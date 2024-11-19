Посуха і тепла зима призвели до різкого зниження врожаю на Сицилії

На відміну від більшості материкова Італія, врожайність оливкової олії на Сицилії відповідає показникам останніх років або є трохи нижчою. Проте обсяги виробництва скоротилися більш ніж удвічі.

За словами кількох виробників на середземноморському острові, це падіння можна пояснити незвичайно м’якими температурами минулої зими. Водночас тривала посуха в регіоні продовжує становити загрозу.

Зими практично не було. Як наслідок, оливкові дерева не увійшли до свого звичайного вегетативного спокою, і навесні утворилося дуже мало бруньок, що призвело до значного зниження рівня виробництва. - Антонелла Тітоне, власник ферми Тітоне

"Реальність така, що ми спостерігаємо різке зниження виробництва, хоча це принаймні компенсується якістю оливкова олія першого віджиму нам вдалося виробити», – сказала Марія Грація Спано з Букері, що на південному сході острова, де вона вирощує оливки сортів Тонда Іблея, Б’янколілла та Мореска. Ферма Вернера.

"Цього року ми почали збирати врожай в останню декаду вересня, починаючи з урожайності 13%, яка зросла приблизно до 15% у першу декаду жовтня та досягла -% у наступні дні», — зазначив Спано.

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"Однак після сильних дощів, які почалися 20 жовтth, дохідність впала до 13 відсотків», – додала вона. ​"Незважаючи на це, це чудовий результат, оскільки ми зазвичай звикли досягати врожайності лише сім, вісім чи десять відсотків».

Виробники на заході Сицилії, в тому числі Антонелла Тітоне, який вирощує оливки Cerasuola, Nocellara del Belice, Biancolilla, Coratina та Frantoio між Трапані та Марсалою, повідомив про подібний досвід.

"Середня врожайність цього року склала 14.8 відсотка, беручи до уваги, що деякі сорти, такі як Б’янколілла, дали близько десяти відсотків, тоді як Церасуола показали кращі результати», – пояснила вона.

"На момент збору врожаю оливки були здоровими та пухкими, зокрема завдяки екстреному зрошенню», – додав Тітоне. ​"Але ми зіткнулися з різким падінням обсягів через теплу зиму».

Вона пояснила це відсутність холодильних агрегатів дерев, отриманих за зиму.

"Зими, по суті, не було», – сказала вона. ​"Як наслідок, оливкові дерева не увійшли до свого звичайного вегетативного спокою, і навесні утворилося дуже мало бруньок, що призвело до значного зниження рівня виробництва. Ця проблема була широко поширена в регіоні».

"На щастя, вищий, ніж зазвичай, урожай врятував наш сезон разом із високою якістю продукції, яку ми отримали», — додав Тітоне.

Виробники у внутрішніх районах також висловили схожу стурбованість, особливо щодо відсутності опадів.

"Посуха залишається тут серйозною проблемою, і навіть сильні дощі, які ми зазнали останніми тижнями, не повністю пом’якшили посуху», – сказав Паоло Міцелі, співзасновник Miceli & Sensat у Монреале, поблизу Палермо, де він вирощує оливки Nocellara del Belice, Biancolilla, Cerasuola, Arbequina та Picual.

"Я вважаю, що це зіграло значну роль у 60-відсотковому падінні виробництва, яке ми зафіксували», — сказав Міцелі. ​"Ми також спостерігали нижчу врожайність, починаючи приблизно з десяти відсотків на початку збору врожаю, яка трохи зросла до 11 відсотків у міру просування операцій».

"З іншого боку, оливкова фруктова муха практично не було через тривалу спеку», – додав він. ​"Незважаючи на всі труднощі, ми виробляємо оливкову олію першого віджиму виключно високої якості».

На південно-західному узбережжі острова, в Менфі, врожайність була вищою для Кармен Бонфанте, виробника оливкової олії першого віджиму Embrace в провінції Агрідженто.

На відміну від багатьох інших, вона досягла хороших обсягів виробництва на своїх деревах Nocellara del Belice, Biancolla та Cerasuola.

"У кількісному плані це був вдалий рік для цієї області, що призвело до чудового продукту», — повідомив Бонфанте. ​"Я приписую цей успіх нашій відданості гаям, де ми запровадили систему зрошення, щоб протидіяти посусі».

"Зазвичай моя середня врожайність становить близько 12 відсотків, але цього року», – підсумувала вона. ​"Мені вдалося досягти вражаючих 16 відсотків. Це компенсує минулий рік, коли врожайність була досить низькою».