Посуха та невчасний дощ призводять до поганого врожаю в Уругваї

Два роки історична посуха а потім дощ під час збору врожаю та природний альтернативний цикл плодоношення оливкового дерева призвели до значного падіння виробництва в маленькій південноамериканській країні Уругвай.
Гонсало Агірре, відомий продюсер Оліварес-де-Санта-Лаура і президент Уругвайської оливкової асоціації (Asolur), підрахували, що виробництво впаде до 500,000 458 літрів (2024 тонн) оливкової олії в 78 році, що на - відсотків менше, ніж у минулому році. великий урожай і на 72 відсотки нижче середнього показника за п'ять років.
"Був дуже-дуже низький урожай», – сказав він. "Частково це було пов’язано з посухою минулого року, яка не дозволила пагонам підготуватися до вирощування оливок. Крім того, урожай негативно вплинув на деяких виробників, тому що йшло багато дощів, і вони втратили оливки».Див також:Оновлення врожаю 2024 року
Лаура Да Тріндаде, директор знав у південно-східному внутрішньому департаменті Лаваллеха підтвердили, що цьогорічний урожай був значно нижчим за попередній.
"Наш урожай був поганий порівняно з минулим роком, але не такий поганий, як по країні в цілому», – сказала вона. "Ми зібрали 75 відсотків фруктів порівняно з попередніми двома роками, які були добрими».
"Найбільшою проблемою було накопичення нафти, яке значно скоротилося порівняно з попередніми роками», – додав Да Тріндаді. "Ми були в середньому на рівні десяти відсотків, коли раніше були на рівні 13-14 відсотків. Значна різниця була помічена в кількості отриманої олії».
Оскільки виробництво скоротилося з 11 тонн у 2023 році до семи тонн у 2024 році, Да Тріндаді сказав, що однією з головних проблем компанії є зниження витрат виробництва, щоб пом’якшити наслідки нижчої врожайності.
"Цього року завдання полягали в тому, щоб спробувати знизити витрати на врожай, тому що ми знали, що це буде погано, а також що буде менший попит на послуги на нашому олійному заводі через брак фруктів у регіоні», – сказала вона. "Це значно збільшило наші витрати на виробництво і стало однією з причин, чому цього року ми вирішили механізувати жнива парасольками, щоб скоротити витрати та час збору врожаю».
У той час як більшість виробників відчули значно нижчу врожайність, Марія Вітторія, директор Піке Рото у сусідньому департаменті Флориди, сказала, що її виробництво зросло, оскільки нещодавно посаджені дерева дозріли.
"Для нас урожай у 2024 році був дуже хорошим, досягнувши 190 тонн зібраних і подрібнених оливок із 9,000 дерев», — сказала вона. "Можливо, ми були тією плантацією, яка отримала… найвищий урожай олії з гектара: в середньому 768 кілограмів з гектара, з досконалістю Frantoio, яка дала нам 1,417 кілограмів олії з гектара».
"За нашими оцінками, виробництво досягне 25 тонн, що на 212 відсотків більше, ніж минулого року», — додала Вітторія. "На виробництво сильно вплинула значна посуха, яка вразила регіон і зокрема департамент Флорида, де було вісім місяців без дощу».
За її словами, головними завданнями компанії є забезпечення швидкого та якісного процесу подрібнення для досягнення високої якості та збагачення ґрунту відходами обрізки та оливковими вичавками, щоб уникнути використання хімічних добрив.
Значне падіння виробництва в Уругваї сталося після того, як a поганий урожай у Північній півкулі та нижчі культури в Argentina, Чилі та Перу. У результаті протягом 2024 року споживачі в Уругваї спостерігали значне зростання цін.
"Ціни вже зростають, тому що великі виробники в Середземномор’ї встановлюють ціни», – сказав Агірре. "Міжнародний оптовий бізнес в Уругваї цього року зріс як ніколи. Було значне зростання на 30-40 відсотків у роздрібній торгівлі».
"Ціни в Уругваї вже зросли, і я вірю, що вони продовжуватимуть рости через брак пропозиції та високий попит», – додав Да Тріндаді. "Нам довелося [підвищити наші ціни] досить трохи цього року».
Навіть у сприятливі роки приблизно половина поставок оливкової олії в Уругвай надходить з Аргентини, Італії та Іспанії. У результаті Вітторія сказала, що внутрішні ціни на оливкову олію мають іншу динаміку, ніж імпортні олії.
"Ціна місцевого виробництва та продажу може встановлюватися відносно автономно та пунктуально, взявши за орієнтир якість», – сказала вона.
Однак Агірре очікує, що імпортні ціни залишаться стабільними в короткостроковій перспективі та впадуть до початку 2025 року, коли почнуть надходити оливкові олії з останнього врожаю Іспанії та Італії.
"Наступного року, якщо буде хороший урожай у Середземномор’ї та регіоні, я думаю, що ціни можуть навіть знизитися», – сказав він.
Замість того, щоб надто турбуватися про ціни, Агірре більше стурбований тим, що Міжнародна рада з оливкової продукції (МОК) привезе нагороду Маріо Солінаса до Уругваю в серпні. Це перший раз, коли змагання проводяться в Південній півкулі.
Враховуючи мізерний урожай і тиск на успіх заходу, він переживає, що час невдалий.
"Це був поганий урожай, і хоча введення Mario Salinas не коштує грошей, воно має вимоги до кількості, і виробники повинні звертатися до нотаріуса, щоб запечатати зразки», — сказав він.
МОК нещодавно оголосив про зміни до своїх правил, щоб полегшити доступ більшої кількості дрібних виробників до Південної півкулі. Кількість оливкової олії, яку кожен виробник повинен зберігати з партії, зменшено з 4,000 до 1,000 літрів.
Агірре, який брав активну участь у цьому процесі, сподівається на високу явку з Уругваю та інших семи країн-виробників у південній півкулі.
Він підтвердив, що його компанія надішле зразки, додавши, що він не знає, скільки зразків журі в Уругвайській технічній лабораторії вже отримало. Да Тріндаді та Вітторія також заявили, що братимуть участь.
Зразки мають надійти до 15 серпняth. Оцінка відбудеться в середині вересня, а результати будуть оголошені перед другою щорічною Латиноамериканською конференцією з оливкової олії, яка відбудеться відбувся в Монтевідео в листопаді.
"Я вважаю, що важливо, щоб [конкурс став щорічним заходом в Аргентині та Уругваї] і щоб світ враховував якість виробників Південної півкулі, тому що, загалом, тут є велика відданість якості», — сказав Агірре.