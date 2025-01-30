Відомий сицилійський фермер зберігає традиційні ландшафти та сорти

У Буккері, найвищому селі в Гіблейських горах Сицилії, тисячолітні оливкові дерева вражаюче виділяються як прадавні охоронці території, де проживає Агресіс.

"Наші сади в основному складаються з багатовікових дерев, причому деяким із них, ймовірно, понад тисячу років», — сказав співвласник П’єтро Нікотра.

Компанія Agrestis була заснована в 2003 році в південно-східній частині Сицилії батьком Нікотра, Лоренцо, і його другом, Джузеппе Папароне. Компанія прагне домагатися якості та підкреслювати автохтонні сорти оливок Тонда Іблеа.

Наша мета полягає не тільки у виробництві високоякісної оливкової олії та оливок першого віджиму, але й у захисті цих старовинних гаїв. - П'єтро Нікотра, співвласник Agrestis

"Наші оливкові дерева розкидані на цих крутих схилах відповідно до великої, нерівномірної схеми насадження», – сказав Нікотра. ​"Навесні проміжки між ними перетворюються на квітучі луки. The органічне управління дозволяє нам підтримувати гаї здоровими, процвітаючими та багатими на біорізноманіття».

Колись споживали в основному як столові оливки, оливки Tonda Iblea все частіше використовують для виробництва відзначених нагородами оливкова олія першого віджиму.

Одним із них є Agrestis Fiore d'Oro DOP, моносорт, який отримав п’ять золотих нагород на NYIOOC World Olive Oil Competition, завдяки своєму складному профілю. Його зелені помідори, яблука та бальзамічні аромати тануть з нотами бобів, спаржі, селери та базиліка.

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"Agrestis була однією з перших компаній у цьому регіоні, яка розпочала ранній збір урожаю», — сказав Нікотра. ​"Вважайте, що тут раніше за традицією жнива починалися 8 грудня [День Непорочного Зачаття, державне свято в Італії]».

"У дитинстві ми допомагали батькам збирати оливки Різдвяні свята," він додав. ​"Почали збирати врожай у листопаді, потім у жовтні, а зараз перші плоди збираємо в кінці вересня».

Сьогодні Нікотра керує фермою разом зі своєю сестрою, Джулією, батьком, і Сальваторе Папароне, сином співзасновника компанії. Юлія приєдналася до команди два роки тому і курує комунікації компанії.

Лоренцо і П'єтро Нікотра під стародавнім оливковим деревом на фермі Агрестіс. (Фото: Agrestis)

"Ми з Джулією розмовляємо двома мовами завдяки нашій матері Розі, яка родом з Німеччини, і це спонукало мене відвідати лінгвістичну середню школу», — сказала Нікотра. ​"Потім я здобув ступінь магістра з економіки підприємства, а Сальваторе вивчав науку та технології харчових продуктів. Маючи різну освіту, ми використовуємо власні навички в певній сфері компанії».

Цілий рік колектив підтримує бригада польових працівників. Під час хорошого сезону збору плодів з 30 20,000 дерев залучають до 120 людей. Гаї простягаються на - гектарах, які компанія частково володіє, а частково орендує.

"Ми не знаємо, хто посадив наші оливкові дерева», — сказав Нікотра. ​"Я чув легенду про греків, які прибули на кораблях, оскільки долина, де зараз знаходяться фруктові сади, була судноплавною річкою, знайшли на її берегах дикі оливкові дерева і одомашнили їх. Однак це свідчить про те, що вирощування оливок було поширене стародавніми популяціями, які оселилися в цій місцевості».

Далі, мільйони років тому, Гіблейські гори були підводним вулканічним комплексом, утвореним тектонічним підняттям. Це призвело до утворення родючого ґрунту, де сьогодні ростуть оливкові дерева на висоті від 600 до 700 метрів.

Велике коріння стародавніх дерев може поглинати воду з глибоких шарів ґрунту, що робить їх стійкими до тривалих періодів посухи на острові.

"Ці старі оливкові дерева не потребують зрошення, і в будь-якому випадку неможливо створити зрошувальну систему через нерівномірне розташування старих садів», – сказав Нікотра. ​"Однак останнім часом вони більше борються з тривалим водним стресом».

"Дійсно, нам довелося справлятися з наслідками зміни клімату, що призвело до зниження виробництва для двох років поспіль," він додав.

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Сицилійський фермер сказав, що найбільш значні проблеми виникали під час періоду цвітіння олив, як правило, найделікатнішої фази життєвий цикл дерева.

"Ми швидко перейшли від холодних зимових температур до екстремальної спеки та задушливості, ніби й не було весни», — сказав Нікотра. ​"Тут, у горах, у нас бувають вологі ночі з морозами, і якщо ранкова температура сягає 28 ºC-30 ºC, квіти легко спалюються, як це було минулого року».

Крім того, Нікотра сказав, що завдяки своїм сортовим характеристикам Tonda Iblea потребує ідеальних кліматичних умов для хорошого запилення. Щоб полегшити цей процес, стародавні селяни висаджували поруч із ним сорти-запилювачі, такі як Biancolilla, Nocellara та місцева назва Oliva Lunga, які Agrestis тепер використовує для створення купажів.

Лоренцо Нікотра використовує растрелло, або ручний грабель, для збору врожаю оливок. (Фото: Agrestis)

Компанія покладається на млин у сусідньому місті Рагуза, щоб переробити фрукти протягом кількох годин після їх збору. Сучасне обладнання млина дозволяє оптимально витягувати шість оливкових олій першого віджиму, які виробляє Agrestis. Деякі з них сертифіковані захищеним найменуванням походження (PDO) Монті Іблей та Захищене географічне зазначення Сицилії (PGI).

"Через падіння виробництва останній урожай вимагав менше працівників і завершився раніше», — сказав Нікотра. ​"На початку грудня ми зібрали останні плоди для переробки на столові оливки. Влітку ми спостерігаємо за всіма рослинами і, виходячи з того, скільки вони плодоносять, вирішуємо, які з них відводити для цього».

Окрім переробки оливок в розсолу, компанія відродила старовинний метод сухого засолювання під назвою ​"Passuluna.' Цей спосіб полягає в тому, що плоди поміщають в бочки з сіллю і безперервно перевертають протягом місяця. У результаті виходить продукт з інтенсивним смаком.

"Наша мета — не лише виробляти високоякісні оливкові олії та оливки першого віджиму першого віджиму, але й захистити ці стародавні гаї та їх територію», — сказав Нікотра. ​"Скажу, що наш бізнес – це збереження цієї землі».

Він пояснив, що раніше у цьому маленькому гірському селі кожна родина доглядала за власним фруктовим садом, а нині багато ділянок занедбано через відсутність зміни поколінь. З моменту заснування підприємство орендувало або купувало занедбані та напівзанедбані сади для оживити їх.

"Завдяки нашій роботі ми підтримуємо чистоту фруктових садів, запобігаючи лісовим пожежам і знижуючи гідрогеологічні ризики», — сказав Нікотра. ​"Влітку, коли температура дуже висока, лісова пожежа може поширюватися легше, якщо поля заповнені зарослою травою та кущами, а невелике полум’я може миттєво знищити оливкове дерево, яке стояло там століттями».

Підтримуючи скошену траву та видаляючи залишки обрізки, ви запобігаєте накопиченню кущів і потенційному розпалюванню пожеж. (Фото: Agrestis)

"Тоді, коли земля згорить, і рослини більше не підтримують її своїм корінням, після проливного дощу можуть легко статися селеві потоки», – додав він. ​"Добре встановлено, що ця ситуація погіршується через зміна клімату. Наша мета полягає в тому, щоб здійснювати стійке оливкове господарство, яке, на основі наукові докази, допомагає впоратися з нею».

Коли команда відновлює оливковий гай, запущені рослини зазвичай піддають реформуючій обрізці, яка передбачає зрізання основних гілок. Це означає період очікування в кілька років, перш ніж нові пагони почнуть проростати і оливкові дерева знову дадуть плоди.

"Робота на цій схилій землі вимагає більше зусиль і підвищує витрати на виробництво», – сказав Нікотра. ​"Це додає кліматичних проблем, з якими ми стикаємося, і, як наслідок, падіння виробництва за останні кілька років. І все ж це не заважає нам йти вперед і самовдосконалюватися, намагаючись робити все можливе навіть у цей складний для оливкового господарства період».

Він згадав коментарі деяких відвідувачів, які були вражені наполегливістю його команди в роботі, прагнучи до якості в такому складному контексті.

"Деякий час тому, наприкінці відвідування поля, досвідчений агроном сказав мені, що ми ​"потрібно заплатити, щоб продовжувати тут працювати», оскільки, на його думку, це економічно недоцільно», — сказав Нікотра. ​"Він називав нас божевільними, оскільки дивувався, як ми можемо обробляти ці ділянки і залишатися процвітаючою компанією».

"І все одно ми продовжуємо з пристрастю та відданістю виконувати цю роботу, яка приносить нам стільки задоволення», — підсумував він. ​"Наша продукція широко цінується, і наші клієнти знають, що якість, яку ми пропонуємо, йде рука об руку з нашим зобов’язанням захистити ці стародавні оливкові дерева та їхнє середовище, які є справжньою спадщиною всіх».