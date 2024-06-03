Хорватські продюсери діляться секретами свого нагородженого успіху

Після складного врожаю хорватські виробники оливок задоволені своїми досягненнями в 2024 році NYIOOC World Olive Oil Competition.

Продюсери з південно-східної європейської країни отримали четверте місце за кількістю нагород на конкурсі — 80 із 97 робіт. За даними в Olive Oil Times World Rankingбільше нагород отримали лише Італія (148), США (96) та Іспанія (83).

Хорватія – невелика країна, але наддержава в якості оливкової олії, що підтверджується з року в рік. - Івіца Влаткович, президент Задарської асоціації оливників

Однак фермери та мельники швидко відзначили, що їхній 82-відсотковий показник успіху був найвищим серед усіх країн, які подали більше десяти оливкова олія першого віджиму зразків до Всесвітнього конкурсу.

Хорватські виробники відсвяткували свій успіх після несприятливих обставин, включаючи екстремальні кліматичні умови та шкідників.

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Холодна погода навесні, а потім дощі в момент цвітіння та запилення призвели до того, що на деревах зав'язувалися плоди менше. За цим послідувала поява оливкова фруктова муха попереду збору врожаю, що вплинуло на кількість і якість оливкової олії.

"Ми завоювали четверте місце в сильній конкуренції з набагато меншою кількістю зареєстрованих масел, ніж наші основні конкуренти», – сказав Анте Вулін, власник Антіно, який отримав золоту нагороду за середній Oblica.

Виробник вирощує 1,000 оливкових дерев, з яких 550 вирощуються, вздовж берегів озера Врана, найбільшого озера Хорватії, у регіоні Пакоштане на півночі Далмації.

Разом із Вуліним ще три виробники з муніципалітету, який трохи менший за Манхеттен, об’єднали п’ять нагород Всесвітнього конкурсу.

Томіслав Чудіна з Оля Віола отримав золоту нагороду за середню суміш; Вінко Лалін с ОПГ Лалін отримав дві срібні нагороди за купаж і Oblica; та Маріо Барешич з Шкіпер Драге отримав золоту нагороду за образ.

"У нас немає ні великих гаїв, ні обсягів нафти», – сказав Вулін. ​"У нас навіть млинів немає. Але у нас є традиція, природний спосіб вирощування здорових фруктів і виробництва преміальної олії, яку ми отримуємо методом холодного віджиму».

Хорватські виробники відсвяткували свій успіх після важкого жнива.

Івіца Влаткович, президент повітової асоціації виробників оливкової продукції та ан відзначений нагородами продюсер із сусіднього Новіграда також вітав величезний успіх країни, незважаючи на її невеликий розмір.

У Хорватії проживає близько 3.8 млн осіб. За даними Європейської комісії, у 3,500/2023 врожайному році країна виробила 24 тонн оливкової олії, що приблизно на десять відсотків нижче середнього показника за попередні чотири роки.

"Хорватія — маленька країна, але наддержава в якості оливкової олії, що підтверджується з року в рік», — сказав Влаткович, якого багато хто вважає найкращим виробником оливок серед лікарів і найкращим лікарем серед виробників оливок.

З 2017 року він також отримав 15 нагород NYIOOC, що зробило його найуспішнішим продюсером країни на конкурсі.

Оскільки Томислав Дувняк, власник Vodice, запустив скоординованих зусиль щоб організувати та допомогти фінансувати невеликих далматинських виробників для надсилання заявок до Нью-Йорка у 2021 році, Хорватія незмінно була одним із найбільших переможців Всесвітнього конкурсу.

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Влаткович сказав, що зараз він і інші продюсери ​"живи за день», коли Хорватія отримує найбільше нагород на конкурсі.

"Оливкова олія надходить до Нью-Йорка з усього світу, де вирощують оливки», — сказав він. ​"Тому вона є чемпіоном світу з оцінки якості оливкової олії. На світовому рівні хорватські оливкові олії протягом багатьох років підтверджують свою високу якість щодо кількості надісланих і нагороджених олій».

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Влаткович сказав, що хорватські виробники заохочуються бачити, що вони досягають результатів, подібних до своїх колег у більш відомих країнах, які вирощують оливи.

Він пояснив непропорційний успіх країни кількома факторами, включаючи менталітет хорватських виробників, багато з яких є дрібними фермерами, які присвячують себе догляду за невеликою кількістю дерев.

Іншим ключем до успіху країни є професійна освіта, яка надається цим виробникам оливкової продукції через регіональні та національні асоціації.

Крім того, було докладено значних зусиль для будівництва високоякісних олійних заводів із достатньою потужністю для переробки врожаю, зібраного в той же день.

Влаткович також високо оцінив роль місцевих дегустаційних комісій у допомозі виробникам оливок виявити дефекти та визначити їх причини.

Нарешті, він сказав, що багато виробників беруть участь у численних місцевих і національних заходах, створюючи дух змагання та культуру вдосконалення в секторі.

"Якби замість 97 хорватські виробники оливкової продукції відправили принаймні стільки ж своїх олій NYIOOC [як це зробили виробники з інших країн], я впевнений, що вони отримали б більше золотих нагород і таким чином показали б усім, наскільки далеко просунулася Хорватія у виробництві високоякісних оливкових олій першого віджиму», — сказав Влаткович.

Він додав, що напередодні врожайного 2024/25 року умови в гаях виглядають добре,

"Ситуація в оливкових гаях є багатообіцяючою», – сказав Влаткович. ​"Весна принесла достатньо вологи. Температура майже ідеальна, тому оливкові дерева рясніють квітами».

"Ми також очікуємо хорошого запилення», – додав він. ​"До жнив ще далеко, але є всі шанси на успішну кампанію. Набагато успішніше, ніж минулого року, а це означає більше нафти на найбільшій у світі оцінці якості в Нью-Йорку».