Виробники зі Східної Азії демонструють відзначену нагородами якість на світовій арені

Щороку виробники з нетрадиційних регіонів вирощування оливок користуються перевагами міжнародних конкурсів, щоб продемонструвати високу якість оливкова олія першого віджиму не є виключно територією Середземноморського басейну.

Фермери та мельники зі Східної Азії знову потрапив у центр уваги, а продюсери з Китаю та Японії об’єднали десять нагород із 12 заявок на виставці 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Ми дуже пишаємося цим результатом. Наша мета - поєднати оливкову олію з японськими кулінарними традиціями. Ми прагнемо продовжувати поширювати оливкову культуру в японському стилі. - Ryhoei Mineo, генеральний директор Mineo Nouen Itonamisha

Два виробники з центрального Китаю разом отримали три нагороди з чотирьох на цьогорічному конкурсі.

Серед них був Оливкові часи, який отримав третю поспіль срібну нагороду за бренд Whispering Flowers, делікатний моносорт Ezhi‑8.

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"Ми раді знову перемогти», – сказала Джейн Гонг, засновниця Olive Times. ​"Заглядаючи вперед, ми сподіваємося розширити масштаб і отримати золоту нагороду наступного року».

Whispering Flowers виробляється Shanghai Olive Light Biotechnology для компанії Olive Times. громадська ініціатива для подолання бідності в Логнань, районі центральної китайської провінції Гансу.

"Оливкові дерева були завезені в Луннань у 1975 році для боротьби з ерозією ґрунту, але зіткнулися з проблемами через низький попит і недостатнє брендування та технологічну підтримку, що призвело до обмеженої економічної вигоди для місцевих фермерів», — сказав Гонг.

Проте відновився інтерес до оливкової олії Користь для здоров'я у великих містах відродили галузь і стимулювали проект Olive Times.

Проект Olive Times розширює потужності для переробки оливок і диверсифікує асортимент продукції відповідно до потреб ринку.

"Ми плануємо розробляти нові продукти на основі оливкової олії. Щоб досягти цього, нам потрібно збільшити наші ресурси», — сказав Гонг.

Maedaya Olive подолав екстремальні коливання температури, щоб отримати золоту нагороду за моносорт Mission. (Фото: Маедая Олів)

Незважаючи на те, що протягом останніх двох років регіон не постраждав від значного впливу погодних умов на виробництво оливкової олії, майбутні проблеми можуть виникнути через ринкові умови.

"Однією з труднощів, з якою ми стикаємося, є зростання цін на оливкову олію, яке може вплинути на загальний попит», — сказав Гонг.

Серед успіхів китайських виробників цього сезону також золота та срібна нагороди Технологія Mianning Peaktop Agriculture в Ляншань, провінція Сичуань, яка межує з провінцією Ганьсу на півдні.

Peaktop є дітищем її голови Ліна Чуньфу, який висаджує оливкові дерева Arbequina, Koroneiki та Arbosana з 2011 року.

Маєток Chunfu розширив виробництво оливок у наступні роки і зараз управляє майже 2,000 гектарами оливкових дерев, що робить компанію найбільшим виробником оливкової олії в Китаї.

Хоча три середземноморські сорти оливкових дерев залишаються в центрі виробництва, компанія також експериментує з 21 іншим сортом.

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Peaktop отримав золоту нагороду за свій бренд Mutual Beauty, органічний Koroneiki середньої інтенсивності, і срібну нагороду за свій бренд Aiolio, інший органічний середній Koroneiki.

На іншому березі Східно-Китайського моря фермери та мельники в Японії разом отримали сім нагород із восьми заявок на Всесвітньому конкурсі.

Японські переможці приїхали з усієї країни і включали давніх NYIOOC учасники та кілька продюсерів, які святкують дебютні перемоги.

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У своїй NYIOOC дебют, Урожайна ферма отримав золоту нагороду за бренд Virgin Valley, суміш сортів італійського походження, включаючи Frantoio, Pendolino, Leccino і Taggiasca.

Ця оливкова олія світового класу походить від сталого проекту, спочатку задуманого для відновлення занедбаної території.

"Вісім років тому ми наполегливо працювали, щоб повернути занедбані сільськогосподарські угіддя, які знову перетворилися на ліси, і перетворити їх на оливковий гай», — сказав засновник компанії Йосінорі Шикамото.

Засновник Harvest Farm Йошінорі Шикамото відсвяткував дебютну нагороду на Всесвітньому конкурсі за купаж з італійських сортів. (Фото: Harvest Farm)

"Ми дуже раді отримати таку престижну нагороду», – додав він. ​"Це визнання спонукає нас продовжувати виробництво високоякісної оливкової олії».

Harvest Farm вирощує 17,000 - оливкових дерев Frantoio, Leccino, Pendolino і Taggiasca на острові Awaji поблизу Осаки в центральній Японії.

Урожайний 2023/24 рік дав плідний урожай. ​"Ми також покладаємо великі надії на новий сезон, оскільки цвітіння рясне», – сказав Шикамото.

"Щоб звести до мінімуму використання пестицидів, ми докладаємо значних зусиль, наприклад, ретельно косимо траву, щоб зменшити можливості появи шкідників», — додав він.

Одним із найбільш трудомістких завдань у господарстві є боротьба з оливою жук-аноплофора.

"Це місцева комаха тут, у Японії. Його личинки можуть пошкодити стовбури оливкових дерев», — сказав Шикамото. ​"Ідентифікувати та видалити їх усіх із дерев — складне завдання. Якщо ми цього не зробимо, дерева можуть засохнути. Тому кожне дерево оглядають, видаляють сліди личинок».

Недалеко від Аваджі, на узбережжі Усімадо, Компанія Nippon Olive знову тріумфував на NYIOOC, здобувши дві золоті нагороди для брендів Ushimado та Ushimado Superior.

Компанія Nippon Olive добре працює в середземноморському кліматі Ушімадо, щоб створити спадщину успіху в NYIOOC. (Фото: Nippon Olive Company)

"Місцеві жителі порівнюють наш регіон з Егейським морем, що є даниною клімату, який дуже нагадує середземноморський», – сказав Ясухіро Йошіда, директор з виробництва компанії.

Компанія Nippon Olive постачає свою оливкову олію з Тортоси, Іспанія, і десятигектарних гаїв оливкових дерев у садах Усімадо.

Її розплідники постачають оливкові дерева фермерам і приватним громадянам Японії. Дві оливкові олії, відзначені нагородами, є сумішшю іспанських сортів, зокрема Лукка, Місія, Неваділло Бланко, Мансанільо та Арбекіна.

З 2019 року Nippon Olive Company отримав десять нагород на Всесвітньому конкурсі, дев'ять з яких були золотими нагородами.

Далі на південь, Мінео Ноуен Ітонаміша в Етадзіма, префектура Хіросіма, отримав Золоту нагороду і срібну нагороду за бренд Etajima Strong, купаж із характерними нотами зеленого чаю та моносорт Lucca.

"Ми дуже пишаємося цим результатом. Наша мета — поєднати оливкову олію з японськими кулінарними традиціями», — сказав виконавчий директор компанії Рихоей Мінео. ​"Ми прагнемо продовжувати поширювати оливкову культуру в японському стилі».

Майже за 600 кілометрів, у тіні гори Фудзі, Ферма Крі відзначається здобувши Золоту нагороду за моносорт Coratina, п’яту нагороду компанії на Всесвітньому конкурсі з 2019 року.

"Отримавши нагороду на NYIOOC є свідченням наполегливої ​​роботи протягом сезону. Ми пишаємося тим, що нас оцінюють за якістю на цьому етапі», — сказав Ясуко Нісімура, виконавчий директор компанії.

Оскільки виробництво розширюється, перед Crea Farm стоїть завдання продовжувати підтримувати високі стандарти якості. (Фото: Crea Farm)

Оскільки оливкові гаї компанії дозрівали, кількість оливок, які вони вирощували, зросла. У 2023/24 врожайному році компанія зібрала 300 тонн оливок, що, за словами Нісімури, приносить можливості та виклики.

"Ми проводимо 100-відсоткову перевірку в процесі сегрегації та пресуємо оливки протягом 24 годин після збору врожаю, але ми вважаємо оптимізацію процесу складною», — сказала вона.

Недалеко від Crea Farm, в префектурі Яманасі, Фуефукі Маедая Олів дебютувала на NYIOOC та отримав Золоту нагороду.

"Ми в захваті від цієї перемоги», – сказав засновник Кейсуке Маеда. ​"Беручи участь у NYIOOC, ми хотіли, щоб наш продукт оцінили найкращі дегустатори оливкової олії у світі. Нам потрібна була їхня оцінка, щоб зрозуміти якість, якої ми досягли».

Вирощування оливок є нещодавнім розвитком у регіоні, і компанія вивчає найкращі методи протидії складному клімату.

У найближчі роки буде висаджено більше сортів оливкових дерев, і Маеда сподівається розширити культуру виробництва оливкової олії, відзначеної нагородами.