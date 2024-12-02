Суха спека, що супроводжується проливним дощем, стримує врожайність Хорватії

Незважаючи на складний урожай, виробники оливок і мельники по всій Хорватії оптимістично налаштовані щодо якості.

Спекотне та посушливе літо, яке супроводжувалося сильними дощами, ускладнило збирання врожаю для виробників і призвело до того, що мельники повідомили про невтішну врожайність конверсії.

"Якість виробленої оливкової олії неймовірна», – сказав Рудольф Немечке. співвласник «Авістрії».. ​"Олія дуже фруктова і має інтенсивний відтінок ​"зелений колір і смак – зелений помідор, зелень, зелене листя. Якість найкраща за останні десять років».

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Авістрія виробляє оливкова олія першого віджиму у місті Светі-Ловреч, у серці Істрії, великого півострова в північній частині Адріатичного моря. Компанія вирощує майже 10,000 тис. дерев на 35 га.

"Цього року відсоток помелу був катастрофічним», — пояснив Немечке, маючи на увазі врожайність переробки.

Тим часом, інший істрійський продюсер Мілі Кус, співвласник компанії Оливо Монте Кукко, сказав, що врожайний 2024/25 рік був найважчим через літню спеку та посуху, а потім тижні сильних дощів.

Виробники Olivo Monte Cucco сказали, що 2024 рік був для них найскладнішим урожаєм. (Фото: Olivo Monte Cucco)

"Дивлячись на перші опади, можна було сподіватися, що вони підуть на врожай. Але, крім деякого додаткового забарвлення на оливках, цього не сталося», – сказав Кусь. ​"Такі сильні опади вплинули на процес дозрівання плодів. Це просто зупинилося».

"Сильні опади також вплинули на ґрунт, що ускладнило збирання врожаю, оскільки скрізь була бруд», – додала вона. ​"І все-таки я вважаю, що якість оливкової олії цього року не на світі».

Спекотне та посушливе літо, яке супроводжувалося проливними дощами восени, ускладнило збирання врожаю для регіональних виробників.

"Наша оливкова олія Buza мала відсоток 5.4 відсотка», — зауважив Немечке, посилаючись на врожайність перерахунку, яка визначається тим, скільки кілограмів оливкової олії виробляється зі 100 кілограмів плодів.

"Цифри для Istarska Bjelica та Leccino були кращими, із середнім показником приблизно 8.5 відсотка», – сказав Немечке. ​"Такі цифри не влаштовують, хоча через літню спеку очікували низькі цифри».

"Ми боїмося явного підвищення цін на оливкову олію першого віджиму в Істрії, оскільки всі виробники мають більш-менш однакову ситуацію», – додав він.

У Хорватії вироблено близько 3,500 тонн оливкової олії 2023/24 врожайний рік. За даними Європейського Союзу, за останнє десятиліття Хорватія виробляла в середньому 3,800 тонн на рік.

"Екстремальна літня посуха та надзвичайно високі температури не були сприятливими для шкідників, і, як наслідок, оливкова фруктова муха цього року взагалі не спостерігалося», – сказав співвласник Теді Ч’явалон OPG Chiavalon.

Санді та Теді Чіавалон очікували врожайності нижче середньої, але були здивовані низьким рівнем олії. (Фото: OPG Chiavalon)

"Ці умови призвели до надзвичайно здорового врожаю та неймовірної якості оливкової олії першого віджиму не лише на нашому маєтку, а й у всьому регіоні», – додав він.

Сімейні гаї Chiavalon включають приблизно 9,000 оливкових дерев, які займають понад 30 гектарів у районі Воднян на Істрії. Він підтвердив, що врожайність конверсії була надзвичайно низькою.

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"Таких низьких врожаїв не було зафіксовано в новітній історії, і, незважаючи на хороший урожай, загальне виробництво оливкової олії в Істрії в кінцевому підсумку буде нижчим, ніж зазвичай», - сказав Ч'явалон.

"Через надзвичайно високі температури влітку та тривалий посушливий період без дощів ми очікували дещо нижчої врожайності, але не в тому обсязі, який ми спостерігали в кінцевому підсумку», – додав він.

За оцінкою дані від хорватського уряду, країна може похвалитися приблизно 20,000 - гектарами оливкових гаїв, майже половина з яких відповідає місцевим сортам. Більшість оливкової олії в Хорватії виробляють невеликі сімейні ферми.

Національне бюро статистики останній звіт зазначив, що в 2024 році більше половини спожитої в країні оливкової олії було імпортовано.

У жовтні середні ціни на оливкову олію першого віджиму в країні все ще зростали до 14 євро за літр.

Виробники на острові Хвар звинуватили посуху у складному врожаї. (Фото: OPG Seca)

"Найбільшою проблемою цього сезону стала посуха, яка вплинула на певні частини острова та прилеглі території», — сказала Йосипа Вісковіч, менеджер з питань заходів та комунікацій OPG Seca. ​"У деяких районах дощів не було майже п’ять місяців, що поставило під загрозу виживання цьогорічних плодів».

OPG Seca це відзначена нагородами оливкова ферма, розташована на острові Хвар, біля узбережжя Далмації, де вирощується близько 1,000 оливкових дерев.

"Враховуючи неможливість зрошення та відсутність спеціальної водопровідної інфраструктури, на нас впливають кліматичні умови, які загрожують висиханню оливкових дерев», — сказав Віскович.

"Тим не менш, природа благословила нас дощем у відповідальний і останній момент, тому оливки вдалося врятувати, а олія встигла розвинутися в плодах», – додала вона.

Віскович підкреслив високу якість оливкової олії, що відзначається на традиційному святі закінчення збору врожаю, яке є частиною багатьох заходів компанії просувати острів культура оливкової олії.