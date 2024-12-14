Звіт ЄС передбачає стагнацію ринку оливкової олії

Згідно з оцінками Європейської комісії, виробництво та споживання оливкової олії в Європейському Союзі в найближчі роки дещо скоротиться.

У своїй останній середньостроковій перспективі сільськогосподарський погляд, комісія підкреслила згубний вплив зміна клімату на водообезпеченість і продуктивність ґрунту.

Ці зміни вже впливають на виробництво продуктів харчування, зокрема оливкової олії та столових оливок, і очікується, що вони посиляться. У звіті зазначено, що ці зрушення ​"обмежити потенціал зростання врожайності та спричинити зсув агрокліматичних зон на північ, впливаючи на моделі вирощування сільськогосподарських культур».

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Незважаючи на ці проблеми, прогнозується, що сільськогосподарський сектор ЄС збільшить експорт продовольства протягом наступного десятиліття, зберігаючи при цьому самозабезпеченість такими ключовими товарами, як пшениця, ячмінь, м’ясо, молочні продукти, вино та оливкова олія.

Генеральний директорат з питань сільського господарства та сільського розвитку Європейської комісії бачить поворот до експорту товарів вищої вартості замість великих обсягів. Очікується, що ця тенденція збільшить загальну вартість експорту ЄС.

Прогнозується уповільнення сільськогосподарського виробництва, причому деякі товари, зокрема оливкова олія, зазнають спаду протягом наступних десяти років.

У звіті підкреслюється значне скорочення споживання оливкової олії в основних країнах-виробниках між 2010 і 2024 роками.

"Очікується, що тенденція до зниження споживання оливкової олії, яка спостерігається в останні роки, продовжиться в основних країнах-виробниках, тоді як прогнозується зростання споживання в інших країнах ЄС», – йдеться у звіті.

За даними комісії, у 1.79 році в ЄС було спожито 2010 мільйона метричних тонн оливкової олії. Цей обсяг стабільно зменшувався до 1.59 мільйона тонн у 2021 році та 1.23 мільйона тонн у 2022 році, причому аналогічні рівні були зафіксовані у 2023 та 2024 роках. Ці обсяги очікуються. залишатися незмінними до 2035 року.

В Іспанії, Італії та Греції споживання оливкової олії, за прогнозами, скорочуватиметься на три відсотки щорічно протягом наступного десятиліття. Навпаки, у Португалії очікується зростання споживання та доступності.

Очікується, що в решті країн Європейського Союзу споживання оливкової олії щорічно зростатиме в середньому на 3.7 відсотка до 2035 року.

Що стосується виробництва, у звіті наголошується на поступовому скороченні площі оливкових угідь в Італії та Греції, двох із трьох найбільших виробників на континенті. Очікується, що це скорочення призведе до подальшого зниження виробництва протягом наступних десяти років.

"Майбутня прибутковість сектору оливкової олії в ЄС залежить від успішної трансформації виробничих систем, тобто від екстенсивних фруктових садів до інтенсивних та високомеханізованих плантацій», – йдеться у звіті.

У документі конкретно зазначено інвестиції в інтенсивне сільське господарство практика в Іспанії та Португалії, яка, як очікується, підтримуватиме середньорічне зростання виробництва приблизно на 1.2 відсотка в Іспанії та на один відсоток у Португалії протягом наступного десятиліття.

Очікується, що дохідність у цих країнах зростатиме на 0.7 відсотка та 1.4 відсотка на рік відповідно.

Складні кліматичні умови також вплинуть на сектор столових оливок, який, як очікується, залишатиметься переважно стабільним із повільним зростанням протягом наступного десятиліття.

"Корисні властивості споживання оливок і зростаючі занепокоєння щодо здоров’я щодо харчових звичок підтримують це розширення», – пишуть автори звіту.