauco, представлений плідний ідентифікатор якісних виробників Імпортери італійської їжі Manicaretti.

"Ми дуже раді отримати це визнання в NYIOOC", - сказав Зуккарді. ​"Ми вважаємо, що добре привезти олії з нашого регіону на цей престижний конкурс і поширити інформацію про наш сорт Арауко».

Нагорода прийшла слідом за а складний урожай в Мендосі та по всій решті Аргентини.

Zuccardi очікує відновлення виробництва після невтішного врожаю 2024 року. (Фото: Familia Zuccardi)

"Урожай у Мендосі був досить низьким протягом 2024 року», — підтвердив Зуккарді. ​"Головним чином через деякі заморозки в червні 2023 року [які пошкодили дерева, коли вони збиралися зацвісти] та коливання у виробництві оливок».

Familia Zuccardi починає збирати врожай рано, починаючи з Genovesa на другому тижні березня і продовжуючи до інших сортів, щоб завершити до початку червня.

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"Тут, у Мендосі, яка є високогірною пустелею, поява заморозків завжди є ризиком, тому необхідний ранній збір урожаю», — сказав Зуккарді.

Заглядаючи вперед до 2025 року, Zuccardi очікує відновлення виробництва завдяки рясному цвітінню в оливкових гаях і великій кількості снігу в горах взимку (з червня по серпень у південній півкулі).

"Весна почалася з більш рясного цвітіння, яке, сподіваємося, вийде», – сказав він. ​"На щастя, у нас була зима з сильним снігопадом в Андах, що є вирішальним фактором у доступності води та підживленні водоносних горизонтів у такому пустельному регіоні, як Мендоса».

"З іншого боку, умови пустелі нашого регіону дозволяють нам вести сертифіковане органічне сільське господарство на 100 відсотках поверхні, яку ми обробляємо», – додав Зуккарді.

Мендоса має посушливий клімат і отримує близько 300 мілілітрів опадів на рік. Однак Зуккарді сказав, що він помітив зменшення снігових покривів в Андах протягом багатьох років, що означає менший стік влітку для поповнення підземного водоносного шару, на якому розташовані оливкові гаї.

Цей очевидний вплив зміна клімату та зростання вартості електроенергії через останні урядові реформи зробив управління зрошенням важливою частиною бізнесу.

Мігель Зуккарді приєднався до сімейного бізнесу 20 років тому і зараз керує сегментом оливкової олії. (Фото: Familia Zuccardi)

"Управління зрошенням є ключовим», – сказав він. ​"Якщо поглянути на тенденцію останніх 15 років, ми маємо зменшення кількості снігопадів у гірському масиві. Цей рік, на щастя, був звичайним із кращими снігопадами».

Іншою проблемою стала постійна інфляція в Аргентині, яка протягом багатьох років з’їдала купівельну спроможність споживачів. Тим не менш, Зуккарді сказав, що Аргентина залишається основним ринком для компанії.

"Нашим головним ринком сьогодні є Аргентина, оскільки дистрибуція нашого вина дозволяє нам охопити різні маркетингові канали, використовуючи переваги нашої комерційної структури», — сказав він. Справді, ресторани та кафе по всьому Буенос-Айресу пропонують клієнтам оливкову олію Familia Zuccardi.

У той час як місцевий ринок залишається основним фокусом компанії, Familia Zuccardi також експортує до Бразилії, Китаю, Японії та Сполучених Штатів (через Manicaretti).

"Бразилія — наш головний потенційний ринок», — сказав Зуккарді. ​"Це важливий ринок із значною культурною близькістю».

"Наша частка ринку в Сполучених Штатах все ще дуже мала, але ми розуміємо, що отримання нагород сприяє просуванню наших масел і продажів», — додав він.

Значні туристичні пропозиції Familia Zuccardi допомогли їм створити базу лояльних клієнтів у Бразилії, яка має прямі рейси з Сан-Паулу до Мендози.

Туризм до Мендози познайомив незліченну кількість аргентинців і бразильців із сортом Арауко та іншими. (Фото: Familia Zuccardi)

"У Мендосі є індустрія винного та гастрономічного туризму, яка значно зросла за останні роки», – сказав Зуккарді. ​"Ми приймаємо багато відвідувачів з Бразилії, і це дозволяє багатьом людям, які відвідують Мендосу з Бразилії, оцінити та зрозуміти якість тутешньої оливкової олії».

Основні туристичні пропозиції сім'ї включають три ресторани, включно з оливковою олією Pan y Oliva («Хліб і оливка»). За словами Цуккарді, компанія щорічно приймає 90,000 - відвідувачів.

"У нас також є кулінарні курси, і якщо ви приїдете під час сезону збору врожаю, ви можете зробити свою власну суміш оливкової олії», – сказав він. ​"Є також програми, за якими можна здійснити велосипедний тур оливковим гаєм».

Хоча багато виробників у країні відмовилися від внутрішнього ринку, замість цього зосередившись на експорті до Сполучених Штатів і Європи, Зуккарді вважає, що в Аргентині є прихований потенціал.

"Ринок якісної оливкової олії зростає», – сказав він. ​"Наскільки люди розуміють якість, вони розуміють це для оливкова олія першого віджиму щоб бути корисним для їхнього здоров'я, воно також має бути якісним. Він повинен бути свіжим. Це створює зростаючий ринок».

"Для мене ринок захоплюючий», – підсумував Зуккарді. ​"Аргентина все ще маленька, але споживачам цікаво дізнатися про оливкову олію».