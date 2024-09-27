Кліматичний хаос завдає шкоди чилійському врожаю

Виробництво оливкової олії в Чилі впало до найнижчого рівня з 2013 року після того, як високі весняні температури та дощі під час збору врожаю завадили фермерам і мельникам по всій країні.

"Виробництво оливкової олії протягом сезону 2024 року досягло 15,000 - метричних тонн», — сказала Габріела Молья, генеральний менеджер ChileOliva, асоціації виробників. ​"Це означає зменшення на 29 відсотків щодо тонн нафти отримано в 2023 році» і це на 33 відсотки нижче середнього показника за п'ять років.

"Основною проблемою були інтенсивні дощі в місяці збирання врожаю», – додав Моглія.

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За словами Хорхе Астуділло, консультанта з виробництва оливкової олії, високі зимові та весняні температури пов'язані з Ель-Ніньо на півночі країни пошкодив багато оливкових дерев, коли вони цвіли.

"Виробництво в районі Кокімбо, за 300 кілометрів на північ від Сантьяго, зокрема... практично дійшло до нуля або майже до нуля», — сказав він. Ambos lados de la mesa, подкаст. ​"Це дуже важлива сфера... Двадцять відсотків, якщо не більше, продукції надходить з цієї території».

"Але в решті країни це був нормальний рік з точки зору виробництва», – додав Астуділло. ​"Хоча ранні опади вплинули на врожай, а в інших областях були заморозки».

Вирощування олив охоплює всю північну половину Чилі, простягаючись приблизно на 2,000 кілометрів від долини Азапа біля кордону з Перу до центральної долини Мауле.

У результаті виробники на протилежних сторонах другої за величиною країни з виробництва оливкової олії в Америці стикаються з різними проблемами.

Разом із не по сезону теплою погодою виробники на півночі країни борються із Середземномор’ям зараження плодовою мушкою. Інвазивний вид, який, як вважають, був завезений через контрабанду фруктів з Перу, виявився ​"спричинив хаос» через оливкові гаї по обидва боки кордону.

Тим часом у долині Мауле, Las Doscientos генеральний менеджер Хосе Пабло Ільянес сказав, що компанія зазнала 20-відсоткового скорочення виробництва, частково пояснюючи падіння великою кількістю дерев ​"вихідний рік» у природному альтернативному циклі плодоношення оливкового дерева та певному впливі клімату.

Збір врожаю на підприємстві розпочався в травні і тривав 70 днів, довше, ніж зазвичай, через постійні дощі. Незважаючи на це, Ілланес найбільше стурбований можливістю тривалих періодів посухи.

"Навчитися жити зі зміною клімату — це все», — сказав він. ​"Ми знаємо, що, дивлячись у майбутнє, найбільше хвилює питання води».

Фернандо Карраско Спано, головний виконавчий директор Olivos Ruta del Sol, чиї гаї знаходяться приблизно в 100 кілометрах на північ від долини Мауле, підтвердив, що кліматичні умови призвели до нижчого врожаю.

"Цього року ми мали сім відсотків падіння врожайності», – сказав він. ​"Оливки не досягли концентрації олії попередніх років. Загальний кілограм оливок був дуже хорошим, але їх урожай був дуже низьким».

"Головним завданням цього сезону було збалансувати час збору врожаю та врожайність», – додав Карраско Спано. ​"З одного боку, ми хотіли зібрати врожай раніше, щоб уникнути ризику заморозків. З іншого боку, ми хотіли почекати кілька днів або тижнів, поки оливки продовжать накопичувати олію. Зрештою, ми досягли гарного результату та цінної кампанії 2024 року».

Незважаючи на різке падіння виробництва, чилійські експортери скористалися послідовними низькими врожаями в Середземноморському басейні та, як наслідок, історично високими цінами в Європі та Америці.

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"Протягом першої половини 2024 року, тобто з січня по червень, було експортовано $38,165,119 34,347,980 50 (€2023 - -) вартістю FOB, що становить збільшення на - відсотків порівняно з тим же періодом - року», — сказав Моглія.

"Що стосується обсягів поставок оливкової олії за кордон, то в першому півріччі 2024 року було відвантажено 4,176 тонн оливкової олії, що на два відсотки менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року», – додала вона.

Бразилія та Сполучені Штати залишаються основними напрямками чилійського експорту, що становить 58.4 та 23.1 відсотка відповідно. Іспанія є третім провідним напрямком, що становить 7.4 відсотка за кількістю.

"На таких ринках, як Бразилія, спостерігається більший попит», — підтвердив Ілланес. ​"Той факт, що видобуток в Іспанії скорочувався протягом останніх трьох років поспіль через посуху, спричинив зменшення світових запасів нафти та призвів до збільшення попиту на сусідніх ринках».

"Наш експорт зріс на 33.4 відсотка як у вартості, так і в обсязі», – додав Карраско Спано.

Через стабільний світовий попит і скорочення виробництва ціни на оливкову олію в Чилі значно зросли.

За словами Астуділло, ціна бутильованого півлітра оливкової олії під брендом виробника становить близько 7,500 чилійських песо (7.30 євро). За його оцінками, чилійці споживають від 900 мілілітрів до одного літра оливкової олії на душу населення.

"Ціна на бутильовану олію на полицях [зросла вдвічі], тому ринок, особливо кінцевий споживач, був змушений шукати більші або дешевші формати», – сказав він.

Незважаючи на те, що офіційних даних про споживання оливкової олії всередині країни цього року не було опубліковано, Астуділло додав, ​"ми бачимо, що на місцевому рівні спостерігається зниження споживання».

Тим не менш, Ілланес сказав, що компанія Las Doscientos, яка продає близько 50 відсотків своєї оливкової олії в Чилі, не помітила падіння попиту порівняно зі зменшенням пропозиції.

"Не дивлячись на ціну, яка сильно зросла, попит ніколи не падав так само, як пропозиція», — сказав він. ​"Тепер ми знаємо, що попит зберігався при досягненні цих цінових рівнів. Це дає нам спокій, знаючи, що люди цінують оливкову олію як частину свого основного домашнього кошика».