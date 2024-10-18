Виробництво оливкової олії в Європейському Союзі зросте на третину

Останні прогнози Європейської комісії показують, що врожайний 2024/25 рік буде повернутися до більш типової врожайності після двох важких років.

Відповідно до нещодавно опублікованого Брюсселем сільськогосподарського короткостроковий прогнозОчікується, що виробництво оливкової олії в Європейському Союзі зросте на 32 відсотки порівняно з минулим сезоном.

Завдяки такому збільшенню розрахунковий загальний урожай майбутнього сезону досягне двох мільйонів тонн. Навпаки, у 2023/24 році виробництво впало до 1.53 мільйона тонн, тоді як у 1.39/2022 році було зафіксовано 23 мільйона тонн.

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Іспанія має стати найбільшим постачальником з прогнозованим урожаєм 1.3 мільйона тонн, хоча експерти в країні кажуть, що виробництво може досягти 1.45 мільйона тонн.

Тим часом Португалія і Greece очікується збільшення виробництва оливкової олії.

Навпаки, очікується, що Італія зіткнеться зі значним падінням виробництва зменшити на одну третину.

Стартовий рівень запасів на 2023/24 р. впав до 410,000 671,000 тонн, порівняно з 350,000 - тонн у попередньому році. З початком нового сезону запаси впали до - тис. тонн.

Тим не менш, ЄС очікує, що запаси відновляться до понад 600,000 - тонн до кінця сезону, що відповідає середньому історичному рівню.

Очікуване зростання доступності оливкової олії, ймовірно, вплине на ціни.

Ціни на оливкову олію лише трохи знизилися з моменту свого піку в січні 2024 року, що відображає очікування щедрого врожаю.

Наприклад, за даними Департаменту сільського господарства та сільського розвитку ЄС, оливкова олія першого віджиму ціни в Іспанії впали з 9.03 євро за кілограм до 7.43 євро.

Тим не менш, цей показник залишається значно вищим, ніж середній п’ятирічний показник у 5.05 євро за кілограм.

Високі ціни також вплинули на експорт. Почався експорт оливкової олії з ЄС падіння протягом 2022/23, демонструючи лише незначні ознаки відновлення до кінця 2023 року.

У період з жовтня 2023 року по липень 2024 року експорт впав на 1.3 відсотка порівняно з попереднім сезоном і на 26 відсотків менше, ніж у 2021/22. Але в новому сезоні очікується зростання експорту на десять відсотків.

З іншого боку, очікується, що імпорт впаде на сім відсотків.

Незважаючи на це, стабільна врожайність і конкурентоспроможні ціни в Тунісі та Туреччині можуть змінити перспективи з плином сезону. У минулому сезоні імпорт оливкової олії в ЄС зріс на 30%, причому 62% надходили з Тунісу і 14% з Туреччини.

Короткостроковий прогноз також підкреслив значну невизначеність на ринку, зокрема щодо темпів падіння цін і його впливу на споживачів.

Деякі споживачі або скоротили споживання оливкової олії, або зовсім припинили її купувати через високі ціни.

Згідно з даними ЄС, враховуючи, що ціни все ще високі, очікується, що споживання оливкової олії впаде ще на один відсоток, залишивши його на 23 відсотки нижче, ніж у 2021/22.

Однак, якщо ціни на походженні продовжуватимуть знижуватися, а це зниження буде перенесено на споживачів, загальне споживання в ЄС може відновитися на цілих сім відсотків.

ЄС дані показують, що споживання в Іспанії, Італії, Португалії та Греції може досягти майже 987,000 2024 тонн у 25/923,000, порівняно з - - тонн попереднього сезону.