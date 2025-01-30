Албанські оливкові вирощують скруту через еміграцію та неадекватну інфраструктуру.

Масовий виїзд молодих албанців у пошуках кращих можливостей призвів до старіння робочої сили в сільськогосподарському секторі.

Цей дефіцит робочої сили особливо згубний для оливкового господарства. Через історично роздроблену земельну власність Албанії та крутий рельєф у регіоні вирощування оливок країни, посадка, обрізка та збір урожаю зазвичай виконуються вручну.

Нам доводиться використовувати мулів (для транспортування оливок), як у Середньовіччі. Інакше ми можемо заплатити за всюдихід, щоб відвезти оливки на млин, але це дорого. - Ysteak Molitaj, албанський оливковий фермер

В Албанії росте близько 12 мільйонів оливкових дерев, переважно вздовж узбережжя та у внутрішньому регіоні Берат, де оливки та інші фрукти є життєво важливими для місцевої економіки.

Згідно з демографічними даними перепису населення, населення Албанії скоротилося з 2.8 мільйона в 2011 році до 2.4 мільйона в 2023 році, причому найбільше постраждали сільські райони.

"Молоді тут уже немає; вони всі вже пішли», – сказав Істек Молітадж, оливковий фермер із Моліште, Balkan Insight.

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Молітадж покликав свого сина, який живе в Греції, щоб він приїхав додому і допоміг зібрати врожай, але багато інших фермерів не можуть зібрати всі свої дерева.

Мено Бесімай з Центру трансферу сільськогосподарських технологій у Вльорі сказав, що вихід із сільської місцевості збільшив виробничі витрати фермерів. Як наслідок, ціни на оливкову олію на місці походження зросли з 5 до 6 доларів США (4.6–5.5 євро) за літр у 2023 році до 8–10 доларів США (7.7–9.6 євро) за літр у 2024 році.

"Дефіцит робочої сили означає, що цінність робочого дня також зросла», – сказав Бесімай на конференції фермерів і мукомолів.

"Близько 30 відсотків вартості виробництва оливок складається лише зі збору врожаю», – додав він, ​"навіть незважаючи на те, що збирання оливок стає механізованим, оскільки зараз існує багато оливкових шейкерів, які працюють від акумуляторів, електричних або дизельних і бензинових.”

Серед причин відтоку із села – погана інфраструктура в селі.

Хоча деякі інвестори в албанський оливковий сектор, у тому числі Ендрю Стронг з The Illyrian Press, наполягають на тому, що інфраструктура покращилася за останні 20 років місцеві фермери вважають, що потрібно ще багато працювати.

Багато ґрунтових доріг у сільській місцевості знаходяться в незадовільному стані, що ускладнює наймання робітників для збирання врожаю, закупівлю необхідних ресурсів, таких як пляшки, і транспортування оливкової олії в пляшках на ринки та до дистриб’юторів.

"Ми повинні використовувати мулів, як у середньовіччі», – сказав Молітай. ​"Інакше ми можемо заплатити за всюдихід, щоб відвезти оливки на млин, але це дорого».

За даними Світового банку, 49 відсотків сільських виробників визначили неналежний транспорт, зокрема відсутність будь-яких погодних доріг, як свою найбільшу проблему.

Крім того, відсутність сучасних складських приміщень призводить до псування та відходів. Хоча нещодавні державні інвестиції в сучасні млини допомогли зрушити з місця, існує певна стурбованість тим, що адекватні програми навчання не супроводжували це.

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Адхурім Лазай, фахівець з оливкової олії, сказав, що албанські фермери повинні підвищити якість і зосередитися на індивідуально упакованому, а не на традиційному масовому експорті.

"Щоб отримати максимальну якість, ми повинні збирати врожай вчасно», – сказав він на тій же конференції. ​"Якщо ми зберігаємо кількість зібраних оливок протягом кількох днів, починається розкладання, і саме тут олія починає псуватися».

Зусилля з модернізації сектору виробництва оливкової олії в країні є частиною національного стратегічного плану збільшення вирощування оливок і розширення експорту.

Згідно з даними Міжнародної ради з виробництва оливок, Албанія, за прогнозами, виробить рекордні 30,000 2024 метричних тонн урожайного 25/- року.

"Цього року очікується понад 120,000 - тонн оливок, а це означає, що перероблені оливки збільшать виробництво олії, хоча врожайність олії не така висока, як минулого року через температурні коливання та стрес, який зазнали оливкові дерева через посуху. ", - сказав Бесімай.

"Виробничі потужності цього року хороші, і всі заводи працюють на повну потужність», – додав він.

Розповів консультант Міван Печі Olive Oil Times В Інтерв'ю 2024 року що Албанія виробляла в середньому 20,670 2021 тонн оливкової олії в період з 22/2023 по 24/2020 роки. До 21/10,000 року річний обсяг виробництва коливався між 13,000 - і - - тонн.

Незважаючи на тенденцію до зростання виробництва, експорт не наслідував цього прикладу. Згідно з митними даними, наданими Gazeta Tema, Албанія експортувала 2,400 тонн оливкової олії за перші дев’ять місяців 2024 року, що на 60 відсотків менше, ніж за той самий період 2023 року.

Після поганих врожаїв у більшій частині Середземноморського басейну 2023 рік став рекордний рік для експорту албанської оливкової олії.

Euronews Албанія повідомила, що експорт оливкової олії досяг 25 мільйонів євро за перші вісім місяців 2023 року, що на 665 відсотків більше, ніж за той самий період 2022 року.

Незважаючи на глобальну оливкову олію відновлення виробництва у 2024/25 врожайному році виробники все ще працюють над експортом окремо розфасованої оливкової олії.

"Як ми бачимо, ринок оливкової олії розвивається за кордоном», – сказав Армандо Ламай, виробник оливкової олії у Вльоре. ​"Якість олії цього року також була дуже хорошою. Цього року я планую вийти на ринок експорту оливкової олії, і ми розпочнемо процедури сертифікації».