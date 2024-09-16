Очікується, що виробництво столових оливок у Каліфорнії зросте другий рік поспіль після вологого початку 2024 року та сприятливих погодних умов, коли оливкові дерева цвітуть.

У щорічному опитуванні 249 виробників Міністерство сільського господарства Сполучених Штатів оцінило, що Каліфорнія вироблятиме 40,000 2024 тонн столових оливок у 2023 році, що на 2022 відсотків більше, ніж у - році, і вдвічі більше, ніж у - році.

Міністерство сільського господарства США оцінило, що виробництво Sevillano значно зросте, досягнувши 3,200 тонн США, тоді як виробництво Manzanillo досягло 36,700 100 тонн США. На інші сорти припадає решта прогнозованих - тонн США.

Департамент пояснює збільшення виробництва опадами наприкінці зими та ранньою весною, які створили сніговий покрив у Сьєрра-Неваді та підвищили потужність водосховища до ​"нормальні водні умови». Після цього була сприятлива погода, оскільки оливкові дерева зацвіли в травні та почали зав’язуватися плоди.

Міністерство сільського господарства США

Міністерство сільського господарства США відзначило, що високі літні температури змусили багатьох виробників столових оливок зрошувати свої гаї. Департамент додав, що недостатня кількість робочої сили, зростання витрат на виробництво та маркетингові проблеми залишаються головними проблемами, з якими стикається сектор.

Незважаючи на збільшення врожаю другий рік поспіль, виробництво столових оливок у Каліфорнії продовжує знижуватися.

У період з 2010 по 2014 рік Голден Стейт виробляв в середньому 82,700 68,520 тонн столових оливок на рік. Цей середній обсяг виробництва впав до 2015 2019 тонн США з 33,490 по 2020 роки, різко впавши до 2024 - тонн США з - по - рік.

"Чому тоннаж зменшується? Факти вказують на погоду, доступ до робочої сили, зростання витрат і конкуренцію з боку дешевого імпорту», ​​– написала Ліз Тагамі, засновниця American Olive Farmer, у звіті про врожай за травень 2024 року.

Зокрема, вона назвала посуху в Каліфорнії з кінця 2010-х до початку 2020-х років і екстремальні весняні погодні явища двома кліматичними факторами, що впливають на виробництво.

Крім того, вона вказала на обмежувальну імміграційну політику, через яку виробникам, які покладаються на ручний збір, було складніше знайти достатню кількість працівників.

"Імміграційна політика стиснула робочу силу мігрантів, ускладнюючи пошук працівників із документами для роботи, коли оливки будуть готові», – написав Тагамі.

Поряд із проблемами, спричиненими кліматом і браком робочої сили, місцеві та міжнародні економічні умови також стисли каліфорнійських фермерів, які вирощують столові оливки.

Тагамі вказав на зростання вартості палива, боротьба з оливковою плодовою мухою, дозволи та податки в поєднанні з, за ​​її словами, нечесною конкуренцією з боку європейського, зокрема, іспанського імпорту столових оливок.

"Імпортовані оливки, які вирощуються без захисту праці та навколишнього середовища в Каліфорнії та з перевагою субсидій ЄС, можна вирощувати, транспортувати та продавати в США за нижчими цінами, ніж ми можемо виробляти тут, незважаючи на нещодавні компенсаційні тарифи на консервовані стиглі оливки», — написав Тагамі.

Тим не менш, каліфорнійські оливкові фермери отримали хороші новини в липні після Комісії з міжнародної торгівлі США проголосували за продовження тарифів на імпорт деяких іспанських чорних стиглих столових оливок ще п’ять років.