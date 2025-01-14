Відкриття відзначеної нагородами оливкової олії в південному нагір’ї Бразилії

Розташований у самому серці найпівденнішого бразильського штату Ріу-Гранді-ду-Сул, величезний парк, присвячений природі та оливковим деревам, став джерелом нагород оливкова олія першого віджиму.

Парк, що охоплює десятки гектарів, є домом для різноманітних рослин і тварин, а також тисячі оливкових дерев. Щороку сотні тисяч відвідувачів дивуються його природній пишноті.

Parque Olivas do Gramado лежить серед пишних зелених пагорбів регіону річки Каї, приблизно за дві години на північ від Порту-Алегрі. Офіційно відкритий для відвідувачів шість років тому, оливковий парк ґрунтується на багатих сімейних традиціях.

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"У грудні парк відсвяткував свою шосту річницю», – сказав Андре Бертолуччі, співвласник Олівас-ду-Грамаду. ​"Однак основа, включаючи туристичну інфраструктуру, під’їзні дороги, оливкові гаї, машини та обладнання, була закладена в середині 2010-х років, коли були зроблені перші інвестиції в нашу сімейну власність для здійснення великої мрії».

З 2023 року Olivas do Gramado отримав дві срібні нагороди поспіль NYIOOC World Olive Oil Competition видання за його делікатну суміш оливок Арбекіна, Пікуал, Франтуйо, Коронеікі, Асколана та Манзанілья.

Сім'я спиралася на досвід патріарха Педро Бертолуччі, який просував туризм у Бразилії з 1980-х років.

"Разом із моїми братами та сестрами Паулою та Даніелем, а також нашою покійною матір’ю Сузаною Бертолуччі ми відвідали оливкові гаї в таких країнах, як Португалія, Іспанія та Італія, і побачили, що вирощування оливок у Бразилії все ще перебуває на ранніх стадіях», – сказав Бертолуччі.

Тоді це було олеотуризм стала рушійною силою нового проекту.

Серед туристичних пропозицій Olivas do Gramado є можливість для відвідувачів створювати власні суміші оливкової олії. (Фото: Olivas do Gramado)

"Ми побачили унікальну можливість поділитися з бразильцями захоплюючим процесом виробництва високоякісної оливкової олії першого віджимання, доповненим низкою гастрономічних, пригодницьких, споглядальних і розважальних вражень, які зараз є основою діяльності Olivas do Gramado», — сказав Бертолуччі. .

"У парку відвідувачі можуть приєднатися до сенсорно гармонізованої дегустації, спробувавши до семи різних оливкових олій і ароматичних настоїв, кожен з яких поєднується з певними продуктами», – додав він. ​"Під час щоденних презентацій, які проводяться протягом п’яти сесій у нашій аудиторії на 40 місць, наші сомельє проводять міні-класи з оливкової олії, торкаючись таких тем, як збір урожаю, екстракція, сенсорні властивості, шахрайство, хімічний аналіз і вступ до сенсорної оцінки».

Сім'я Бертолуччі також інвестувала в туристичний поїзд Olivas Express, який подорожує оливковим гаєм, а екскурсовод описує посадку, управління оливковою плантацією та збирання врожаю.

"У лютому та березні ми проводимо захід під назвою Nostra Oliva, де відвідувачі беруть участь у зборі врожаю оливок і видобутку олії, навіть розливаючи власне рідке золото», — сказав Бертолуччі.

"День завершується видом на захід сонця над каньйонами, за участю запрошених ді-джеїв, розкішними закусками та, звичайно, нашим свіжоприготованим нефільтрованим olio nuovo," він додав.

За словами Бертолуччі, Olivas do Gramado щорічно приваблює 250,000 - відвідувачів, завдяки тому, що він розташований у популярному місцевому туристичному центрі.

За підрахунками його власника, чверть мільйона людей щорічно відвідують Olivas do Gramado, щоб дізнатися про оливкову олію та насолодитися мальовничими пейзажами. (Фото: Olivas do Gramado)

"Ця мрія стала реальністю в Атлантичному лісі, звідки відкривається захоплюючий вид на каньйони Педрас-Бранкас у сільській місцевості Грамаду, території, сформованій італійсько-німецькою колонізацією в регіоні Гортензіас у Ріу-Гранді-ду-Сул», — сказав Бертолуччі.

Olivas do Gramado обробляє 29 гектарів оливкових гаїв із приблизно 12,600 - оливковими деревами, включаючи Арбекіна, Коронеікі, Асколана та Мансанілья. На території також вирощують іспанські, грецькі та італійські сорти.

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Більшості оливкових дерев близько 10 років, деяким молодше. У міру дорослішання цих дерев компанія очікує суттєвого збільшення врожайності оливок.

Вибір відповідних сортів був важливим для успіху проекту.

"Ми багато чому навчилися в Уругваї, зокрема в Уругвайської оливкової асоціації (Asolur) і хімічного факультету Університету Уругвайської Республіки», — сказав Бертолуччі.

"Уругвай має давню історію вирощування оливок у Південній Америці та служить чудовим орієнтиром для бразильського оливкового господарства завдяки схожості терруарів», – додав він. ​"Це дуже допомогло нам вибрати сорти, які найкраще підходять для нашого ґрунту в Серра-Гауча».

За словами Бертолуччі, збереження навколишнього середовища є одним із основних принципів бразильського вирощування оливок.

"У Olivas do Gramado всі прибережні ліси повністю збережені, захищаючи гай від грибків, попелиці, щитівок та інших хвороб, які можуть вразити оливкові дерева», — сказав він.

"Велика частина туристичної інфраструктури живиться від фотоелектричної станції, яка використовує сонячні батареї для виробництва зеленої енергії для млина, лабораторії, магазину та ресторану», – додав Бертолуччі.

Крім того, компанія отримує воду з джерел і артезіанських свердловин. Olivas do Gramado також приділяє велике значення поводженню з відходами.

Сильні дощі минулої весни призвели до низького врожаю та історично низького виробництва оливкової олії в Ріу-Гранді-ду-Сул. (Фото: Olivas do Gramado)

"Усі органічні відходи з ресторанів компостують і згодом використовують як добриво для оливкових гаїв і органічних садів», — сказав Бертолуччі. ​"Неорганічні відходи, такі як картон, алюміній і пластик, збираються, сортуються та зберігаються в контейнерах перед відправкою на переробку».

"Виручка від продажу цих матеріалів реінвестується в підтримку сміттєвих баків і контейнерів, туристичних покажчиків і екологічну освіту для нашого персоналу», – додав він.

Компанія також має очисну станцію, описану Бертолуччі як ​"найсучасніше». Завод перетворює стічні води у сіру воду, яка використовується для очищення на відкритому повітрі.

"Крім того, понад 49 га постійних заповідних територій гарантують повне збереження флори та фауни регіону», – сказав він.

За словами Бертолуччі, виробники оливок у регіоні Серра-Гауча стикаються з двома основними проблемами, включаючи кислий базальтовий ґрунт, який має високий вміст алюмінію та потребує регулярного вапнування.

"Друга проблема – це крутий рельєф, який ускладнює встановлення затінювальних сіток і збирання врожаю», – зазначив Бертолуччі.

Незважаючи на значні інвестиції протягом багатьох років, ретельне планування та належну сільськогосподарську практику, виробники в регіоні залишаються вразливими до дедалі більшої непередбачуваності погоди.

"У 2023 році проливні дощі з вересня по серпень порушили етапи цвітіння, запилення та запліднення оливкових дерев на півдні Бразилії», — нагадав Бертолуччі. ​"Лише кілька виробників мали успішні врожаї у 2024 році, що розчарувало. Офіційне відкриття врожаю 2024 року відбулося в Олівас-ду-Грамаду, оскільки наш мікроклімат захистив нас від серйозних впливів, з якими стикаються більшість виробників гаучо».

"Однак у травні 2024 року ми зіткнулися з найбільшою кліматичною трагедією в історії країни. Проливні дощі спричинив затоплення, зсуви та пошкодження інфраструктури, в тому числі на нашій території, де була зруйнована головна під’їзна дорога», – додав він. ​"Нам довелося відкрити другорядну дорогу та вкласти значні інвестиції в ремонт пошкодженої».

"Незважаючи на ці невдачі, ми знову відкрили головну під’їзну дорогу цього грудня і не зіткнулися з серйозними проблемами з туристичними об’єктами, млинами чи оливковими гаями», – продовжив Бертолуччі.

Інші проблеми виникають через хвороби, які можуть вразити оливкові дерева.

"У Серра-Гауча висока вологість і часті тумани вимагають ретельного моніторингу грибків, які легко поширюються в цьому середовищі», – пояснив Бертолуччі. ​"Інші хвороби, такі як щитівка, попелиця, білокрилка, зустрічаються рідше. Щоб зберегти наш оливковий гай здоровим, ми використовуємо регульовані фунгіциди та інсектициди для захисту дерев».

"Зараз ми тестуємо органічні продукти з Польщі на ділянках нашого оливкового гаю, щоб оцінити можливість переходу на органічну систему вирощування в майбутньому», – додав він.

Наступним кроком є ​​подальше розширення, з шести додаткових гектарів оливкових дерев, які незабаром почнуть вирощувати.